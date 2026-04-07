Η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια που υπέστη ο Βασίλης Μάγγος ξεκινά σήμερα στο Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας.

Ο πατέρας του, Γιάννης Μάγγος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζει την κρισιμότητα της δίκης αλλά και της σημερινής πρώτης ημέρας καθώς το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν ο ίδιος και η μητέρα του Βασίλη θα έχουν το δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας.

Ο Γιάννης Μάγγος, που με την παρουσία του σε μικρούς και μεγάλους αγώνες για δικαιώματα και δικαιοσύνη, ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του παιδιού του που πέθανε ένα μήνα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από τους αστυνομικούς έξω από τα δικαστήρια του Βόλου τον Ιούλιο του 2020.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μάγγος το δικαστήριο τώρα καλείται να αποφασίσει εάν τα βασανιστήρια οδήγησαν αιτιωδώς στον θάνατο του γιου του, και από την αίθουσα δεν μπορεί να λείπει η φωνή των γονιών του θύματος.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Ο Βασίλειος Μάγγος δεν πρόλαβε να κάνει μήνυση γιατί τον πρόλαβε ο θάνατος, εξ αιτίας των βασανιστηρίων που υπέστη από τους κατηγορούμενους εγκληματίες αστυνομικούς.

Στις 7.4.2026 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας θα κρίνει και θα αποφασίσει, αν η κατηγορία θα είναι βασανιστήρια που αιτιωδώς προκάλεσαν το θάνατό του.

Επίσης θα αποφασίσει, αν η δίκη θα διεξαχθεί με ίσους όρους, αν δλδ. θα έχουμε δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ή αν θα συμβεί το οξύμωρο και παράδοξο εμείς οι γονείς του να μην έχουμε φωνή μέσα στο δικαστήριο, ούτε δικαίωμα στην αναζήτηση της αλήθειας.

Η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας είναι δίκαιο και αναφαίρετο κληρονομικό δικαίωμά μας. Προκύπτει επίσης και από το πραγματικό γεγονός ότι η δίκη στην Καρδίτσα προήλθε από προσφυγή που καταθέσαμε ΕΜΕΙΣ οι γονείς του, στην εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

Εναπόκειται τώρα στην κρίση του δικαστηρίου να αποφασίσει αν θα επικρατήσει η αρχή της ακριβοδίκαιης ισότητας ευκαιριών, η οποία και θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις διεξαγωγής δίκαιης δίκης ή αν θα φιμωθεί η φωνή των γονιών του Βασίλειου Μάγγου.

Η αλήθεια όμως και το δίκιο δεν φιμώνονται!

Συγκέντρωση στα δικαστήρια Καρδίτσας ώρα 9 π.μ.