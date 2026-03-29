Αυλαία στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής
Τα 271 μέλη της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν 5.500 σύνεδροι, κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα του 4ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος
- Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
- Ο χαρισματικός «κύριος Σαμ» που έχτισε την αυτοκρατορία της Walmart
- Συνελήφθησαν τρεις νεαρές που παρίσταναν ότι είναι μέλη συλλόγου κωφών και ζητούσαν χρήματα από περαστικούς
- Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι
Με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων του κόμματος ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Tae Kwon Do στο Φάληρο.
Στην εκλογική διαδικασία συμμετέχουν περίπου 5.500 σύνεδροι, οι οποίοι θα εκλέξουν τα 271 μέλη του οργάνου, ενώ οι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί είναι 508.
Νωρίς το μεσημέρι ψήφισε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Να σημειωθεί ότι η νέα σύνθεση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του ΠΑΣΟΚ θα καθορίσει και τις μελλοντικές ισορροπίες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ θα εκλέξει τον γραμματέα και το Πολιτικό Συμβούλιο.
Το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι πολιτικές θέσεις, η διακήρυξη και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκαν οι καταστατικές αλλαγές.
Σύμφωνα με απόφαση του συνεδρίου, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετατρέπεται σε ενιαίο κόμμα, ενώ διασφαλίζεται η ποσόστωση των διαφορετικών τάσεων.
Η συμμετοχή του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στις εκλογές με σταυρό είναι ασυμβίβαστη. Επιπλέον, ασυμβίβαστο ως προς τη συμμετοχή τους στην Κεντρική Επιτροπή προβλέπεται για όσους συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ.
Ταυτόχρονα, στα αριστίνδην μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής προστίθενται ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, οι πρώην γραμματείς του κόμματος και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ.
Επίσης, ρυθμίζονται τα θέματα των θητειών. Συγκεκριμένα, προβλέπονται έως 5 πλήρεις θητείες στη Βουλή και συνολικά έως 20 χρόνια. Στην Ευρωβουλή το όριο θητείας είναι 3, δηλαδή 15 χρόνια. Ακόμη, προβλέπεται όριο 4 θητειών, δηλαδή 16 χρόνια, σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο. Στην πράξη, η συγκεκριμένη αλλαγή φωτογραφίζει φαινόμενα Παναγόπουλου.
Τέλος, εγκρίθηκε η σύσταση 13 περιφερειακών συμβουλίων, ενώ τα καθοδηγητικά όργανα του ΠΑΣΟΚ μειώθηκαν ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Πλέον, η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή θα αριθμεί 271 μέλη (από 301) και το Πολιτικό Συμβούλιο 23 (από 31).
- Κυπελλούχος Ελλάδας ο Αθηναϊκός
- Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά
- Η ‘Αρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
- Συνελήφθησαν τρεις νεαρές που παρίσταναν ότι είναι μέλη συλλόγου κωφών και ζητούσαν χρήματα από περαστικούς
- Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
- Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
- Μηχανική βλάβη εν πλω σε πλοίο – Έδεσε στην Ηγουμενίτσα
- Αντζελίνα Τζολί: Πένθος και δικαστικός πόλεμος τη «συνθλίβουν»
