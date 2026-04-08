UEFA Champions League: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης στο MEGA

Μια μεγάλη ευρωπαϊκή σύγκρουση μονοπωλεί το ενδιαφέρον της φάσης των «8» του UEFA Champions League.

Το MEGA μεταδίδει ζωντανά τη σπουδαία αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης, απόψε στις 22:00, στον πρώτο αγώνα με στόχο το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Έπειτα από την επιβλητική εμφάνιση και το εντυπωσιακό 7-2 επί της Νιούκαστλ στη ρεβάνς της φάσης των «16», η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης, που σφράγισε την παρουσία της στους «8» αποκλείοντας την Τότεναμ. Αυτός ο ισπανικός «εμφύλιος» για μια θέση στα ημιτελικά του UEFA Champions League προμηνύεται συναρπαστικός, προσφέροντας υψηλό θέαμα και έντονες συγκινήσεις στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός.

Η ποδοσφαιρική βραδιά ξεκινά από τις 21:00 στο MEGA με το Pre-Game.

Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μεταφέρει το κλίμα από το γήπεδο, παρουσιάζοντας αποκλειστικά ρεπορτάζ, τις συνθέσεις των ομάδων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις λίγο πριν από τη σέντρα. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η δράση συνεχίζεται στο Post-Game.

Η εκπομπή θα παρουσιάσει το πλήρες ρεπορτάζ του αγώνα, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, καθώς και εκτενή στιγμιότυπα από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις των προημιτελικών του UEFA Champions League.

Τις εκπομπές παρουσιάζουν οι: Παναγιώτης Περπερίδης, Μένιος Σακελλαρόπουλος και Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΣΤΙΣ 22:00

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

