Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε ο Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2023-24 με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο πρώην NBAer που έγινε ντραφτ το 2014 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, μίλησε για τη στιγμή που έμαθε ότι ο γιος του είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει, στα 15 του. Μια στιγμή που τον στιγμάτισε και τον ανάγκασε να δει διαφορετικά τη ζωή που έκανε μέχρι εκείνο το σημείο.

Όπως τόνισε ο 35χρονος φόργουορντ, επί 15 χρόνια ήταν πατέρας μέσω βιντεοκλήσεων και τηλεφωνημάτων, κάτι που είχε στοιχίσει τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του. Έτσι αποφάσισε να επιστρέψει στις ΗΠΑ, ωστόσο επεσήμανε πως το κεφάλαιο-μπάσκετ δεν έχει κλείσει ακόμη για αυτόν.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο ΜακΡέι

«Πριν από τον αγώνα με τη Λε Μαν στο Champions League έλαβα ένα επείγον τηλεφώνημα από το σχολείο του 15χρονου γιου μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μου είπαν ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει και απειλούσε να το κάνει. Στεκόμουν στο γήπεδο, λίγο πριν τον αγώνα, όταν η διευθύντρια του σχολείου του μικρού μου γιου στην άλλη άκρη του κόσμου ήταν στο τηλέφωνο και μου έλεγε ότι ο γιος μου ήθελε να αυτοκτονήσει. Ο γιος μου είναι μόλις 15 ετών και αυτό είναι ένα γεγονός που μου άλλαξε τη ζωή.

Όσο κι αν θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω μπάσκετ και να βρίσκομαι στο Ισραήλ τώρα, εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι ο γιος μου χρειαζόταν τον πατέρα του στο σπίτι, ότι υπήρχαν μεγαλύτερα πράγματα από το μπάσκετ, ότι ο γιος μου χρειαζόταν τον πατέρα του στο σπίτι», τόνισε αρχικά ο πρώην ΝΒΑερ για την πολύ δύσκολη κατάσταση που βίωσε η οικογένειά του.

«Ήμουν πατέρας μέσω τηλεφώνου…»

«Τώρα είναι μαζί μου στο σπίτι στις ΗΠΑ, περνάει λίγο χρόνο με τον μπαμπά. Για σχεδόν 15 χρόνια ήμουν πατέρας μέσω τηλεφώνου, προσπαθώντας να τον μεγαλώσω μέσω βιντεοκλήσεων και αυτή τη φορά συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να είμαι εκεί γι’ αυτόν στο σπίτι. Την περασμένη εβδομάδα γιόρτασα τα 35α γενέθλιά μου και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι για πολλά χρόνια έχασα όλες τις στιγμές των παιδιών μου. Τώρα επιτέλους γίνομαι πατέρας και είναι καταπληκτικό για μένα, αλλά τα παιδιά μου ξέρουν ότι θα έρθει μια μέρα το καλοκαίρι που ο μπαμπάς θα πρέπει να σηκωθεί και να φύγει. Για χρόνια έβαζα το μπάσκετ πάνω από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου, αυτή είναι η πρώτη φορά που έβαλα την οικογένειά μου πάνω απ’ όλα», συνέχισε στην συγκλονιστική του εξομολόγηση ο 35χρονος Αμερκανός, πριν τελικά μιλήσει και για το μπάσκετ.

«Πιστεύω ότι θα επιστρέψω στο Ισραήλ την επόμενη σεζόν. Στόχος μου είναι να είμαι υγιής και να αποδείξω σε όλους τι αξίζω αφού βεβαιωθώ ότι όλα είναι καλά στο σπίτι. Το κεφάλαιό μου με το ισραηλινό μπάσκετ δεν έχει τελειώσει, πιστεύω ότι έχω άλλα δύο ή τρία χρόνια να παίξω», ανέφερε ο ΜακΡέι, ο οποίος κατέγραψε 14,6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά αγώνα στο BCL με την Χάποελ Χολόν.