Κίνδυνος στο εμπόριο: Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις με «παγωμένο» τζίρο

Τα σημεία προβληματισμού για το ελληνικό εμπόριο ανέδειξε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, στο πλαίσιο παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης της.

Σύμφωνα με αυτήν, τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους, ενώ η πίεση στις μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις είναι αρκετά μεγαλύτερη καθώς οι επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 2,8% ενώ με απλογραφικά μείωση που προσεγγίζει το -3,6%. Η πίεση είναι μεγαλύτερη σε ένδυση/υπόδηση.

Παράλληλα, οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις στο λιανικό παρουσιάζουν συρρίκνωση καθώς το 35% καταγράφει μείωση του κύκλου εργασιών.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις, η έλλειψη ρευστότητας και η διαχείριση των ανατιμήσεων αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Τα βασικά στοιχεί για το εμπόριο

Η ΕΕΕΕ 2025 αναδεικνύει ότι το ελληνικό εμπόριο παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα (17,3%), διατηρώντας τη σημαντική θέση του στην ελληνική οικονομία (11% του ΑΕΠ), ενώ κατέχει τη 12η θέση συμβολής στο τζίρο του Ευρωπαϊκού Λιανικού Eμπορίου ανάμεσα στους 30 της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Ωστόσο, ο πληθωρισμός απορροφά το σύνολο σχεδόν της ετήσιας αύξησης του τζίρου. Την ίδια περίοδο, η αλλαγή των κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου, οι νέες καταναλωτικές τάσεις που μετατοπίζουν τον τζίρο στα ψηφιακά κανάλια πωλήσεων, καθώς και η παρατεταμένη συμπίεση και στροφή της καταναλωτικής δαπάνης στα αγαθά πρώτης ανάγκης, αλλάζουν τον χάρτη της αγοράς: οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις και το υπέρογκο λειτουργικό κόστος αποτελεί σοβαρό παράγοντα ανάσχεσης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, το σύγχρονο ελληνικό εμπόριο βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή της μακράς και σύνθετης προσαρμογής του στις απαιτήσεις του ασταθούς διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τις ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου αποσπά ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δαπάνης από τα φυσικά καταστήματα, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση παραμένουν το κυρίαρχο δίπολο ευκαιριών και προκλήσεων για τις επιχειρήσεις.

Καφούνης: Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες

Σχολιάζοντας τα Συμπεράσματα της ΕΕΕΕ 2025, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης τόνισε:

«Μέσα από μία σύγχρονη προσέγγιση και φρέσκια ματιά, η φετινή ΕΕΕΕ αναδεικνύει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η ελληνική εμπορική επιχείρηση. Ο τζίρος μετατοπίζεται από το φυσικό στο ηλεκτρονικό κανάλι πωλήσεων και η αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων αλλάζει καταναλωτικές συνήθειες και προτεραιότητες. Ο ψηφιακός και ο πράσινος μετασχηματισμός παραμένουν σημαντική ευκαιρία για τις ΜμΕ, αλλά πολλές φορές καθυστερούν μπροστά στον αγώνα για επιβίωση, ιδιαίτερα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι ασιατικές πλατφόρμες – γίγαντες πλήττουν με αθέμιτες πρακτικές την εγχώρια κατανάλωση, επιβεβαιώνοντας την αξία των πρωτοβουλιών που έγκαιρα η ΕΣΕΕ ανέλαβε για την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού εντός ΕΕ. Εντός Ελλάδας σταθερά και τεκμηριωμένα διεκδικούμε εκείνες τις παρεμβάσεις που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας, στοχεύοντας στην ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, στην κατάργηση αναχρονιστικών και μνημονιακών βαρών όπως το τέλος επιτηδεύματος και η προκαταβολή φόρου, στην αποσύνδεση του εμπορίου από την τεκμαρτή φορολόγηση, στην επιβράβευση των συνεπών με έκπτωση στη φορολογία και σε μία γενναία ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις πιο ευάλωτες επιχειρήσεις. Το ελληνικό εμπόριο είναι το πλέον νευραλγικό οικοσύστημα της ελληνικής οικονομίας και πρέπει να έχει κεντρική θέση στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής».

Κατά την παρέμβασή του ο κ. Καφούνης αναφέρθηκε και στο μείζον θέμα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία περνά σε νέα φάση: πιο πολιτικοποιημένη, πιο αμυντική και άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική ασφάλεια και τη βιομηχανική στρατηγική. Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ υπογράμμισε: «Χρειάζεται ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή ενέργεια, που να διασφαλίζει επάρκεια και σταθερές, ανταγωνιστικές τιμές για την παραγωγή και τη μεταποίηση. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η περιχαράκωση. Ναι, χρειαζόμαστε εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε πραγματικούς κινδύνους. Όχι, όμως, πολιτικές που οδηγούν σε άκριτο προστατευτισμό. Η διαφοροποίηση μέσω ισχυρών και αξιόπιστων εμπορικών συμφωνιών είναι εργαλείο ανθεκτικότητας για την Ευρώπη και πρέπει να αξιοποιηθεί ως τέτοιο».

Την Ετήσια ‘Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2025 παρουσίασαν οι κα Βάλια Αρανίτου, Επιστημονική Διευθύντρια Ινστιτούτου ΕΣΕΕ, ο κ. Χαράλαμπος Αράχωβας, Διοικητικός Διευθυντής Ινστιτούτου ΕΣΣΕ και ο κ. Μανόλης Μανιούδης, Συντονιστής Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης Ινστιτούτου ΕΣΣΕ.

