Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum

Όσοι ακολουθούμε ένα έντονο, απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ταξίδια ή διαφορετικές βάρδιες, γνωρίζουμε πως το να παραμείνουμε συνεπείς σε μία συγκεκριμένη ρουτίνα ύπνου μοιάζει… ανεκπλήρωτο όνειρο. Όπως είναι επόμενο, οι συχνές μεταβολές, η αλλαγή ώρας ή και περιβάλλοντος επηρεάζουν, όχι μόνο την ποιότητα της ξεκούρασής μας, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

Στην πραγματικότητα, το σώμα μας λειτουργεί βάσει ενός πολύπλοκου «εσωτερικού ρολογιού», το οποίο ρυθμίζει τις βιολογικές λειτουργίες. Μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, ο οργανισμός μας συγχρονίζει τις ανάγκες του, καθορίζοντας πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για δραστηριότητα, πότε για ξεκούραση, αλλά και πότε για ύπνο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει το φως. Καθώς η ημέρα προχωρά και η ένταση του φωτισμού μειώνεται, ο εγκέφαλος λαμβάνει το «σήμα» πως πλησιάζει η ώρα για ξεκούραση, ενεργοποιώντας την παραγωγή μελατονίνης.

Ωστόσο, όταν το καθημερινό μας πρόγραμμα αλλάζει τακτικά, αυτή η ισορροπία μπορεί να διαταραχθεί. Η παραγωγή μελατονίνης δεν ακολουθεί τον φυσιολογικό της ρυθμό, με αποτέλεσμα να προκαλείται απορρύθμιση του οργανισμού, δηλαδή δυσκολία στον ύπνο, μειωμένη ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και μία γενικότερη αίσθηση κόπωσης. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό; Να προσθέσουμε στη βραδινή μας ρουτίνα έναν «σύμμαχο» που θα βοηθά το σώμα και το μυαλό να χαλαρώνουν το βράδυ, προετοιμάζοντάς μας για έναν πιο ποιοτικό ύπνο.

Μία φυσική σύνθεση που βοηθά τον οργανισμό να εισέλθει στη φάση του ύπνου

Κάθε αλλαγή ώρας, κάθε βάρδια ή ταξίδι αφήνει το σώμα σε μία μικρή ανισορροπία, θυμίζοντας πόσο εύθραυστο μπορεί να γίνει το πρόγραμμα ύπνου μας όταν παρακάμπτεται από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Και αρκεί ένα δύσκολο βράδυ για να ακολουθήσει μία εξίσου δύσκολη μέρα με ατελείωτες υποχρεώσεις και τρέξιμο στους δρόμους της πόλης.

Για να είμαστε σίγουροι, λοιπόν, πως θα απολαμβάνουμε κάθε βράδυ έναν ολοκληρωμένο και ποιοτικό ύπνο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν το πρωί, αυτό που χρειαζόμαστε είναι το συμπλήρωμα διατροφής Solumag Night® της InterMed, το οποίο χάρη σε έναν μοναδικό συνδυασμό μαγνησίου και μελατονίνης βοηθά ώστε να μειωθεί ο χρόνος έλευσης του ύπνου, συμβάλλοντας στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και μειώνοντας παράλληλα το αίσθημα κόπωσης.

Συνεπώς, είτε δυσκολευόμαστε να αποκοιμηθούμε, είτε έχουμε αποσυντονιστεί εξαιτίας του jet-lag, η προετοιμασία του οργανισμού πριν από τον ύπνο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και ακριβώς σε αυτό μας η βοηθά η προηγμένη η σύνθεση του Solumag Night®, εμπλουτισμένη με L-τρυπτοφάνη και εκχύλισμα του φυτού Griffonia simplicifolia, που πρόσφατα κατοχυρώθηκε με Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (EP3560353) και συνδυάζει φυσικά συστατικά που υποστηρίζουν τη χαλάρωση και τον ύπνο.

Βασικό συστατικό είναι η L-τρυπτοφάνη, ένα απαραίτητο αμινοξύ και πρόδρομη ουσία της σεροτονίνης, του νευροδιαβιβαστή που παίζει κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση της διάθεσης. Μέσω της φυσιολογικής μετατροπής της σε μελατονίνη, η L-τρυπτοφάνη βοηθά τον οργανισμό να εισέλθει πιο εύκολα στη φάση του ύπνου και να διατηρήσει έναν πιο σταθερό βιολογικό ρυθμό, ακόμα και όταν οι συνθήκες της ημέρας έχουν προκαλέσει απορρύθμιση.

Η επαρκής πρόσληψη τρυπτοφάνης είναι σημαντική, καθώς αποτελεί πρόδρομο τόσο της σεροτονίνης όσο και της μελατονίνης, ουσιών που εμπλέκονται στη φυσιολογική χαλάρωση και στην προετοιμασία του οργανισμού για τον ύπνο. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε βράδυ ο οργανισμός μπορεί να αποφορτίζεται από την ένταση της ημέρας, ανακτώντας την ενέργεια και την ισορροπία του, επιτρέποντας μας την επόμενη ημέρα να ξυπνήσουμε ανανεωμένοι, ξεκούραστοι, έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της ημέρας.

Σε μία καθημερινότητα με έντονους ρυθμούς και ακανόνιστο πρόγραμμα, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι να μπορούμε να απολαμβάνουμε κάθε βράδυ έναν ολοκληρωμένο, ξεκούραστο ύπνο. Και με το Solumag Night® της InterMed, το οποίο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και ευχάριστη γεύση πορτοκάλι, κάθε βράδυ πραγματοποιείται η φυσική προετοιμασία του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum, με ενέργεια, διαύγεια και διάθεση.

