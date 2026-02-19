Πού φτάνουν οι τιμές στα γραφεία – Deals άνω των 500 εκατ.

Τους «πρωταθλητές» της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων τα τελευταία χρόνια αποτελούν τα γραφεία. Το 2025 η ζήτηση για αγορά γραφείων επέστρεψε σε ρυθμούς κανονικότητας με τις συμφωνίες να ξεπερνούν το ύψος των 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius το τελευταίο τρίμηνο της περσινής χρονιάς καταγράφηκε απορρόφηση χώρων 56.000 τ.μ., αυξημένη κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 25% σε ετήσια βάση, ανεβάζοντας το σύνολο της χρονιάς στα 170.000 τ.μ.

Εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών, τεχνολογίας, media και τηλεπικοινωνιών, μαζί με τον δημόσιο τομέα, αναζήτησαν σύγχρονους χώρους και σε πιο αποδοτικά κτίρια.

Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί η δραστηριότητα κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο συναλλαγών, με τα βορειοανατολικά προάστια να ακολουθούν, παραμένοντας προορισμός για πολυεθνικές εταιρείες που θέλουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες.

Οι τιμές στα γραφεία

Συνολικά για την Αθήνα, το απόθεμα γραφείων ανέρχεται σε 5.050.000 τετραγωνικά μέτρα, με συνολική διαθέσιμη επιφάνεια 462.000 τετραγωνικά μέτρα.

Η συνολική απορρόφηση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 170.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ τα υπό κατασκευή έργα ανέρχονται σε 227.899 τετραγωνικά μέτρα και το συνολικό pipeline σε 104.122 τετραγωνικά μέτρα.

Το μέσο prime ενοίκιο για το σύνολο της αγοράς διαμορφώθηκε στα 22,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, με τη μέση prime απόδοση στο 6,58%.

Στο Κέντρο της Αθήνας και στην ευρύτερη περιφέρειά του (CBD & CBD fringe), το συνολικό απόθεμα γραφείων ανέρχεται σε 1.663.000 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων τα 180.000 τετραγωνικά μέτρα παραμένουν διαθέσιμα, αντιστοιχώντας σε ποσοστό κενών χώρων 10,25%. Η απορρόφηση από την αρχή του έτους στην περιοχή αυτή έφθασε τα 33.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ τα υπό κατασκευή έργα ανέρχονται σε 81.070 τετραγωνικά μέτρα και το αναπτυξιακό pipeline σε 10.622 τετραγωνικά μέτρα. Το μέσο prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, με την prime απόδοση στο 5,8%.

Στη Βορειοανατολική Αθήνα, στις περιοχές της Λεωφόρου Κηφισίας και της Λεωφόρου Μεσογείων, το συνολικό απόθεμα γραφείων ανέρχεται σε 1.828.000 τετραγωνικά μέτρα. Η διαθέσιμη επιφάνεια υπολογίζεται σε 122.000 τετραγωνικά μέτρα, με το ποσοστό κενών χώρων να διαμορφώνεται στο 6,67%, το χαμηλότερο μεταξύ των βασικών υποαγορών.

Η απορρόφηση από την αρχή του έτους ανήλθε σε 44.300 τετραγωνικά μέτρα, ενώ τα υπό κατασκευή έργα φθάνουν τα 73.888 τετραγωνικά μέτρα και το pipeline τα 11.000 τετραγωνικά μέτρα. Το prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 29,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα και η prime απόδοση στο 6%.

Στη Βόρεια Αθήνα (άξονας Ε75), το συνολικό απόθεμα γραφείων είναι σημαντικά μικρότερο, στα 88.000 τετραγωνικά μέτρα, με διαθέσιμη επιφάνεια 16.000 τετραγωνικά μέτρα. Το ποσοστό κενών χώρων ανέρχεται στο 18,18%, το υψηλότερο μεταξύ των υποαγορών, ενώ η απορρόφηση από την αρχή του έτους περιορίστηκε στα 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα υπό κατασκευή έργα ανέρχονται σε 29.136 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς καταγεγραμμένο αναπτυξιακό pipeline. Το prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 16,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα και η prime απόδοση στο 7%.

Στη Νότια Αθήνα, στους άξονες της Συγγρού και της Βουλιαγμένης, το συνολικό απόθεμα γραφείων ανέρχεται σε 1.000.000 τετραγωνικά μέτρα, με διαθέσιμη επιφάνεια 98.000 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό κενών χώρων 9,80%. Η απορρόφηση από την αρχή του έτους ανήλθε σε 18.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα υπό κατασκευή έργα φθάνουν τα 14.673 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το pipeline ανέρχεται σε 52.500 τετραγωνικά μέτρα, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη μελλοντική προσφορά. Το prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 25 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, με την prime απόδοση στο 6,3%.

Στον Πειραιά, το συνολικό απόθεμα γραφείων εκτιμάται σε 300.000 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων τα 28.000 τετραγωνικά μέτρα είναι διαθέσιμα, οδηγώντας το ποσοστό κενών χώρων στο 9,33%. Η απορρόφηση από την αρχή του έτους ανήλθε σε 15.500 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς καταγεγραμμένα υπό κατασκευή έργα ή αναπτυξιακό pipeline. Το prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 19 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, ενώ η prime απόδοση ανήλθε στο 6,9%.

Στις λοιπές περιοχές της Αττικής, το συνολικό απόθεμα γραφείων ανέρχεται σε 171.000 τετραγωνικά μέτρα, με διαθέσιμη επιφάνεια 18.000 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό κενών χώρων 10,53%.

Η απορρόφηση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 9.100 τετραγωνικά μέτρα. Τα υπό κατασκευή έργα ανέρχονται σε 13.019 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το pipeline σε 30.000 τετραγωνικά μέτρα. Το prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα και η prime απόδοση στο 7,5%.

Πηγή: ΟΤ