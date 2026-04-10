Ξέσπασμα του Ντοκ Ρίβερς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Το «καρφί» στον Σαμς Σαράνια

Οι Μιλγουόκι Μπακς διανύουν την πιο προβληματικά χρονιά τους από τη στιγμή που εντάχθηκε στο ρόστερ τους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (το 2013), με τον Ντοκ Ρίβερς να ξεσπά για το πώς βίωσε τη δύσκολη αυτή κατάσταση.

Τα «ελάφια» θα κλείσουν την κανονική περίοδο στο NBA με αρνητικό πρόσημο (31-49) και φυσικά εκτός των πλέι οφ. Η φημολογία όλη τη χρονιά για το αν «Greek Freak» θα αποχωρήσει από την ομάδα, η διαμάχη του με τη διοίκηση για το αν θα έπρεπε να αγωνιστεί μετά την επάνοδό από τον τραυματισμό του, αλλά και οι πολλοί τραυματισμοί δημιούργησαν ένα… εκρηκτικό μίγμα που είχε ως αποτέλεσμα οι Μπακς από ομάδα που διεκδικούσε τον τίτλο τα προηγούμενα χρόνια σε «κομπάρσο» του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη.

Σαν… κερασάκι στην τούρτα ήρθε ένα άρθρο του γνωστού δημoσιογράφου του NBA Σαμς Σαράνια για τα όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια των Μπακς. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε «…η κατάσταση στα αποδυτήρια είναι τοξική και την ίδια ώρα η διοίκηση της ομάδας έχει πλέον αποδεχθεί πως θα πρέπει να παραχωρήσει τον Έλληνα σούπερσταρ».

Έτσι ο Ντοκ Ρίβερς ξέσπασε σε δηλώσεις του έριξε και κάποια «καρφιά» στον Σαράνια. Συγκεκριμένα ο προπονητής των «Ελαφιών» ήταν καλεσμένος στο «RunItBack» και αρχικά, χαρακτήρισε την φετινή ως την «…πιο εκνευριστική προπονητική σεζόν της καριέρας μου, κυρίως για τις φήμες του Γιάννη που επηρέασαν τα αποδυτήρια και για τους τραυματισμούς»«.

Στην συνέχεια υποστήριξε πως «…ενώ υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς δεν ήταν ποτέ κοντά στο να παραχωρήσουν τον αστέρα τους».

Τέλος, ο άλλοτε παίκτης των Χοκς, Κλιπερς, Νικς και Σπερς μιλώντας για τον Σαμς Σαράνια υποστήριξε πως ο δημοσιογράφος είναι εκνευρισμένος με ένα αστείο που έκανε για τον ίδιο ο Ρίβερς και για αυτό τον λόγο γράφει τα όσα γράφει.

Ο Ντοκ Ρίβερς είπε

Για το ότι η φετινή σεζόν είναι η πιο δύσκολη στην καριέρα του: «Όλα ξεκίνησαν νωρίς. Οι φήμες τύπου “Θα μείνει ο Γιάννης ή όχι”. Μετά ήρθαν και οι τραυματισμοί. Το να προσπαθώ να κρατήσω τα αποδυτήρια ενωμένα είναι πολύ δύσκολο. Όταν δεν μπορείς να τους πείσεις όλους είναι δύσκολο. Για να τους δικαιολογήσω, το καταλαβαίνω και εγώ. Μία πλευρά που δεν έλεγξα τόσο αλλά θα έπρεπε είναι οι φήμες για το αν μένει ή φεύγει ο καλύτερός σου παίκτης. Αυτό επηρέασε τα αποδυτήρια».

Για τον Σαμς Σαράνια: «Έκανα ένα αστείο πριν το All-Star και είπα “Ο Γιάννης πρέπει να κάνει trade τον Σαμς”. Ο Σαμς το πήρε προσωπικά και τηλεφώνησε στους Μπακς και τους τα… ψαλε.