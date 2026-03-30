Τραγωδία στον Βόλο: Τρία παιδιά έχασαν και τους δύο γονείς μέσα σε λίγες ώρες

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου από την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε μέσα σε μια μέρα όπου τρία παιδιά έμειναν ορφανά μετά τον αιφνίδιο θάνατο και των δύο γονιών τους μέσα σε μία ημέρα.

Η τραγωδία ξεκίνησε με τον θάνατο της 54χρονης μητέρας, η οποία κηδεύτηκε χθες, Κυριακή, σε κλίμα οδύνης. Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Δευτέρας, ο 54χρονος σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από ανακοπή καρδίας.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, ο 54χρονος δεν άντεξε τον χαμό της αγαπημένης του συζύγου και μητέρας των τριών παιδιών τους, με τον διπλό θάνατο να συγκλονίζει τους οικείους τους.

Τραγικές φιγούρες είναι τα τρία παιδιά του ζευγαριού, που έχασαν και τους δύο γονείς τους μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και οι γονείς του 54χρονου, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν το μέγεθος της απώλειας.

Η κηδεία του 54χρονου θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στις 11:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, τον ίδιο ναό όπου την Κυριακή συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 54χρονη.