Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα επαγγελματικά ακίνητα – «Πρωταθλητές» τα πράσινα γραφεία
Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα γραφεία σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, σύμφωνα έρευνα της Danos για τα επαγγελματικά ακίνητα
«Πρωταθλητές» της αγοράς στα επαγγελματικά ακίνητα εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν και το 2026 τα πράσινα γραφεία.
Η στροφή μεγάλων εταιρειών σε γραφεία υψηλών ενεργειακών αποδόσεων ενισχύει την κινητικότητα στις νέες μισθώσεις, ενώ τα έργα υπό ανάπτυξη ανέρχονται συνολικά σε 350.000 τ.μ.
Τα στοιχεία για τα γραφεία
Σύμφωνα με έρευνα της Danos, τα υψηλότερα ενοίκια καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας με 31 ευρώ/τ.μ./μήνα, ενώ ακολουθούν η Λ. Κηφισίας με 29 ευρώ/τ.μ., η Βασ. Σοφίας με 28 ευρώ/τ.μ./μήνα, η Λ. Βουλιαγμένης με 24 ευρώ/τ.μ., η Λ. Συγγρού με 19 ευρώ/τ.μ., ενώ με 18 ευρώ/τ.μ./μήνα υπάρχουν χώροι σε Λ. μεσογείων και άλλες περιοχές.
Η ανάλυση της Danos αναφέρει ότι «μεγάλοι παίκτες όπως οι Επενδυτικές Ακινήτων, η Prodea, η Grivalia κ.α. αλλά και διεθνή funds τροφοδότησαν τις συναλλαγές, εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές απέκτησαν χαρτοφυλάκιο γραφείων Α’ κατηγορίας αξίας 70 εκατ. ευρώ στο β’ εξάμηνο του 2025, ενώ και η Dimand προχώρησε σε συμφωνία για γραφεία στο Μαρούσι με ιδιώτη πωλητή».
Παράλληλα προσθέτει ότι στις νέες, σημαντικές αναπτύξεις θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το project του ION Group που σχεδιάζει επένδυση συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ στο έργο του Ελληνικού, το οποίο περιλαμβάνει και γραφειακούς χώρους.
Οι αποδόσεις
Την ίδια στιγμή οι αποδόσεις αποτυπώνουν τη διαφοροποίηση της αγοράς ανάλογα με την ποιότητα και τη θέση των ακινήτων.
Για τα σύγχρονα γραφεία υψηλής κατηγορίας (Grade A) σε prime τοποθεσίες διαμορφώνονται στο εύρος 5,75% έως 7%, ενώ για ακίνητα Grade B σε αντίστοιχες περιοχές κυμαίνονται μεταξύ 7% και 7,5%. Σε δευτερεύουσες τοποθεσίες, οι αποδόσεις για ακίνητα Grade B διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα, από 7,5% έως και 8%, αντανακλώντας το αυξημένο ρίσκο και τη χαμηλότερη ποιότητα των χώρων.
Σε επίπεδο μεταβολών, τα prime γραφεία κατέγραψαν οριακή άνοδο, με αύξηση τιμών κατά 0,9% το πρώτο εξάμηνο πέρυσι, σε σχέση με το δεύτερο του 2024, ενώ τα ενοίκια συνολικά ενισχύθηκαν κατά 0,3%, ένδειξη μιας αγοράς που κινείται πλέον με πιο ήπιους ρυθμούς.
Το συνολικό απόθεμα γραφείων στην Αττική ανέρχεται σε περίπου 2,98 εκατ. τ.μ., με νέα προσθήκη 108.000 τ.μ. και επιπλέον 241.000 τ.μ. σε φάση κατασκευής ή ανακαίνισης, γεγονός που δεν επαρκεί για να καλύψει πλήρως τη ζήτηση για σύγχρονους χώρους.
Το ποσοστό κενών γραφείων κινήθηκε κοντά στο 9,8% με 10% στο τέλος του 2025, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην προσθήκη νέων χώρων, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η εικόνα περιορισμένης διαθεσιμότητας στα ποιοτικά ακίνητα.
Πηγή: ΟΤ
