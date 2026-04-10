Ξέσπασμα του Ντοκ Ρίβερς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Το «καρφί» στον Σαμς Σαράνια
Μπάσκετ 10 Απριλίου 2026, 19:54

Για το πώς βίωσε την δύσκολη κατάσταση στους Μιλγουόκι Μπακς αναφέρθηκε ο προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα «ελάφια» Ντοκ Ρίβερς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς διανύουν την πιο προβληματικά χρονιά τους από τη στιγμή που εντάχθηκε στο ρόστερ τους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (το 2013), με τον Ντοκ Ρίβερς να ξεσπά για το πώς βίωσε τη δύσκολη αυτή κατάσταση.

Τα «ελάφια» θα κλείσουν την κανονική περίοδο στο NBA με αρνητικό πρόσημο (31-49) και φυσικά εκτός των πλέι οφ. Η φημολογία όλη τη χρονιά για το αν «Greek Freak» θα αποχωρήσει από την ομάδα, η διαμάχη του με τη διοίκηση για το αν θα έπρεπε να αγωνιστεί μετά την επάνοδό από τον τραυματισμό του, αλλά και οι πολλοί τραυματισμοί δημιούργησαν ένα… εκρηκτικό μίγμα που είχε ως αποτέλεσμα οι Μπακς από ομάδα που διεκδικούσε τον τίτλο τα προηγούμενα χρόνια σε «κομπάρσο» του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη.

Σαν… κερασάκι στην τούρτα ήρθε ένα άρθρο του γνωστού δημoσιογράφου του NBA Σαμς Σαράνια για τα όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια των Μπακς. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε «…η κατάσταση στα αποδυτήρια είναι τοξική και την ίδια ώρα η διοίκηση της ομάδας έχει πλέον αποδεχθεί πως θα πρέπει να παραχωρήσει τον Έλληνα σούπερσταρ».

Έτσι ο Ντοκ Ρίβερς ξέσπασε σε δηλώσεις του έριξε και κάποια «καρφιά» στον Σαράνια. Συγκεκριμένα ο προπονητής των «Ελαφιών»  ήταν καλεσμένος στο «RunItBack» και αρχικά, χαρακτήρισε την φετινή ως την «…πιο εκνευριστική προπονητική σεζόν της καριέρας μου, κυρίως για τις φήμες του Γιάννη που επηρέασαν τα αποδυτήρια και για τους τραυματισμούς»«.

Στην συνέχεια υποστήριξε πως «…ενώ υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς δεν ήταν ποτέ κοντά στο να παραχωρήσουν τον αστέρα τους».

Τέλος, ο άλλοτε παίκτης των Χοκς, Κλιπερς, Νικς και Σπερς μιλώντας για τον Σαμς Σαράνια υποστήριξε πως ο δημοσιογράφος είναι εκνευρισμένος με ένα αστείο που έκανε για τον ίδιο ο Ρίβερς και για αυτό τον λόγο γράφει τα όσα γράφει.

Ο Ντοκ Ρίβερς είπε

Για το ότι η φετινή σεζόν είναι η πιο δύσκολη στην καριέρα του: «Όλα ξεκίνησαν νωρίς. Οι φήμες τύπου “Θα μείνει ο Γιάννης ή όχι”. Μετά ήρθαν και οι τραυματισμοί. Το να προσπαθώ να κρατήσω τα αποδυτήρια ενωμένα είναι πολύ δύσκολο. Όταν δεν μπορείς να τους πείσεις όλους είναι δύσκολο. Για να τους δικαιολογήσω, το καταλαβαίνω και εγώ. Μία πλευρά που δεν έλεγξα τόσο αλλά θα έπρεπε είναι οι φήμες για το αν μένει ή φεύγει ο καλύτερός σου παίκτης. Αυτό επηρέασε τα αποδυτήρια».

Για τον Σαμς Σαράνια: «Έκανα ένα αστείο πριν το All-Star και είπα “Ο Γιάννης πρέπει να κάνει trade τον Σαμς”. Ο Σαμς το πήρε προσωπικά και τηλεφώνησε στους Μπακς και τους τα… ψαλε.

On Field 10.04.26

Μετά το φινάλε του Champions League…

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Ποδόσφαιρο 10.04.26

Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας

Η Ιταλία θα επιστρέψει στο γήπεδο για δύο φιλικά τον Ιούνιο, το ένα με την Εθνική Ελλάδας και το άλλο με το Λουξεμβούργο, ενώ στον πάγκο των Ατζούρι θα κάθεται ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής της U21.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

