Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που έκαναν κόντρες στη Βούλα – Έτρεχαν ακόμα και με 150 χλμ/ώρα
Σύμφωνα με την Αστυνομία κατά τη διάρκεια της διαδρομής του αυτοσχέδιου αγώνα η ταχύτητα των οχημάτων ξεπέρασε τα 150 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα
Αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο ελέγχων για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (4-4-2026), εντόπισαν επί της Λεωφόρου Κων. Καραμανλή στη Βούλα δύο οχήματα να τελούν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 130 χλμ/ώρα και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Οι Αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τα δύο οχήματα σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και τα ακινητοποίησαν στη συμβολή των οδών Αθήνας και Νιόβης στη Βουλιαγμένη.
Έτρεχαν με 150 χλμ/ώρα
Εκεί συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, 32χρονος αλλοδαπός και 19χρονος ημεδαπός και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση.
Σημειώνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής που διενεργήθηκε ο αυτοσχέδιος αγώνας, η ταχύτητα των οχημάτων ξεπερνούσε τα 130 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 70 χλμ/ώρα, ενώ σε έτερο σημείο ξεπερνούσε τα 150 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα.
Οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
