Ενοπλοι επιτέθηκαν για ακόμη άγνωστους λόγους σε χωριό στην πολιτεία Μπένουε, στην κεντρική Νιγηρία, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, ανέφεραν χθες Κυριακή οι αρχές και ντόπιοι (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, εκτός από τα πτώματα, καμένη γη άφησαν πίσω τους οι ένοπλοι).

Η πολιτεία Μπένουε είναι μέρος τομέα της πολυπληθέστερης αφρικανικής χώρας όπου ξεσπούν συχνά φονικά επεισόδια εξαιτίας εντάσεων ανάμεσα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους για την κυριότητα εδαφών και τους φυσικούς πόρους, ενώ καταγράφονται επίσης απαγωγές για λύτρα από συμμορίες κακοποιών, που οι αρχές αποκαλούν γενικά bandits.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της πολιτείας Μπένουε, ο Τέρσου Κούλα, επιβεβαίωσε την επίθεση στο χωριό Μπάλομ, λέγοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «υπήρξαν θύματα», χωρίς ακόμη να είναι σε θέση να δώσει απολογισμό.

Κάτοικος, ο Τερσίρ Νγκουτόρ, δήλωσε τηλεφωνικά: «Μπορώ να σας πω ότι σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι».

«Ενοπλοι κατέφθασαν (…) περί τις 17:00 (σ.σ. προχθές) Σάββατο κι άρχισαν να πυροβολούν προς κάθε κατεύθυνση. Ημουν μακριά από εκεί. Αφού έφυγαν, αρχίσαμε να ψάχνουμε τους συγγενείς μας», ανέφερε.

«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι»

Αλλος κάτοικος, ο Γκμπάντε Τζον, ανέφερε επίσης πως σκοτώθηκαν «17 άνθρωποι» και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπένουε, ο Χάισενθ Αλία, επέρριψε την ευθύνη σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους» και χαρακτήρισε «βάρβαρη» την ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ