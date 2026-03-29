Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε νωρίς, ο Αθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του Πρωτέα Βούλας με 94-56 και να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος στο μπάσκετ γυναικών για το 2026.

Αυτή ήταν η τέταρτη κούπα στον θεσμό για την ομάδα του Βύρωνα που έπιασε στη δεύτερη θέση της συνολικής λίστας τις Εσπερίδες Καλλιθέας, αφήνοντας πίσω τον Παναθηναϊκό με τρεις κατακτήσεις.

Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών:

1995-96 ΑΟ Σπόρτινγκ

1996-97 Απόλλωνας Καλαμαριάς

1997-98 Θρίαμβος

1998-99 ΑΟ Σπόρτινγκ

1999-00 Παναθηναϊκός

2000-01 ΔΑΣ Άνω Λιοσίων

2001-02 ΑΝΟ Γλυφάδας

2002-03 ΑΝΟ Γλυφάδας

2003-04 ΔΑΣ Άνω Λιοσίων

2004-05 ΑΟ Σπόρτινγκ

2005-06 Εσπερίδες

2006-07 Εσπερίδες

2007-08 Εσπερίδες

2008-09 Εσπερίδες

2009-10 Αθηναϊκός

2010-11 Αθηναϊκός

2011-12 Αθηναϊκός

2012-13 Πρωτέας Βούλας

2013-14 ΑΕ Σουρμένων – Ελληνικού

2014-15 ΑΕ Σουρμένων – Ελληνικού

2015-16 Ολυμπιακός

2016-17 Ολυμπιακός

2017-18 Ολυμπιακός

2018-19 Ολυμπιακός

2019-20 – (Δεν διεξήχθη ο θεσμός λόγω κορονοϊού)

2020-21 (Δεν διεξήχθη ο θεσμός λόγω κορονοϊού)

2021-22 Ολυμπιακός

2022-23 Παναθηναϊκός

2023-24 Παναθηναϊκός

2024-25 Ολυμπιακός

2025-26 Αθηναϊκός

Οι κατακτήσεις ανά ομάδα:

Ολυμπιακός – 6 τίτλοι (2025, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016)

Αθηναϊκός – 4 τίτλοι (2026, 2012, 2011, 2010)

Εσπερίδες Καλλιθέας – 4 τίτλοι (2009, 2008, 2007, 2006)

Παναθηναϊκός – 3 τίτλοι (2024, 2023, 2000)

Σπόρτινγκ – 3 τίτλοι (2005, 1999, 1996)

ΑΝΟ Γλυφάδας – 2 τίτλοι (2003, 2002)

ΔΑΣ Άνω Λιοσίων – 2 τίτλοι (2004, 2001)

ΑΕ Σουρμένων Ελληνικού – 2 τίτλοι (2015, 2014)

Πρωτέας Βούλας – 1 τίτλος (2013)

ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών – 1 τίτλος (1998)

Απόλλων Καλαμαριάς – 1 τίτλος (1997)