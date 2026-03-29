Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
Πολιτική Γραμματεία 29 Μαρτίου 2026, 20:11

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Spotlight

«Εγώ στο θέμα των παρακολουθήσεων έχω πει την άποψή μου. Όχι τώρα. Τον Αύγουστο του ’22. Αν με ρωτήσετε ποιο θεωρώ λάθος κυβερνητικό χειρισμό στην υπόθεση είναι ότι ‘παρασηκώσαμε’ το θέμα και το ‘παραδραματοποιήσαμε’. Είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες στον δυτικό κόσμο. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα που με παρακολουθούσαν. Δεν συνηθίζω να κάνω παράνομες πράξεις», δήλωσε ο Αδωνις Γεωργιάδης [29/3 MEGA Σαββατοκύριακο] για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις και την ομολογία Ντίλιαν, την οποία ο υπουργός επιχείρησε να απαξιώσει.

Την πλήρη αδιαφορία του για το αν τον παρακολουθούν ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει δοθείσης ευκαιρίας τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, αν και ο ίδιος λέει ότι από τον Αύγουστο του ‘22 έχει την ίδια άποψη, αν ανατρέξει κανείς στις δηλώσεις του, θα δει ότι τον Νοέμβριο του 2022 παρέκκλινε.

Για την ακρίβεια κ. Γεωργιάδης είχε εκφράσει εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη για τη βαρύτητα του αδικήματος των υποκλοπών, μιλώντας για κακούργημα και απειλώντας με μηνύσεις, όχι μόνο μάλιστα όποιον έχει παραβιάσει την ιδιωτικότητα του αλλά και όποιον ισχυρίζεται ότι έχει παραβιαστεί.

Κακούργημα για τον Γεωργιάδη τον Νοέμβριο του 2022

«Εάν υποτεθεί ότι κάποιος έχει δικά μου ηχητικά ή δικά μου μηνύματα στην κατοχή του, αυτά είναι προϊόν παράνομης παρακολούθησης. Με την ελληνική νομοθεσία είναι κακούργημα που τιμωρείται με 20 χρόνια φυλακή» είχε πει (8/11/2022, ΣΚΑΙ).

Κι έπειτα στράφηκε εναντίον όσων τον κατονόμασαν ως στόχο, ανάμεσά τους τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κώστα Βαξεβάνη, λέγοντας: «Όποιος διανοηθεί να το ξαναπεί θα του κάνω μήνυση. Γιατί αν, και μόνο η ιδέα ότι κάποιος έχει στην κατοχή του προσωπικά μου δεδομένα…γιατί ο μόνος τρόπος να παρακολουθείται νόμιμα ένα τηλέφωνο είναι με άδεια του εισαγγελέα. Όποιος έχει δικά μου δεδομένα, είτε λέγεται Βαξεβάνης, είτε Τσίπρας, θα του κάνω μήνυση να πάει φυλακή».

Αυτά δήλωνε τότε σχολιάζοντας τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα για τις υποκλοπές, τη δράση του κυκλώματος, τις έρευνες των ανεξάρτητων Αρχών και τις σκληρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Τώρα, που έχει αποδειχθεί ότι ο Αδωνις Γεωργιάδης έλαβε στο κινητό του 11 sms μολυσμένα με το Predator, έχουν καταδικαστεί οι τέσσερις «ιδιώτες», η δικαστική απόφαση είναι καταπέλτης και τα στοιχεία για την ύπαρξη κοινού κέντρου με την ΕΥΠ συντριπτικά, ο Αδωνις Γεωργιάδης όχι μόνο δεν κινείται νομικά και δεν «πέφτουν μηνήσεις», αλλά επιστρέφει στην αδιαφορία για το αν παρακολουθείται.

Κρίνει δε ότι από τις δηλώσεις Ντίλιαν δεν προκύπτει κάτι σπουδαίο. «Ενας καταδικασθείς βγαίνει και λέει ό,τι νομίζει για την υπερασπιστική του γραμμή. Τώρα, φαντάζεστε η κυβέρνηση, όποτε κάποιος καταδικασθείς λέει κάτι, βγαίνει και του κάνει μήνυση;» λέει χαρακτηριστικά.

Αλλά και ως προς την ουσία τους «δεν βλέπω να έχει βγει κάτι σπουδαίο. Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Ας αφήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη να ολοκληρώσει την έρευνά της. Και εδώ είμαστε».

Σε αντίθεση με τη στάση του για τις υποκλοπές απολύτως συνεπής είναι πάντως ο κ. Γεωργιάδης σε ότι αφορά την τακτική του μέσω επιθέσεων για επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, και την αντιπολίτευση.

«Η ιστορία με την Krikel και όλα αυτά τα συστήματα, η πρώτη κυβέρνηση που τα αντιμετώπισαν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ και θυμάμαι τα δημοσιεύματα όπου στην εταιρεία Krikel είχε πιάσει δουλειά και ο γιος του τότε υπουργού Δημοσίας Τάξης, του κυρίου Τόσκα. Αυτή η εταιρεία που καταδικάστηκε στο δικαστήριο – το λέω γιατί, να παρουσιαζόμαστε τώρα στην Ελλάδα ότι έπεσαν  από τα σύννεφα και είναι όλες μωρές παρθένες… Και ξαφνικά, εμφανίστηκε ο Μητσοτάκης ο διεφθαρμένος… λίγο ψυχραιμία».

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής

Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στις διεθνείς εξελίξεις και στη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής, με νέες υποσχέσεις για στήριξη των πολιτών εφόσον χρειαστεί

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Περισσότερους από 1.200 νεκρούς θρηνεί ο Λίβανος – Το Ισραήλ κινείται για την κατοχή του νοτίου μέρους της χώρας

Το υπουργείο Υγείας της Βηρυτού ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφθασαν τις 1.238 από την επανέναρξη του πολέμου, την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο

Σφοδρές αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο

Την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο για το κλείσιμο του Τεμένους του Αλ Ακσά, το Ισραήλ απαγόρευσε την πρόσβαση και στον Πανάγιο Τάφο. «Δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση» λέει το Τελ Αβίβ.

Τι είναι το E-3 Sentry AWACS, το εναέριο κέντρο επιχειρήσεων που χτυπήθηκε από το Ιράν

Ένα από τα μόλις 16 αμερικανικά E3 Sentry AWACS αεροσκάφος συντονισμού, κόστους 500+ εκατομμυρίων δολαρίων χτυπήθηκε στην Σαουδική Αραβία από ένα drone των 20.000 ευρώ. Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»

Η Μπαρτσελόνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να την καθησυχάσει ότι θα προσέξουν τον Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική. Πλήγμα η απώλεια του Ραφίνια

Η «κομμένη» ερωτική ιστορία του Sex and the City

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης

Η CAF εξέδωσε και νέα ανακοίνωση για το μείζον θέμα του τελικού Μαρόκο - Σενεγάλη, προαναγγέλλοντας... μεταρρυθμίσεις, κάνοντας την κριτική ακόμη πιο έντονη, την ώρα που οι νικητές (στο γήπεδο), συνεχίζουν να στήνουν γιορτές για τον τίτλο που κατέκτησαν.

Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

