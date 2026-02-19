newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πού φτάνουν οι τιμές στα γραφεία – Deals άνω των 500 εκατ.
Οικονομία 19 Φεβρουαρίου 2026, 23:40

Πού φτάνουν οι τιμές στα γραφεία – Deals άνω των 500 εκατ.

Ισχυρή ζήτηση για τα γραφεία – Τι δείχνει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Spotlight

Τους «πρωταθλητές» της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων τα τελευταία χρόνια αποτελούν τα γραφεία.  Το 2025 η ζήτηση για αγορά γραφείων επέστρεψε σε ρυθμούς κανονικότητας με τις συμφωνίες να ξεπερνούν το ύψος των 500 εκατ.  ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius το τελευταίο τρίμηνο της περσινής χρονιάς καταγράφηκε απορρόφηση χώρων 56.000 τ.μ., αυξημένη κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 25% σε ετήσια βάση, ανεβάζοντας το σύνολο της χρονιάς στα 170.000 τ.μ.

Εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών, τεχνολογίας, media και τηλεπικοινωνιών, μαζί με τον δημόσιο τομέα, αναζήτησαν σύγχρονους χώρους και  σε πιο αποδοτικά κτίρια.

Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί η δραστηριότητα κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο συναλλαγών, με τα βορειοανατολικά προάστια να ακολουθούν, παραμένοντας προορισμός για πολυεθνικές εταιρείες που θέλουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες.

Οι τιμές στα γραφεία

Συνολικά για την Αθήνα, το απόθεμα γραφείων ανέρχεται σε 5.050.000 τετραγωνικά μέτρα, με συνολική διαθέσιμη επιφάνεια 462.000 τετραγωνικά μέτρα.

Η συνολική απορρόφηση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 170.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ τα υπό κατασκευή έργα ανέρχονται σε 227.899 τετραγωνικά μέτρα και το συνολικό pipeline σε 104.122 τετραγωνικά μέτρα.

Το μέσο prime ενοίκιο για το σύνολο της αγοράς διαμορφώθηκε στα 22,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, με τη μέση prime απόδοση στο 6,58%.

Στο Κέντρο της Αθήνας και στην ευρύτερη περιφέρειά του (CBD & CBD fringe), το συνολικό απόθεμα γραφείων ανέρχεται σε 1.663.000 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων τα 180.000 τετραγωνικά μέτρα παραμένουν διαθέσιμα, αντιστοιχώντας σε ποσοστό κενών χώρων 10,25%. Η απορρόφηση από την αρχή του έτους στην περιοχή αυτή έφθασε τα 33.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ τα υπό κατασκευή έργα ανέρχονται σε 81.070 τετραγωνικά μέτρα και το αναπτυξιακό pipeline σε 10.622 τετραγωνικά μέτρα. Το μέσο prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, με την prime απόδοση στο 5,8%.

Στη Βορειοανατολική Αθήνα, στις περιοχές της Λεωφόρου Κηφισίας και της Λεωφόρου Μεσογείων, το συνολικό απόθεμα γραφείων ανέρχεται σε 1.828.000 τετραγωνικά μέτρα. Η διαθέσιμη επιφάνεια υπολογίζεται σε 122.000 τετραγωνικά μέτρα, με το ποσοστό κενών χώρων να διαμορφώνεται στο 6,67%, το χαμηλότερο μεταξύ των βασικών υποαγορών.

Η απορρόφηση από την αρχή του έτους ανήλθε σε 44.300 τετραγωνικά μέτρα, ενώ τα υπό κατασκευή έργα φθάνουν τα 73.888 τετραγωνικά μέτρα και το pipeline τα 11.000 τετραγωνικά μέτρα. Το prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 29,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα και η prime απόδοση στο 6%.

Στη Βόρεια Αθήνα (άξονας Ε75), το συνολικό απόθεμα γραφείων είναι σημαντικά μικρότερο, στα 88.000 τετραγωνικά μέτρα, με διαθέσιμη επιφάνεια 16.000 τετραγωνικά μέτρα. Το ποσοστό κενών χώρων ανέρχεται στο 18,18%, το υψηλότερο μεταξύ των υποαγορών, ενώ η απορρόφηση από την αρχή του έτους περιορίστηκε στα 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα υπό κατασκευή έργα ανέρχονται σε 29.136 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς καταγεγραμμένο αναπτυξιακό pipeline. Το prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 16,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα και η prime απόδοση στο 7%.

Στη Νότια Αθήνα, στους άξονες της Συγγρού και της Βουλιαγμένης, το συνολικό απόθεμα γραφείων ανέρχεται σε 1.000.000 τετραγωνικά μέτρα, με διαθέσιμη επιφάνεια 98.000 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό κενών χώρων 9,80%. Η απορρόφηση από την αρχή του έτους ανήλθε σε 18.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα υπό κατασκευή έργα φθάνουν τα 14.673 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το pipeline ανέρχεται σε 52.500 τετραγωνικά μέτρα, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη μελλοντική προσφορά. Το prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 25 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, με την prime απόδοση στο 6,3%.

Στον Πειραιά, το συνολικό απόθεμα γραφείων εκτιμάται σε 300.000 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων τα 28.000 τετραγωνικά μέτρα είναι διαθέσιμα, οδηγώντας το ποσοστό κενών χώρων στο 9,33%. Η απορρόφηση από την αρχή του έτους ανήλθε σε 15.500 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς καταγεγραμμένα υπό κατασκευή έργα ή αναπτυξιακό pipeline. Το prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 19 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, ενώ η prime απόδοση ανήλθε στο 6,9%.

Στις λοιπές περιοχές της Αττικής, το συνολικό απόθεμα γραφείων ανέρχεται σε 171.000 τετραγωνικά μέτρα, με διαθέσιμη επιφάνεια 18.000 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό κενών χώρων 10,53%.

Η απορρόφηση από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 9.100 τετραγωνικά μέτρα. Τα υπό κατασκευή έργα ανέρχονται σε 13.019 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το pipeline σε 30.000 τετραγωνικά μέτρα. Το prime ενοίκιο διαμορφώθηκε στα 15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα και η prime απόδοση στο 7,5%.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Στέγη: Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει – Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι
Στεγαστική κρίση 19.02.26

Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει - Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσοστού (42%) όσων δεν αναμένουν να αποκτήσουν δική τους στέγη προέρχεται από οικονομική αδυναμία και όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες
Φοροδιαφυγή 19.02.26

Οι έλεγχοι του BANCAPP της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες

Η αλλαγή αφορά στα «υπόχρεα πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP της ΑΑΔΕ - Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

Σύνταξη
Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.02.26

Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά και αφορούν κυρίως παλαιούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους με μεγάλο εργασιακό βίο, καθώς και όσους είχαν προσωπική διαφορά ή ανοιχτά ζητήματα από τον επανυπολογισμό

Ηλίας Γεωργάκης
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»
Διεθνής έρευνα 19.02.26

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»

Νέα έρευνα του Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΙΟSH), διαπιστώνει επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εργαζομένων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ
Προγράμματα κατάρτισης 19.02.26

ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ

Διαφάνεια και λογοδοσία για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που διαχειρίζεται η ΔΥΠΑ ζητάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - ΠΑΝΣΥΠΟ.

Σύνταξη
Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Αγορά εργασίας 18.02.26

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Το κύριο εύρημα της έρευνας Workmonitor 2026 για την Ελλάδα είναι ότι ο ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Για τη Gen Z το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 18.02.26

Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά στην Ευρώπη - Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες στην Ευρώπη με ανοιχτό διαγωνισμό που πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν λίγοι όμως θα φτάσουν μέχρι την… πηγή.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πού θα ταξιδέψουν οι ‘Ελληνες – Oι Top προορισμοί
Οικονομικές Ειδήσεις 18.02.26

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Αυτοί είναι οι Top προορισμοί

Για την Καθαρά Δευτέρα σημαντικός είναι ο αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών που έχει προγραμματίσει τις αποδράσεις του – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση του τριημέρου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
Επιστολή στον ΟΗΕ 20.02.26

Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά - Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «θα απαντήσει αποφασιστικά», καθιστώντας νόμιμους στόχους όλα τα μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 20.02.26

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μπουένος Αϊρες όταν ορισμένοι από τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Σύνταξη
Καισαριανή: Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών
Ελλάδα 20.02.26

Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών της Καισαριανής

Σε νέα φάση περνούν οι προσπάθειες της Πολιτείας για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Έδειξε σφυγμό και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία
Europa League 19.02.26

Έδειξε σφυγμό ο Παναθηναϊκός και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία (2-2)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάρρευσε μετά το 0-1 του Βισίνσκι, ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του ασταμάτητου Τεττέη, όμως η «βολίδα» του Λαντρά έδωσε την ισοπαλία στη Βικτόρια Πλζεν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»
Αναμνήσεις 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για το ειδύλλιο της με τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ» και αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τους συνήθεια ήταν να βλέπουν ταινίες μέχρι το πρωί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο
Κόσμος 19.02.26

Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα στην Φλωρεντία είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Αργότερα, βρέθηκε και ένα μαχαίρι που εξετάζεται

Σύνταξη
Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου
Στο ίδιο έργο θεατές 19.02.26

Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να δώσουν οριστικές λύσεις προτού ένα αντίστοιχο πρόβλημα «σκάσει» εν μέσω τουριστικής αιχμής και προκαλέσει ανεπανόρθωτο χάος στον ελληνικό εναέριο χώρο

Σύνταξη
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών
Νέα δεδομένα 19.02.26

Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον τελικό του Allwyn Final 8 (21/2, 20:00) του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαβάστε τα στατιστικά της αναμέτρησης των «αιωνίων» αντιπάλων

Σύνταξη
Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο
Ελλάδα 19.02.26 Upd: 23:40

Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο

Οι δύο πεζοπόροι είχαν ξεκινήσει την πορεία τους με κατεύθυνση προς την Αράχωβα, ωστόσο η πυκνή ομίχλη που κάλυψε το βουνό δεν τους επέτρεψε να εντοπίσουν το μονοπάτι επιστροφής

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο