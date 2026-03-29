Κυπελλούχος Ελλάδας ο Αθηναϊκός (vids)

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας 2026, στο πέσιμο της αυλαίας του Allwyn Final 4, με το 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη.

Η ομάδα του Βύρωνα μπήκε στο παιχνίδι με ένα 9-0 με το σκορ να φτάνει στο 2-14 τέσσερα λεπτά πριν την ολολκήρωση της πρώτης περιόδου, η οποία έκλεισε με το 8-21. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες αυξήθηκε με την Ανίγκουε να γράφει το 10-28 (12’25’’).

Ο Πρωτέας έκανε ένα 7-0 για να πλησιάσει (17-28, 14’40’’), αλλά συνέχισε άστοχος από την μακρινή απόσταση με 0/18 από τα 6μ75.

Ο Αθηναϊκός έφτασε σε double score (25-50, 21’30’’) με τρίποντο της Πρινς, η Παρκς έστειλε την διαφορά στο +32 (25-57), κυριάρχησε ως το τέλος της αναμέτρησης και έφτασε στον τίτλο με τελικό 94-56.

Δεκάλεπτα: 8-21, 23-44, 39-68, 56-94