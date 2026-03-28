Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα επαγγελματικά ακίνητα – «Πρωταθλητές» τα πράσινα γραφεία
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Μαρτίου 2026, 08:45

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα επαγγελματικά ακίνητα – «Πρωταθλητές» τα πράσινα γραφεία

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα γραφεία σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, σύμφωνα έρευνα της Danos για τα επαγγελματικά ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

«Πρωταθλητές» της αγοράς στα επαγγελματικά ακίνητα εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν και το 2026 τα πράσινα γραφεία.

Η στροφή μεγάλων εταιρειών σε γραφεία υψηλών ενεργειακών αποδόσεων ενισχύει την κινητικότητα στις νέες μισθώσεις, ενώ τα έργα υπό ανάπτυξη ανέρχονται συνολικά σε 350.000 τ.μ.

Τα στοιχεία για τα γραφεία

Σύμφωνα με έρευνα της Danos, τα υψηλότερα ενοίκια καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας με 31 ευρώ/τ.μ./μήνα, ενώ ακολουθούν η Λ. Κηφισίας με 29 ευρώ/τ.μ., η Βασ. Σοφίας με 28 ευρώ/τ.μ./μήνα, η Λ. Βουλιαγμένης με 24 ευρώ/τ.μ., η Λ. Συγγρού με 19 ευρώ/τ.μ., ενώ με 18 ευρώ/τ.μ./μήνα υπάρχουν χώροι σε Λ. μεσογείων και άλλες περιοχές.

Η ανάλυση της Danos αναφέρει ότι «μεγάλοι παίκτες όπως οι Επενδυτικές Ακινήτων, η Prodea, η Grivalia κ.α. αλλά και διεθνή funds τροφοδότησαν τις συναλλαγές, εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές απέκτησαν χαρτοφυλάκιο γραφείων Α’ κατηγορίας αξίας 70 εκατ. ευρώ στο β’ εξάμηνο του 2025, ενώ και η Dimand προχώρησε σε συμφωνία για γραφεία στο Μαρούσι με ιδιώτη πωλητή».

Παράλληλα προσθέτει ότι στις νέες, σημαντικές αναπτύξεις θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το project του ION Group που σχεδιάζει επένδυση συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ στο έργο του Ελληνικού, το οποίο περιλαμβάνει και γραφειακούς χώρους.

Οι αποδόσεις

Την ίδια στιγμή οι αποδόσεις αποτυπώνουν τη διαφοροποίηση της αγοράς ανάλογα με την ποιότητα και τη θέση των ακινήτων.

Για τα σύγχρονα γραφεία υψηλής κατηγορίας (Grade A) σε prime τοποθεσίες διαμορφώνονται στο εύρος 5,75% έως 7%, ενώ για ακίνητα Grade B σε αντίστοιχες περιοχές κυμαίνονται μεταξύ 7% και 7,5%. Σε δευτερεύουσες τοποθεσίες, οι αποδόσεις για ακίνητα Grade B διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα, από 7,5% έως και 8%, αντανακλώντας το αυξημένο ρίσκο και τη χαμηλότερη ποιότητα των χώρων.

Σε επίπεδο μεταβολών, τα prime γραφεία κατέγραψαν οριακή άνοδο, με αύξηση τιμών κατά 0,9% το πρώτο εξάμηνο πέρυσι, σε σχέση με το δεύτερο του 2024, ενώ τα ενοίκια συνολικά ενισχύθηκαν κατά 0,3%, ένδειξη μιας αγοράς που κινείται πλέον με πιο ήπιους ρυθμούς.

Το συνολικό απόθεμα γραφείων στην Αττική ανέρχεται σε περίπου 2,98 εκατ. τ.μ., με νέα προσθήκη 108.000 τ.μ. και επιπλέον 241.000 τ.μ. σε φάση κατασκευής ή ανακαίνισης, γεγονός που δεν επαρκεί για να καλύψει πλήρως τη ζήτηση για σύγχρονους χώρους.

Το ποσοστό κενών γραφείων κινήθηκε κοντά στο 9,8% με 10% στο τέλος του 2025, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην προσθήκη νέων χώρων, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η εικόνα περιορισμένης διαθεσιμότητας στα ποιοτικά ακίνητα.

Πηγή: ΟΤ

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Ακρίβεια 28.03.26

Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων

Τα ακριβότερα μεταφορικά κόστη, η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εικόνα της εγχώριας αγοράς

Δήμητρα Σκούφου
Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Οικονομία 28.03.26

Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους
Νόμος Χατζηδάκη 28.03.26

Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους

Ξεσηκωμό έχει προκαλέσει ρύθμιση στο ν/σ Χατζηδάκη για το Δημόσιο, που καταργεί τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι οποίες εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων.

Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Γιάννης Παπαδόπουλος
Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Ακίνητα 27.03.26

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Δεν βγαίνει ο μήνας 27.03.26

Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός στο αμάξι του

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ – Σφυροκόπημα των IDF σε Λίβανο και Τεχεράνη
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 10:23

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ – Σφυροκόπημα των IDF σε Λίβανο και Τεχεράνη

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο, επιβεβαίωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
