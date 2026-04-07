Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
O Αρκάς μας στένει και σήμερα την καλημέρα του.
- Επιστρέφει από σήμερα τα διπλώματα οδήγησης ο δήμος Αθηναίων λόγω Πάσχα
- Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
- Μηνύματα από Ιράν, Ισραήλ και Τουρκία σε μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ
- Βόλος: Στις φλόγες τυλίχθηκε ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που μετέφερε 12χρονο παιδί στην Αθήνα
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον προφήτη να λέει:
«Σας υπόσχονται ότι θα καταργήσουν το ρουσφέτι και τους ψηφίζετε,,,
Γιατί είστε σίγουροι ότι δεν θα το κάνουν».
Το σημερινό σκίτσο
- Παιανία: Τι εκτιμούν οι Αρχές για τον άντρα που βρέθηκε νεκρός με δεματικά γύρω από τον λαιμό του
- Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
- Άγχος: Πέντε τρόποι που τα «βάζουν» με την ταχυπαλμία
- Γιορτή σήμερα 7 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Στην επιτροπή Δεοντολογίας οι 11 βουλευτές της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Συνταγή: Αφράτα κεφτεδάκια τόνου
- Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις