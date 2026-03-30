Ένας μήνας συμπληρώνεται από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή χωρίς να υπάρχουν στον ορίζοντα σημάδια αποκλιμάκωσης. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί με μέτρα «ασπιρίνες» να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας αλλά το ντόμινο του πολέμου έχει βάλει για τα καλά «φωτιά» στην αντλία και τα σούπερ μάρκετ.

Η συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρές οικονομικές αναταράξεις στην Ελλάδα

Η άμεση συνέπεια των συγκρούσεων και των προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα, ειδικά στα Στενά του Ορμούζ, ήταν η κατακόρυφη άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου που συμπαρασύρουν μια σειρά από αγαθά. Την ίδια ώρα, το ράλι των αυξήσεων στην τιμή της βενζίνης έχει δημιουργήσει απελπισία στους οδηγούς.

Και ενώ το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει αβέβαιο, το μόνο σίγουρο είναι πως το κόστος μετακυλίεται καθημερινά στις πλάτες των πολιτών. Από το ράφι μέχρι την αντλία, οι ανατιμήσεις πιέζουν ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά, που καλούνται να προσαρμοστούν σε μία νέα, ακριβότερη πραγματικότητα.

Καταναλωτές μιλούν για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ

Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, μέσα σε ένα χρόνο, το μοσχαρίσιο κρέας έχει αυξηθεί κατά 25,6%, το αρνί και το κατσίκι κατά 12,1% και απέχουμε μια ανάσα από το Πάσχα, τα πουλερικά 6,5%, ενώ κατά 3,2% ακριβότερα πωλούνται τα αβγά.

Ανοδική τάση στις τιμές βλέπουν οι καταναλωτές που μίλησαν στο MEGA, έχοντας τα καθημερινά ψώνια ανά χείρας. «Πριν μια εβδομάδα είχαν άλλη τιμή και σήμερα έχουν άλλη τιμή» λέει με παράπονο μια γυναίκα που βλέπει ο προϋπολογισμός του νοικοκυριού της να αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητα.

Σημαντικές αυξήσεις – ακόμη και σε διψήφιο ποσοστό – στα οπωροκηπευτικά έχουν να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Ενδεικτικά στην Αγορά του Καταναλωτή, στην Κεντρική Αγορά της Αθήνας, η λιανική τιμή στα μαρούλια είναι 0,60 ευρώ το τεμάχιο από 0,40 πέρυσι, στις ντομάτες 2,80 ευρώ το κιλό από 1,10 πέρυσι, στα αγγουράκια 1,30 ευρώ από 0,70 πέρυσι, στα μήλα Σμιθ 1,30 ευρώ από 0,90 πέρυσι, στα ακτινίδια 2 ευρώ το κιλό από 1,60 πέρυσι.

Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι, εκτός των αυξήσεων των θερμοκηπιακών προϊόντων που έχουν άμεση σχέση με τις τιμές της ενέργειας, και η ραγδαία αύξηση των τιμών των λιπασμάτων θα επιβαρύνει τις τιμές τους επόμενους μήνες, οπότε και θα βγουν οι επόμενες παραγωγές.

Ο ανήφορος

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, που είχε αρχίσει να εξομαλύνεται το 2025 (περίπου στο 2,8%), παρουσιάζει νέα άνοδο:

Η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεώρησε τον πληθωρισμό στο 3,1%, ενώ ακραία σενάρια μιλούν ακόμα και για 4% εάν η σύγκρουση στο Ιράν παραταθεί. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας -στην περίπτωση που δεν αποδειχθεί βραχύβια η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή- δύναται να δημιουργήσει δυνάμεις επιβράδυνσης του ρυθμού μεγέθυνσης, επιτάχυνσης του πληθωρισμού και επιδείνωσης του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, δεδομένης της υψηλής εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από εισαγόμενα ορυκτά, αναφέρει η Eurobank στην έκθεσή της «7 ημέρες οικονομία».

Τον Φεβρουάριο του 2026 μετρήθηκε στο 3,1%, λόγω των πιέσεων στους μισθούς, τις τιμές των τροφίμων και την ενέργεια. Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η αγοραστική δύναμη θα συνεχίσει να δέχεται πιέσεις μεσοπρόθεσμα.

Κατρακυλά η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Σε αυτή τη συγκυρία «βουτιά» κάνει και η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας οικονομικού κλίματος της Κομισιόν ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο -16,3, από -12,3 τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για το χαμηλότερο σημείο που έχει βρεθεί εδώ και δυόμιση χρόνια, από τον Οκτώβριο του 2023. Το σημαντικότερο όμως είναι, όπως διαπιστώνει η Wall Street Journal, ότι πρόκειται για την πιο ραγδαία υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης από τον Μάρτιο του 2022, όταν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές προσπαθούσαν να «χωνέψουν» το σοκ της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.