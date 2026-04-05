Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League.

Ο Λαφόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια για τους «πράσινους» και τριάδα στην άμυνα οι Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Γεντβάι. Στο δεξί άκρο θα είναι ο Καλάμπρια, στο αριστερό ο Κυριακόπουλος και στα χαφ οι Τσιριβέγια και Μπακασέτας. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη και πίσω του οι Ταμπόρδα και Πελίστρι.

Συνοπτικά η εντεκάδα του ΠΑΟ: Λαφόν, Καλάμπρια, Ερνάντεθ, Ίνγκαον, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τεττέη, Ταμπόρδα και Πελίστρι.

Στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Αντίνο, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ζαρουρί, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς.