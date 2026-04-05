ΠΑΟΚ: Οι 11 του Λουτσέσκου κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)

Ο ΠΑΟΚ, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική των playoffs της Super League και λίγη ώρα πριν τη σπουδαία αναμέτρηση o Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ομάδας του.

Στο τέρμα βρίσκεται σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Τσιφτσής, με τον Σάστρε να παίρνει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας και τους Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να συμπληρώνουν την αμυντική τετράδα.

Στα χαφ οι Ζαφείρης και Οζντόεφ θα είναι το δίδυμο, με τους Χατσίδη , Κωνσταντέλιας και Τάισον να κινούνται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Αναπληρωματικοί: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Λόβρεν, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Γιακουμάκης, Μύθου.