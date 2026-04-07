Αργυρώ – Δροσερά και ελαφριά γλυκά: Το Μ. Σάββατο μαζί με το ΒΗΜΑ

Με άρωμα άνοιξης και τη φρεσκάδα των εποχικών υλικών, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου επιστρέφει με ένα νέο, απολαυστικό τεύχος αφιερωμένο στα «Δροσερά & Ελαφριά Γλυκά», που κυκλοφορεί εκτάκτως με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Στις σελίδες του νέου βιβλίου συνταγών, η αγαπημένη σεφ προσκαλεί τους αναγνώστες σε μια γλυκιά διαδρομή όπου η ευκολία συναντά τη γεύση, την κομψότητα και τη δημιουργικότητα. Δροσερές προτάσεις, ανάλαφρες υφές και ακαταμάχητοι συνδυασμοί αναδεικνύουν τη μαγεία των γλυκών που δεν απαιτούν περίπλοκες τεχνικές, αλλά βασίζονται σε καλά υλικά, φρούτα εποχής και φαντασία.

Η αρχή γίνεται με λαχταριστά cheesecake και γλυκά ψυγείου που ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη γλυκύτητα. Το cheesecake λάιμ χωρίς ψήσιμο ξεχωρίζει για τον δροσερό χαρακτήρα του, ενώ το cheesecake λευκής σοκολάτας με κόκκινα φρούτα εντυπωσιάζει με την αρμονική του ένταση. Την ίδια στιγμή, το cheesecake φιστίκι και η εκδοχή με γιαούρτι και φρέσκα φρούτα δημιουργούν το πιο γευστικό δίλημμα.

Η συνέχεια είναι εξίσου απολαυστική, με δημιουργίες όπως semifreddo με μαρέγκες και καραμελωμένα αμύγδαλα, γιαουρτοζελέ λάιμ-καρύδα με φιστίκι Αιγίνης, brownies με κρέμα μόκα και γλυκά ψυγείου με τριπλή σοκολάτα ή μπανάνα. Προτάσεις που συνδυάζουν ευκολία και εντυπωσιακό αποτέλεσμα για κάθε περίσταση.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι τούρτες και τα εκλεπτυσμένα γλυκά: από την τούρτα παγωτό stracciatella και την παβλόβα με παγωτό, μέχρι το fraisier και την κομψή mille-feuille. Παράλληλα, οι κρέμες πρωταγωνιστούν με διαχρονικές και σύγχρονες εκδοχές, όπως crème brûlée, bavaroise, κρέμα μαστίχας και mousse μοσχολέμονο.

Το τεύχος ολοκληρώνεται με πιο ελαφριές επιλογές που δεν στερούνται γεύσης: από panna cotta χωρίς ζάχαρη και frozen yogurt μέχρι κέικ χωρίς γλουτένη και παγωμένες μπάρες μπανάνα-σοκολάτα.

Πέρα από τις συνταγές, περιλαμβάνεται και ένας πρακτικός οδηγός που αποκαλύπτει τα μικρά μυστικά της ζαχαροπλαστικής, μετατρέποντας κάθε προσπάθεια σε σίγουρη επιτυχία.

Ένα τεύχος που υπόσχεται να γίνει ο απόλυτος σύμμαχος στην κουζίνα και να φέρει τη δροσιά και τη γλυκιά απόλαυση στο πασχαλινό τραπέζι και όχι μόνο.

Κυκλοφορεί με το ΒΗΜΑ, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου