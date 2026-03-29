Από το Twitter στο X – Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια
Social 29 Μαρτίου 2026, 08:50

Από το Twitter στο X – Μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες κλείνει 20 χρόνια

Από ένα πείραμα λίγων προγραμματιστών, το Twitter εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εργαλείο επιρροής - και σήμερα, ως X, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της δημόσιας συζήτησης

Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί είκοσι χρόνια πριν, ότι ένα λιτό μήνυμα 140 χαρακτήρων, το πρώτο «tweet», θα γινόταν η απαρχή μιας ψηφιακής «πλατείας» όπου θα ανακοινώνονταν ειδήσεις, θα γεννιόντουσαν κινήματα και θα συγκρούονταν ιδέες σε πραγματικό χρόνο.

Από ένα πείραμα λίγων προγραμματιστών, το Twitter εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εργαλείο επιρροής — και σήμερα, ως X, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της δημόσιας συζήτησης.

Twitter: Η γέννηση μιας ιδέας

Στις 21 Μαρτίου 2006 δημιουργήθηκε το πρωτότυπο του Twitter από τους Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone και Evan Williams, ενώ η πλήρης δημόσια έκδοση παρουσιάστηκε στις 15 Ιουλίου του ίδιου έτους.

Το πρώτο tweet του Dorsey εγκαινίασε μια νέα εποχή μικρο-μηνυμάτων που έμελλε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνoύσαν πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πολίτες.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί σε πλατφόρμες ανάλυσης όπως το Sprout Social και το Backlinko, η ανάπτυξη του Twitter υπήρξε εκρηκτική ήδη από τα πρώτα χρόνια.

Το «πουλί» που πέταξε στην παγκόσμια κοινότητα

Το 2010, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Biz Stone, το λογότυπο της πλατφόρμας βαφτίστηκε “Larry the Bird”, εμπνευσμένο από τον θρύλο του μπάσκετ Larry Bird. Εντυπωσιακό είναι ότι το αρχικό σχέδιο είχε αγοραστεί έναντι μόλις 15 δολαρίων από ιστοσελίδα clip art.

Μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2011, το Twitter είχε φτάσει τα 100 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, σύμφωνα με το Sprout Social, εδραιώνοντας τη θέση του ως βασικό εργαλείο της ενημέρωσης και της δημόσιας συζήτησης.

Η είσοδος στη Wall Street και η εκτόξευση

Στις 7 Νοεμβρίου 2013, η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τιμή 26 δολάρια ανά μετοχή.

Μέχρι το κλείσιμο της ίδιας ημέρας, η τιμή είχε εκτοξευθεί πάνω από 73%, φτάνοντας τα 44,90 δολάρια .

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες δημόσιες εγγραφές της δεκαετίας, μία δημόσια εγγραφή που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της Wall Street στις εταιρείες κοινωνικών δικτύων και άνοιξε τον δρόμο για νέες επενδύσεις στον κλάδο.

Η αποχώρηση Dorsey και το τέλος μιας εποχής

Στις 29 Νοεμβρίου 2021, ο Jack Dorsey παραιτήθηκε από τη θέση του CEO, δηλώνοντας ότι το Twitter είναι έτοιμο να προχωρήσει πέρα από τους ιδρυτές του.

Jack Dorsey

Σύμφωνα με τους The New York Times, η δήλωση αυτή θεωρήθηκε προάγγελος των μεγάλων αλλαγών που θα ακολουθούσαν.

Η εξαγορά από τον Musk και οι ανατροπές

Η πιο δραματική καμπή ήρθε στις 27 Οκτωβρίου 2022, όταν ο Elon Musk εξαγόρασε την εταιρεία έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Όπως ανέφεραν οι Financial Times, ο Musk προχώρησε άμεσα σε ριζικές αλλαγές: απέλυσε τον CEO Parag Agrawal, μείωσε δραστικά το προσωπικό και χαλάρωσε τους κανόνες moderation. Οι κινήσεις αυτές οδήγησαν στην αποχώρηση περίπου του μισού κορυφαίου διαφημιστικού πελατολογίου της πλατφόρμας.

Από το Twitter στο X

Στις 23 Ιουλίου 2023, το Twitter μετονομάστηκε επίσημα σε X, με το domain να αλλάζει σε x.com.

Όπως σημειώνουν διεθνή μέσα όπως οι The New York Times, η αλλαγή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του Musk για μια «super app» που θα συνδυάζει επικοινωνία, πληρωμές και περιεχόμενο.

Οι χρήστες: μια παγκόσμια δύναμη

Η επιρροή της πλατφόρμας αποτυπώνεται και γεωγραφικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά, με δεκάδες εκατομμύρια χρήστες, ενώ ακολουθούν η Ιαπωνία, η Ινδονησία, η Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ευρεία αυτή διάδοση καθιστά το Twitter/X βασικό εργαλείο δημόσιου λόγου, πολιτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κινήματα, πολιτική και δημοσιογραφία: η δύναμη της πλατφόρμας

Πέρα από αριθμούς και χρηματιστηριακές επιδόσεις, το Twitter εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικότερους χώρους διαμόρφωσης ιδεών και κοινωνικών κινημάτων.

Ήδη από την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης, η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο οργάνωσης και διάδοσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, με διαδηλωτές να παρακάμπτουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κίνημα Black Lives Matter, το οποίο βρήκε στην πλατφόρμα έναν καταλύτη για την παγκόσμια διάδοσή του, με hashtags να μετατρέπονται σε εργαλεία κινητοποίησης και πολιτικής πίεσης. Σύμφωνα με αναλύσεις που έχουν φιλοξενηθεί στους New York Times, το Twitter λειτούργησε ως «ψηφιακή πλατεία», όπου η κοινωνική οργή μπορούσε να μετατραπεί σε οργανωμένη δράση μέσα σε λίγες ώρες.

Την ίδια στιγμή, η πλατφόρμα έγινε βασικό εργαλείο για πολιτικούς ηγέτες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το Twitter ως άμεσο κανάλι επικοινωνίας με εκατομμύρια πολίτες, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Όπως επισημαίνουν αναλύσεις και έρευνες που επικαλούνται τα διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων και οι Financial Times, η χρήση αυτή μετέφερε τη δύναμη διαμόρφωσης της πολιτικής ατζέντας από τα media στους ίδιους τους πολιτικούς.

Η επιρροή του Twitter επεκτάθηκε και στη δημοσιογραφία. Ακαδημαϊκές μελέτες από ιδρύματα όπως το Oxford Internet Institute έχουν δείξει ότι η πλατφόρμα επιτάχυνε τον κύκλο των ειδήσεων, καθιερώνοντας το μοντέλο της «ζωντανής ενημέρωσης».  Οι δημοσιογράφοι δεν μεταδίδουν πλέον απλώς γεγονότα, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της είδησης, συχνά σε διάλογο με το κοινό.

Σε αυτό το περιβάλλον, το Twitter –και πλέον X– δεν είναι απλώς μια εταιρεία τεχνολογίας με αποτίμηση δισεκατομμυρίων, αλλά ένας μηχανισμός επιρροής που συνδέει τις αγορές, τις κοινωνίες και την πολιτική σε πραγματικό χρόνο.

Η τοξικότητα και ο διχασμός στο Twitter

Ένα αρνητικό χαρακτηριστικό του Twitter , που αναφέρεται συχνά είτε από την ακαδημαϊκή κοινότητα είτε από τους πολίτες, είναι η τάση του να ενισχύει την τοξική συμπεριφορά και τον διχασμό.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του The Atlantic, η δομή της πλατφόρμας έχει επιτρέψει τόσο την ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων φωνών όσο και την εξάπλωση της παρενόχλησης, της παραπληροφόρησης και των κοινωνικών συγκρούσεων.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ το Twitter μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία, ταυτόχρονα συχνά εντείνει την εχθρότητα και επιταχύνει τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου περισσότερο από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Οι πιο δημοφιλείς λογαριασμοί

Στην κορυφή της επιρροής βρίσκονται προσωπικότητες με εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθους. Πρώτος εμφανίζεται ο Elon Musk, ενώ ακολουθούν ο Barack Obama, ο Cristiano Ronaldo και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ηγέτες όπως ο Narendra Modi και καλλιτέχνες όπως ο Justin Bieber, η Rihanna και η Taylor Swift, αποδεικνύοντας τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της πλατφόρμας.

Δύο δεκαετίες που άλλαξαν την επικοινωνία

Από ένα απλό εργαλείο ανταλλαγής σύντομων μηνυμάτων, το Twitter εξελίχθηκε σε παγκόσμιο μηχανισμό επιρροής, σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, κοινωνικών κινημάτων και real-time ενημέρωσης.

Όπως επισημαίνουν αναλύσεις των Financial Times και The New York Times, η πλατφόρμα διαμόρφωσε τις πολιτικές εξελίξεις, τα κοινωνικά κινήματα αλλά και τη σύγχρονη δημοσιογραφία.

Σήμερα, ως X, συνεχίζει να μετασχηματίζεται – αποδεικνύοντας ότι το tweet του Dorsey πριν από 20 χρόνια δεν ήταν απλώς μια ανάρτηση, αλλά η αρχή μιας ψηφιακής επανάστασης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Ένα μήνα στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Στον πόλεμο και οι Χούθι της Υεμένης

Ένα μήνα στις φλόγες η Μέση Ανατολή – Στον πόλεμο και οι Χούθι της Υεμένης

Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral
Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral

Όλα τα βλέμματα τράβηξε ο νεαρός Μάνθος από την ομάδα που χόρεψε ζεϊμπέκικο και χασάπικο στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)
Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)

Η ώρα των ντέρμπι στη Euroleague πλησιάζει και ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ξεκινά από… pole position, λόγω εικόνας, θέσης και… παράδοσης – Οι πιθανότητες για ιστορικά play-off και τι δείχνει το παρελθόν των μεγάλων αγώνων.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη
Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Ορατές στο Google maps οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

