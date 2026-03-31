Αγορά ακινήτων: Αυξημένη ζήτηση, λιγότερα σπίτια, ακριβότερη στέγη
Οικονομία 31 Μαρτίου 2026, 07:22

Σύμφωνα με την ανάλυση ΙΟΒΕ–CEPAL, οι τιμές στην αγορά ακινήτων καταγράφουν σταθερή άνοδο από το 2017

Αθανασία Ακρίβου
Η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να κινείται σε ανοδική τροχιά, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία αποκαλύπτουν μια όλο και πιο άνιση δυναμική, με τις τιμές να αυξάνονται, την προσφορά να επιβραδύνεται και την προσιτότητα κατοικίας να επιδεινώνεται.

Σύμφωνα με την ανάλυση ΙΟΒΕ–CEPAL, οι τιμές κατοικιών καταγράφουν σταθερή άνοδο από το 2017, με την αύξηση να ενισχύεται τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η τάση αυτή συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των επενδύσεων, τόσο μέσω ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου όσο και μέσω ξένων άμεσων επενδύσεων , που έχουν επανέλθει δυναμικά στον κλάδο της κατοικίας.

Επιβράδυνση στην οικοδομή και περιορισμένη προσφορά

Ωστόσο, το 2025 εμφανίζονται σαφή σημάδια επιβράδυνσης στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά -2,2%, ενώ η συνολική επιφάνεια νέων κατοικιών υποχώρησε ακόμη πιο έντονα, κατά -8,9%.

Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης παραγωγής κατασκευών εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, η αύξηση είναι πλέον ηπιότερη, υποδηλώνοντας ότι η προσφορά δεν μπορεί να ακολουθήσει τη ζήτηση με τον ίδιο ρυθμό.

Υψηλό κόστος κατασκευής και ανθεκτική δραστηριότητα

Την ίδια στιγμή, το κόστος κατασκευής παραμένει αυξημένο. Ο δείκτης κόστους υλικών συνεχίζει την ανοδική του πορεία και το 2025, μετά την έντονη άνοδο που καταγράφηκε από το 2021.

Ωστόσο, η επιβάρυνση αυτή δεν έχει ανακόψει τη δραστηριότητα, καθώς το οικονομικό κλίμα στον κλάδο των κατασκευών παραμένει σε θετικά επίπεδα, έστω και με επιβράδυνση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Στροφή σε μικρότερες κατοικίες

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα αφορά τη διαφοροποίηση των τιμών ανά τύπο κατοικίας. Τα μικρότερα ακίνητα εμφανίζουν υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο και ισχυρότερη ετήσια αύξηση.

Το 2025, η αύξηση τιμών στα μικρά διαμερίσματα φτάνει έως και το 4,2% στην Αθήνα, ενώ σε άλλες περιοχές κινείται μεταξύ 2% και 3%, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση της ζήτησης προς μικρότερες κατοικίες.

Περιφερειακές ανισορροπίες και κίνδυνος υπερτίμησης

Παράλληλα, οι περιφερειακές ανισορροπίες παραμένουν έντονες.

Στις νότιες περιοχές της Αθήνας καταγράφονται τα μεγαλύτερα περιθώρια διαπραγμάτευσης τιμών, ενώ οι δείκτες τιμής προς ενοίκιο παραμένουν οι υψηλότεροι τόσο στη Νότια όσο και στη Βόρεια Αθήνα, υποδηλώνοντας ισχυρή ζήτηση αλλά και αυξημένο κίνδυνο υπερτίμησης.

Αργή ανάκαμψη στη χρηματοδότηση

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης, η αγορά δείχνει να ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς.

Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων αυξάνονται σταδιακά από το 2021, ωστόσο παραμένουν αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο. Η περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση υποδηλώνει ότι η αγορά στηρίζεται κυρίως σε ίδια κεφάλαια και επενδυτικά funds.

Το μεγάλο αγκάθι της προσιτότητας

Παρά την έντονη επενδυτική δραστηριότητα, το βασικό πρόβλημα παραμένει η προσιτότητα.

Η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλο μέρος των νοικοκυριών να δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση.

Πηγή: OT 

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νατάσα Σινιώρη
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Επιθεώρηση Εργασίας 30.03.26

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία εξακολουθούν να εκδηλώνονται κυρίως με ψυχολογικές και λεκτικές μορφές ενώ τα περιστατικά σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά

Τα χρονοδιαγράμματα 30.03.26

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα στήριξης (fuel pass) για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα. Τι ενεργοποιείται και πότε.

Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Η πρόκληση AGI 30.03.26

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ελλάδα 31.03.26

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη με τα τραγούδια της και τις ξεχωριστές ερμηνείες της. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών

Κόσμος 31.03.26

Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ με τον Τραμπ να απειλεί να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Superfood 31.03.26

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Μέση Ανατολή 31.03.26

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

«Ευλογημένη» 31.03.26

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Financial Times 31.03.26

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Κόσμος 31.03.26

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Ελλάδα 30.03.26

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

