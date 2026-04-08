Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream
Σημαντική είδηση:
09.04.2026 | 13:18
Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
Σημαντική είδηση:
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα Νέα της Αγοράς 08 Απριλίου 2026, 09:23

Ελαφριά jackets που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ

Το απόλυτο guide στα ελαφριά jackets της σεζόν για άνεση, στιλ και ευελιξία σε κάθε εμφάνιση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Spotlight

Τα ελαφριά jackets είναι το απόλυτο καθημερινό must–have, ειδικά για τις ανοιξιάτικες μέρες του Πάσχα. Είναι πρακτικά, ευέλικτα, ταιριάζουν με τα περισσότερα outfits και μπορούν να φορεθούν όλη μέρα χωρίς να «βαραίνουν» το look. Από puffer και denim μέχρι biker και καπιτονέ, οι επιλογές είναι πολλές. Και το καλύτερο; Καλύπτουν κάθε στιλ και ανάγκη.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα πιο ενδιαφέροντα jackets της σεζόν, για εκείνη και για εκείνον, με προτάσεις που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και σύγχρονο design.

Puffer & Αμάνικα για να σας ακολουθεί η άνεση παντού

Τα puffer και τα αμάνικα jackets είναι η πιο έξυπνη λύση για όσους θέλουν ζεστασιά χωρίς βάρος. Είναι ιδανικά για layering, δίνουν μια athleisure πινελιά και φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να κουράζουν.

Για εκείνη Αμάνικο Puffer Only

Ένα αμάνικο που λειτουργεί σαν fashion statement χωρίς να προσπαθεί. Το κομψό λευκό χρώμα του προσδίδει μια διαχρονική αίσθηση, ενώ το puffer στυλ του εξασφαλίζει ζεστασιά και προστασία από το κρύο. Σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση και ευκολία στην κίνηση. Φορέστε το πάνω από ένα λεπτό πλεκτό ή ένα hoodie για ένα look που παραμένει άνετο αλλά κομψό.

Για εκείνον

Αδιάβροχο μπουφάν Washed Stone

Ιδιαίτερο στυλ και διαχρονική αισθητική χαρακτηρίζουν αυτό το ανδρικό μπουφάν, το οποίο ξεχωρίζει χάρη στην μοναδική washed stone εμφάνισή του. Ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις αλλά και για casual εμφανίσεις, προσφέρει άνεση και σύγχρονη κομψότητα που συνδυάζονται εύκολα με κάθε ντύσιμο.

Dickies Canvas Αμάνικο Desert Sand

Ένα αμάνικο με workwear χαρακτήρα, ιδανικό για άνδρες που θέλουν κάτι στιβαρό αλλά άνετο. Το canvas ύφασμα προσφέρει αντοχή, ενώ το desert sand χρώμα το κάνει εύκολο στον συνδυασμό. Ταιριάζει με flannel πουκάμισα, cargo παντελόνια και sneakers για ένα αυθεντικό, χαλαρό look.

Denim Jackets… Το απόλυτο all‑day classic

Το denim jacket είναι το κομμάτι που δεν λείπει από καμία γκαρνταρόμπα. Είναι διαχρονικό, ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί σχεδόν με τα πάντα. Από τα πιο casual outfits μέχρι πιο προσεγμένες εμφανίσεις, το denim πάντα αναδεικνύει ένα σύνολο.

Για εκείνον Levi’s Broadway Te

Το κλασικό Levi’s denim που έχει αγαπηθεί για την αντοχή και την εφαρμογή του. Είναι το jacket που θα φορέσετε ξανά και ξανά, γιατί ταιριάζει με κάθε παντελόνι και κάθε στιλ. Από chinos μέχρι t-shirts και πουλόβερ, το Broadway είναι μια ασφαλής επιλογή για κάθε μέρα και όχι μόνο.

Για εκείνη Superdry Chore

Με πιο structured γραμμή και μοντέρνο χαρακτήρα, αυτό το denim jacket της Superdry δίνει αμέσως στιλ σε κάθε εμφάνιση. Φοριέται με wide‑leg παντελόνια, φορέματα ή ακόμη και με athleisure σύνολα, προσθέτοντας μια δόση ανεπιτήδευτης κομψότητας.

Biker Jackets γιατί δίνουν χαρακτήρα

Τα biker jackets είναι η πιο εύκολη λύση για να δώσετε edge στο ντύσιμό σας. Είναι ελαφριά, άνετα και πάντα επίκαιρα, ενώ μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit.

Για εκείνη Guess Biker

Ένα jacket που συνδυάζει θηλυκότητα και δυναμισμό. Η εφαρμογή του αγκαλιάζει το σώμα χωρίς να περιορίζει, ενώ το μαύρο χρώμα το κάνει ιδανικό για κάθε ώρα της ημέρας. Φορέστε το με jeans, φορέματα ή ακόμη και με tailored παντελόνια για ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα.

Καπιτονέ & Minimal Jackets για απλή κομψότητα

Τα καπιτονέ jackets είναι η πιο κομψή επιλογή για όσους θέλουν κάτι ελαφρύ αλλά ζεστό. Minimal, καθαρά και πάντα chic, είναι ιδανικά για όσους αγαπούν την απλότητα με στιλ.

Για εκείνον

Sogo Καπιτονέ Regular Fit

Ένα jacket που συνδυάζει άνεση και κομψότητα. Το χακί χρώμα του το κάνει ιδανικό για καθημερινές εμφανίσεις, ενώ το καπιτονέ σχέδιο προσθέτει μια διακριτική πολυτέλεια. Φοριέται εύκολα με κάθε look ενώ η regular εφαρμογή του προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων

Μπουφάν Χακί

Ένα basic κομμάτι που ταιριάζει με όλα. Ελαφρύ, πρακτικό και ιδανικό για όσους αγαπούν τα καθαρά, minimal looks. Μπορεί να φορεθεί με t-shirts, πουλόβερ ή ακόμη και με πιο smart casual σύνολα.

Κοντά jackets για τη μετάβαση

Τα κοντά jackets είναι ιδανικά για άνοιξη και φθινόπωρο. Ελαφριά, άνετα και ευκολοφόρετα, προσφέρουν την απαραίτητη προστασία χωρίς να βαραίνουν το look.

Για εκείνη

Geox Κοντό Navy Blue

Άνετο και ιδανικό για όσες θέλουν ένα jacket που «δουλεύει» από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το navy blue το κάνει κομψό και ευέλικτο, ενώ η ελαφριά του κατασκευή το καθιστά ιδανικό για μεταβατικές εποχές.

Biston Κοντό Καπιτονέ

Ένα jacket που ταιριάζει με κάθε outfit. Ο σύγχρονος short σχεδιασμός του αναδεικνύει τη θηλυκότητα και προσδίδει μοναδικό στυλ σε κάθε casual εμφάνιση. Κατασκευασμένο για να συνδυάζει άνεση και φινετσάτη αισθητική, αποτελεί την τέλεια επιλογή για όσες θέλουν μια διαχρονική λύση στην γκαρνταρόμπα τους.

D1 Stud

Ελαφρύ αλλά ζεστό, ιδανικό για τις πιο κρύες μέρες. Το μαύρο χρώμα το κάνει απόλυτα ευκολοφόρετο και διαχρονικό, ενώ η εφαρμογή του προσφέρει άνεση χωρίς να χάνει τη γραμμή του.

Heritage & Outdoor Jackets

Για όσους αγαπούν τα πιο αυθεντικά looks, τα heritage jackets είναι η ιδανική επιλογή.

Για εκείνον Barbour Bedale

Ανθεκτικό, πρακτικό και διαχρονικό, είναι το κομμάτι που θα φοράτε για χρόνια.  Η προσεγμένη κατασκευή και οι λεπτομέρειες στη σχεδίαση αναδεικνύουν τη φινέτσα του, καθιστώντας το άψογη επιλογή για βόλτες στην πόλη ή χαλαρές εξόδους. Ταιριάζει με denim, chinos και boots για ένα look που αποπνέει χαρακτήρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Κόσμος
Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα στον Λίβανο

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Media 07.04.26

«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας

Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α’ μέρος απόψε στις 23:50, Β’ μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κομψός σουρεαλισμός 09.04.26

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» - Η σοφία της Elsa Schiaparelli

Μια νέα αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Victoria and Albert ανατρέχει στις πρωτοποριακές ρίζες του οίκου μόδας της Elsa Schiaparelli καθώς και στην πρόσφατη αναγέννησή του υπό τη διεύθυνση του σημερινού καλλιτεχνικού διευθυντή Ντάνιελ Ρόζμπερι.

Έφη Αλεβίζου
Διεθνείς σχέσεις 09.04.26

Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας στη συνάντηση της με τον Δήμαρχο Χανίων, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες.

Σύνταξη
Αντιπαράθεση 09.04.26

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Σύνταξη
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Euroleague 09.04.26

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

«Η έρευνα ήταν λάθος» - Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε

Περίπου 32 χρόνια μετά τον θάνατο του leader των Nirvana Κερτ Κομπέιν, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία πως δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία

Φροίξος Φυντανίδης
Στην Κάρπαθο 09.04.26

Συνελήφθη ιδιοκτήτης παντοπωλείου για παράνομη διάθεση πυροτεχνημάτων - Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια

Ο 60χρονος, στο παντοπωλείο του οποίου εντοπίστηκαν τα πυροτεχνήματα, θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Σύνταξη
Ακροδεξιά της αγοράς 09.04.26

Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Παναγιώτης Σωτήρης
Σκάνδαλο υποκλοπών 09.04.26

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Σύνταξη
Δείτε βίντεο 09.04.26

«Ανάσα» για τον Μόρνο: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies