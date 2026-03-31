Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
weather-icon 16o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Stoiximan: Ηγεσία που επιστρέφει αξία με ουσία
Η Stoiximan μετρά την ηγεσία πέρα από επιδόσεις στο αποτύπωμα που αφήνει σε οικονομία, κοινωνία, αθλητισμό και τους ανθρώπους της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Spotlight

Υπάρχουν εταιρείες που μεγαλώνουν ακολουθώντας την αγορά. Και υπάρχουν και εκείνες που, όσο μεγαλώνουν, αλλάζουν το αποτύπωμα που αφήνουν μέσα σε αυτήν. Η Stoiximan ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Γιατί η διαδρομή της δεν εξαντλείται σε μια ιστορία επιχειρηματικής επιτυχίας. Είναι, όλο και περισσότερο, η ιστορία μιας εταιρείας που επέλεξε να συνδέσει την ανάπτυξή της με κάτι πιο απαιτητικό: με τη διαρκή παραγωγή αξίας για την οικονομία, την κοινωνία, τον αθλητισμό και τους ίδιους τους ανθρώπους της.

Αυτή η αντίληψη είναι που ξεχωρίζει τη Stoiximan στη σημερινή επιχειρηματική πραγματικότητα. Σε έναν κλάδο που κινείται με ταχύτητα, απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία και κρίνεται καθημερινά από την εμπιστοσύνη του κοινού, η Stoiximan έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ηγέτιδα δύναμη του online gaming σε Ελλάδα και Κύπρο, με συνολικό market share που ξεπερνά το 50%. Από το 2014 έως το 2025, η συνολική συνεισφορά της σε φόρους ξεπερνά το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ έχουν κατευθυνθεί στην ενίσχυση του αθλητισμού και της κοινωνίας.

Πρόκειται για ένα αποτύπωμα που δεν περιγράφει απλώς το μέγεθος της εταιρείας αλλά μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για το τι σημαίνει σύγχρονη επιχειρηματική ηγεσία στην Ελλάδα: να αναπτύσσεσαι με συνέπεια, να επενδύεις με ορίζοντα και να επιστρέφεις αξία εκεί όπου δραστηριοποιείσαι. Στην περίπτωση της Stoiximan, αυτή η φιλοσοφία εδράζεται σε τέσσερις άξονες: τεχνολογία, αξιοπιστία, υπεύθυνο παιχνίδι και μακροπρόθεσμη επένδυση στους ανθρώπους και την κοινωνία.

Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Σε έναν κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην καινοτομία, στην ασφάλεια και στην εμπειρία του χρήστη, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στη διαφάνεια και στη συνέπεια. Η πρόσφατη ανανέωση της εικαστικής της ταυτότητας έρχεται να εκφράσει απόλυτα αυτή την ωρίμανση: ένα brand πιο σύγχρονο, πιο καθαρό, πιο ανθρώπινο και έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επόμενης ημέρας.

Παράλληλα, ο αθλητισμός αποτελεί διαχρονικά αναπόσπαστο μέρος του DNA της Stoiximan. Όχι ως μια ακόμη χορηγική δραστηριότητα, αλλά ως μια βαθιά σχέση με την προσπάθεια, τη συνέπεια και την υπέρβαση. Αυτό αποτυπώνεται στη διαχρονική στήριξη ομάδων, διοργανώσεων, ομοσπονδιών, εθνικών ομάδων και αθλητών, αλλά και στο εύρος αυτής της παρουσίας: με περισσότερες από 20 ομάδες και ομοσπονδίες, χορηγική παρουσία στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και σε κορυφαίες διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Ακόμη πιο ουσιαστικό, όμως, είναι το πού επιλέγει να επενδύει: όχι μόνο στη στιγμή της νίκης, αλλά στη λιγότερο ορατή και πολύ πιο απαιτητική διαδρομή που προηγείται – στην προετοιμασία. Σε αυτό το πνεύμα εντάσσεται και η στήριξη 50 αθλητριών και αθλητών, ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στην πορεία προς το Los Angeles 2028.

Η ίδια λογική συνέπειας διαπερνά και την κοινωνική της παρουσία. Σε μια εποχή όπου η εταιρική υπευθυνότητα συχνά εξαντλείται σε αποσπασματικές πρωτοβουλίες, η Stoiximan έχει επιλέξει να τη δομήσει αλλιώς: με διάρκεια, πλαίσιο και μετρήσιμο αντίκτυπο. Η ομπρέλα κοινωνικής στρατηγικής ‘IROES’ συγκεντρώνει τα βασικά προγράμματα και τις κοινωνικές δράσεις της Stoiximan, στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και του αθλητισμού, έχοντας υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 148.000 ωφελούμενους. Η σημασία αυτού του αριθμού δεν είναι μόνο ποσοτική. Αντανακλά ένα μοντέλο κοινωνικής παρουσίας εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες που επιμένουν, επιδιώκοντας πραγματικό αντίκτυπο, ώριμη αντίληψη για τον ρόλο που μπορεί να παίξει μια μεγάλη εταιρεία μέσα στην κοινωνία και όχι πρόσκαιρη εντύπωση.

YouTube thumbnail

Φυσικά, καμία εταιρεία δεν μπορεί να μιλά πειστικά για αποτύπωμα αν δεν επενδύει ουσιαστικά στο εσωτερικό της. Οι άνθρωποι της Stoiximan δεν εμφανίζονται ως συμπληρωματικό κεφάλαιο αυτής της ιστορίας· είναι ο πυρήνας της. Σήμερα η εταιρεία αριθμεί περίπου 300 εργαζομένους, ενώ από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα έχει ανοίξει περισσότερες από 160 θέσεις εργασίας, έχει δεχθεί πάνω από 22.200 βιογραφικά και έχει πραγματοποιήσει περίπου 3.600 συνεντεύξεις. Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων, σύγχρονων χώρων εργασίας στην Αθήνα και σύντομα στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ως αντανάκλαση μιας ευρύτερης κουλτούρας: μιας κουλτούρας που δεν βλέπει την ανάπτυξη μόνο ως αύξηση μεγεθών, αλλά ως εξέλιξη ανθρώπων, δυνατοτήτων και προοπτικής. Γιατί η πραγματική ωριμότητα ενός οργανισμού φαίνεται και από το περιβάλλον που δημιουργεί για όσους τον χτίζουν καθημερινά.

Αυτό είναι, τελικά, το στοιχείο που κάνει τη Stoiximan να ξεχωρίζει. Όχι μόνο ότι μεγάλωσε. Αλλά ότι, μεγαλώνοντας, διαμόρφωσε μια πιο ουσιαστική εκδοχή επιχειρηματικής ηγεσίας. Μια εκδοχή όπου η τεχνολογία συνυπάρχει με την εμπιστοσύνη, η κορυφή της αγοράς με την κοινωνική υπευθυνότητα, η επιχειρηματική επίδοση με τη συνεισφορά. Σε μια εποχή που  οι εταιρείες καλούνται να αποδεικνύουν όχι μόνο τι πετυχαίνουν, αλλά και τι επιστρέφουν, η Stoiximan δείχνει ότι η πιο ισχυρή μορφή ανάπτυξης είναι εκείνη που αφήνει πίσω της κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό της: ένα αποτύπωμα με διάρκεια, με συνέπεια και με ουσία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,3% στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Στο 2,5% στην ευρωζώνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Κόσμος
Εκτός λειτουργίας μετά από πλήγμα, εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Ιράν – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ

inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 30.03.26

Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Σύνταξη
Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Η Betsson παρουσιάζει το τέταρτο επεισόδιο της σειράς “Betsson Stories” με τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς, έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής επιτυχημένης πορείας του Ηρακλή

Σύνταξη
Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική
Τα Νέα της Αγοράς 27.03.26

Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Σύνταξη
Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς
Τα Νέα της Αγοράς 26.03.26

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς συνεχίζει να επενδύει σε διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μονάδων

Σύνταξη
Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί
Τα Νέα της Αγοράς 26.03.26

Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Σύνταξη
Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Η μετάβαση του Γιώργου Μαργώνη από την ηγεσία της Παπαστράτος σε έναν διευρυμένο ευρωπαϊκό ρόλο είναι αποτέλεσμα της συνέχειας, της συνέπειας και της εξέλιξης μίας μακράς διαδρομής 25 ετών στην Παπαστράτος και την Philip Morris International

Σύνταξη
Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος, αναδεικνύει τη στρατηγική διαχείρισης υδάτινων πόρων, με αιχμή την πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» (AWS) και τη μείωση κατανάλωσης κατά 42% ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο έχει επιλεγεί ως παγκόσμιο πιλοτικό της Philip Morris International για το πρόγραμμα Water Circularity.

Σύνταξη
Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλακιάς για δίκη Τεμπών: Οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν σοβαρότητα όπως αρμόζει στα παιδιά μας
Τέμπη 31.03.26

Με τη δίκη των Τεμπών να ξεκινά εκ νέου αύριο ο Νίκος Πλακιάς ζητά με ανάρτησή του από τους αρμόδιους «να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας»

Σύνταξη
Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο – Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 31.03.26

Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλείνουν αύριο σχολεία και αθλητικοί χώροι σε νησιά λόγω πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων
Πολιτική προστασία 31.03.26

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αμοργού αύριο 1 Απριλίου. Με απόφαση του Δήμου Ρόδου κλείνουν επίσης αθλητικοί χώροι και σχολεία της Ρόδου.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη – Έρχονται αποφάσεις για νέες περιοχές
Ελλάδα 31.03.26

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να παραμείνουν κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βροχή ερωτήσεων από τους δικαστές στον Βάρρα για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό
Ελλάδα 31.03.26

Στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό και για το εάν τον είχε ενημερώσει για τα όσα «περίεργα» είχε διαπιστώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση προσφέρει γη, ενέργεια και νερό σε data centers των ΗΠΑ χωρίς κανένα αντάλλαγμα
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

«Η μελέτη αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό στη δημόσια πολιτική: ενώ οι ήδη ανακοινωθείσες επενδύσεις σε data centers αναμένεται να καταναλώνουν ενέργεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο των ελληνικών νοικοκυριών, η χώρα εξακολουθεί να στερείται εθνικού σχεδίου», τονίζει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων
Διπλωματία 31.03.26

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Πολιτική 31.03.26

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό
Erminio 31.03.26

Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Ζητά μέτρα 31.03.26

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Σύνταξη
Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Σύνταξη
Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Σύνταξη
Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο