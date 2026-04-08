Ελαφριά jackets που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ

Τα ελαφριά jackets είναι το απόλυτο καθημερινό must–have, ειδικά για τις ανοιξιάτικες μέρες του Πάσχα. Είναι πρακτικά, ευέλικτα, ταιριάζουν με τα περισσότερα outfits και μπορούν να φορεθούν όλη μέρα χωρίς να «βαραίνουν» το look. Από puffer και denim μέχρι biker και καπιτονέ, οι επιλογές είναι πολλές. Και το καλύτερο; Καλύπτουν κάθε στιλ και ανάγκη.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα πιο ενδιαφέροντα jackets της σεζόν, για εκείνη και για εκείνον, με προτάσεις που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και σύγχρονο design.

Puffer & Αμάνικα για να σας ακολουθεί η άνεση παντού

Τα puffer και τα αμάνικα jackets είναι η πιο έξυπνη λύση για όσους θέλουν ζεστασιά χωρίς βάρος. Είναι ιδανικά για layering, δίνουν μια athleisure πινελιά και φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να κουράζουν.

Για εκείνη Αμάνικο Puffer Only

Ένα αμάνικο που λειτουργεί σαν fashion statement χωρίς να προσπαθεί. Το κομψό λευκό χρώμα του προσδίδει μια διαχρονική αίσθηση, ενώ το puffer στυλ του εξασφαλίζει ζεστασιά και προστασία από το κρύο. Σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση και ευκολία στην κίνηση. Φορέστε το πάνω από ένα λεπτό πλεκτό ή ένα hoodie για ένα look που παραμένει άνετο αλλά κομψό.

Για εκείνον

Αδιάβροχο μπουφάν Washed Stone

Ιδιαίτερο στυλ και διαχρονική αισθητική χαρακτηρίζουν αυτό το ανδρικό μπουφάν, το οποίο ξεχωρίζει χάρη στην μοναδική washed stone εμφάνισή του. Ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις αλλά και για casual εμφανίσεις, προσφέρει άνεση και σύγχρονη κομψότητα που συνδυάζονται εύκολα με κάθε ντύσιμο.

Dickies Canvas Αμάνικο Desert Sand

Ένα αμάνικο με workwear χαρακτήρα, ιδανικό για άνδρες που θέλουν κάτι στιβαρό αλλά άνετο. Το canvas ύφασμα προσφέρει αντοχή, ενώ το desert sand χρώμα το κάνει εύκολο στον συνδυασμό. Ταιριάζει με flannel πουκάμισα, cargo παντελόνια και sneakers για ένα αυθεντικό, χαλαρό look.

Denim Jackets… Το απόλυτο all‑day classic

Το denim jacket είναι το κομμάτι που δεν λείπει από καμία γκαρνταρόμπα. Είναι διαχρονικό, ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί σχεδόν με τα πάντα. Από τα πιο casual outfits μέχρι πιο προσεγμένες εμφανίσεις, το denim πάντα αναδεικνύει ένα σύνολο.

Για εκείνον Levi’s Broadway Te

Το κλασικό Levi’s denim που έχει αγαπηθεί για την αντοχή και την εφαρμογή του. Είναι το jacket που θα φορέσετε ξανά και ξανά, γιατί ταιριάζει με κάθε παντελόνι και κάθε στιλ. Από chinos μέχρι t-shirts και πουλόβερ, το Broadway είναι μια ασφαλής επιλογή για κάθε μέρα και όχι μόνο.

Για εκείνη Superdry Chore

Με πιο structured γραμμή και μοντέρνο χαρακτήρα, αυτό το denim jacket της Superdry δίνει αμέσως στιλ σε κάθε εμφάνιση. Φοριέται με wide‑leg παντελόνια, φορέματα ή ακόμη και με athleisure σύνολα, προσθέτοντας μια δόση ανεπιτήδευτης κομψότητας.

Biker Jackets γιατί δίνουν χαρακτήρα

Τα biker jackets είναι η πιο εύκολη λύση για να δώσετε edge στο ντύσιμό σας. Είναι ελαφριά, άνετα και πάντα επίκαιρα, ενώ μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit.

Για εκείνη Guess Biker

Ένα jacket που συνδυάζει θηλυκότητα και δυναμισμό. Η εφαρμογή του αγκαλιάζει το σώμα χωρίς να περιορίζει, ενώ το μαύρο χρώμα το κάνει ιδανικό για κάθε ώρα της ημέρας. Φορέστε το με jeans, φορέματα ή ακόμη και με tailored παντελόνια για ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα.

Καπιτονέ & Minimal Jackets για απλή κομψότητα

Τα καπιτονέ jackets είναι η πιο κομψή επιλογή για όσους θέλουν κάτι ελαφρύ αλλά ζεστό. Minimal, καθαρά και πάντα chic, είναι ιδανικά για όσους αγαπούν την απλότητα με στιλ.

Για εκείνον

Sogo Καπιτονέ Regular Fit

Ένα jacket που συνδυάζει άνεση και κομψότητα. Το χακί χρώμα του το κάνει ιδανικό για καθημερινές εμφανίσεις, ενώ το καπιτονέ σχέδιο προσθέτει μια διακριτική πολυτέλεια. Φοριέται εύκολα με κάθε look ενώ η regular εφαρμογή του προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων

Μπουφάν Χακί

Ένα basic κομμάτι που ταιριάζει με όλα. Ελαφρύ, πρακτικό και ιδανικό για όσους αγαπούν τα καθαρά, minimal looks. Μπορεί να φορεθεί με t-shirts, πουλόβερ ή ακόμη και με πιο smart casual σύνολα.

Κοντά jackets για τη μετάβαση

Τα κοντά jackets είναι ιδανικά για άνοιξη και φθινόπωρο. Ελαφριά, άνετα και ευκολοφόρετα, προσφέρουν την απαραίτητη προστασία χωρίς να βαραίνουν το look.

Για εκείνη

Geox Κοντό Navy Blue

Άνετο και ιδανικό για όσες θέλουν ένα jacket που «δουλεύει» από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το navy blue το κάνει κομψό και ευέλικτο, ενώ η ελαφριά του κατασκευή το καθιστά ιδανικό για μεταβατικές εποχές.

Biston Κοντό Καπιτονέ

Ένα jacket που ταιριάζει με κάθε outfit. Ο σύγχρονος short σχεδιασμός του αναδεικνύει τη θηλυκότητα και προσδίδει μοναδικό στυλ σε κάθε casual εμφάνιση. Κατασκευασμένο για να συνδυάζει άνεση και φινετσάτη αισθητική, αποτελεί την τέλεια επιλογή για όσες θέλουν μια διαχρονική λύση στην γκαρνταρόμπα τους.

D1 Stud

Ελαφρύ αλλά ζεστό, ιδανικό για τις πιο κρύες μέρες. Το μαύρο χρώμα το κάνει απόλυτα ευκολοφόρετο και διαχρονικό, ενώ η εφαρμογή του προσφέρει άνεση χωρίς να χάνει τη γραμμή του.

Heritage & Outdoor Jackets

Για όσους αγαπούν τα πιο αυθεντικά looks, τα heritage jackets είναι η ιδανική επιλογή.

Για εκείνον Barbour Bedale

Ανθεκτικό, πρακτικό και διαχρονικό, είναι το κομμάτι που θα φοράτε για χρόνια. Η προσεγμένη κατασκευή και οι λεπτομέρειες στη σχεδίαση αναδεικνύουν τη φινέτσα του, καθιστώντας το άψογη επιλογή για βόλτες στην πόλη ή χαλαρές εξόδους. Ταιριάζει με denim, chinos και boots για ένα look που αποπνέει χαρακτήρα.