ΠΑΟΚ: Οι 11 του Λουτσέσκου κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)
Φανέλα βασικού στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Ο ΠΑΟΚ, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική των playoffs της Super League και λίγη ώρα πριν τη σπουδαία αναμέτρηση o Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ομάδας του.
Στο τέρμα βρίσκεται σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Τσιφτσής, με τον Σάστρε να παίρνει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας και τους Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να συμπληρώνουν την αμυντική τετράδα.
Στα χαφ οι Ζαφείρης και Οζντόεφ θα είναι το δίδυμο, με τους Χατσίδη , Κωνσταντέλιας και Τάισον να κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γερεμέγεφ.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PAOKPAO #StoiximanSuperLeague #Playoffs #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/CTzPxC6wb8
— PAOK FC (@PAOK_FC) April 5, 2026
Αναπληρωματικοί: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Λόβρεν, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Γιακουμάκης, Μύθου.
- Σπάθας: «Οι λεπτομέρειες στο γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε» (vid)
- Ίντερ – Ρόμα 5-2: Μεγάλη νίκη τίτλου για τους «νερατζούρι»
- Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος – Υπάρχουν πολλά ματς ακόμη»
- Όλα τα γκολ από την πρεμιέρα των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League (vid)
- Νίκολιτς: «Να μείνουμε προσγειωμένοι – Έχουμε προβάδισμα αλλά δεν είναι μεγάλο»
- Η βαθμολογία της Super League μετά την 1η αγωνιστική των playoffs (pic)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
- Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
