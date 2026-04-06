Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Θεσμική σκευωρία»

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Θεσμική σκευωρία»

• Το κατηγορώ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

• Η Κοβέσι και οι συνεργάτες της κάνουν λόγο για «ψηφιακό πλυντήριο» και «οργανωμένη συμπαιγνία»

• Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που αναφέρονται στις δικογραφίες»

• Πώς απαντά ο Πρωθυπουργός

• Τι καταλογίζεται στους 11+2 υπουργούς, υφυπουργούς και βουλευτές της ΝΔ

• Το σκληρό ροκ του Νίκου Ανδρουλάκη

Ανοίγει ο δρόμος

Μεταφορά συντελεστή δόμησης για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

• Το μέτρο ξεκινά με την πιλοτική λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης

• Πότε και πώς

Η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

• Σαράντα λεπτά χωρίς επαφή με τη Γη σήμερα για τους τέσσερις αστροναύτες του Artemis II

Ο πιλότος του F-15

Οι 36 ώρες απομόνωσης που τον έσωσαν

• Πώς έγινε η επιχείρηση διάσωσής του από τους αμερικανούς πεζοναύτες μέσα στο έδαφος του Ιράν

Ερχεται δελτίο

Περιορισμοί στις πτήσεις λόγω Ορμούζ

• Η αρχή γίνεται από την Ιταλία

• Τι προειδοποιούν οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες

Τι αποφασίστηκε

Ασπίδα προστασίας με «Κένταυρο» σε όλες τις ελληνικές φρεγάτες

Που δεν εκτελέστηκε

Η Intellexa και μία σύμβαση για «ανάλυση εικόνας και ήχου»

200 χρόνια

Στο Μεσολόγγι γιόρτασαν την Εξοδο

Λεωφορεία

Νέες παραχωρήσεις γραμμών σε ιδιώτες

Οδηγός

Ολες οι συναυλίες της Μεγάλης Εβδομάδας

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

Τον πρώτο λόγο για τον τίτλο

Δεν μέτρησε γκολ του Γιαζίτζι στις καθυστερήσεις για οφσάιντ του Πιρόλα

ΠΑΟΚ – ΠΑΟ 0-0

Η σκέψη όλων στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 4-0

Οι κόκκινοι γύρισαν στο… 1946

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στο πόλο

Με το κύπελλο έφτασε τους 342 τίτλους στα ομαδικά

Χρυσός ξανά ο Πετρούνιας

Στόχος τώρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα