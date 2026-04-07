Η γη της ελιάς: Ανατροπές και ένταση

Η ένταση και οι ανατροπές κυριαρχούν στη δραματική σειρά Η γη της ελιάς.

Η απογοήτευση της Ερωφίλης και το ξέσπασμα του Αντώνη, η συναισθηματική πίεση τη Βασιλικής…

Οι σχέσεις κρέμονται από μία κλωστή, με τα μυστικά και τα ψέματα επιτείνουν την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα.

Απόψε, στις 23.00, στο MEGA, με ένα συνταρακτικό επεισόδιο.

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Η Ερωφίλη αισθάνεται χάλια μετά τη σκληρή στάση του Στάθη απέναντί της. Στο μεταξύ, ο Αντώνης συναντά ξανά τη Μαρουσώ στο σπίτι του και βρίσκεται στο κρεβάτι μαζί της, όταν ο Μανώλης χτυπάει το κουδούνι. Η Ισμήνη αποφασίζει να αλλάξει συμπεριφορά και κάνει επίθεση αγάπης στον Κωνσταντίνο, παρακαλώντας τον να μη φύγει από το σπίτι. Εκείνος δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και ακυρώνει το ραντεβού του με τη Φρύνη.

Η Βασιλική προετοιμάζεται να φύγει για Γερμανία, ενώ ο Στέφανος δεν ξέρει τίποτα για τα σχέδιά της. Ο Τζον γυρίζει πίσω στο σπίτι σαν βρεγμένη γάτα και η Αθηνά του κάνει μία τελευταία κουβέντα για τη ζήλια του, απειλώντας τον με χωρισμό. Ο γραφολόγος λέει ψέματα στην Αλεξάνδρα πως το σημείωμα του Ορέστη και η κάρτα Χριστουγέννων γράφτηκαν από το ίδιο πρόσωπο και η Αλεξάνδρα απογοητεύεται.

Η Ισμήνη πηγαίνει στην Καλαμάτα κι αγοράζει βρεφικά είδη. Ο Αντώνης ζητά από την Ερωφίλη να ξανακάνουν προσπάθεια για να αποκτήσουν παιδί κι εκείνη αρνείται, προκαλώντας την οργή του.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

