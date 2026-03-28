Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ συνελήφθη για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων της Gen Z

Ο πρώην πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κ.Π. Σάρμα Όλι, συνελήφθη το Σάββατο, καθώς η αστυνομία διερευνά αν έδειξε αμέλεια, καθώς δεν κατάφερε να αποτρέψει τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς που διοργάνωσε η Γενιά Ζ τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η σύλληψη του Ολί, η οποία, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ήταν παράνομη και πυροδότησε διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του που συγκρούστηκαν με την αστυνομία, ακολούθησε την ορκωμοσία του ράπερ που έγινε πολιτικός Μπαλέντρα Σαχ ως πρωθυπουργού την Παρασκευή και μια σύσταση από μια επιτροπή που ερευνά τη βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ότι θα πρέπει να διωχθεί για αμέλεια.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών του, Ραμές Λεκχάκ, συνελήφθη επίσης.

Εβδομήντα έξι άτομα σκοτώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταστολής διαδηλωτών που ζητούσαν ⁠το τέλος της διαφθοράς, περισσότερες θέσεις εργασίας και καθαρότερη πολιτική, γεγονός που οδήγησε στην παραίτηση του Ολί.

Μετά τη σύλληψή του το Σάββατο, υποστηρικτές του διοργάνωσαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και συγκρούστηκαν με την αστυνομία ⁠που προσπάθησε να τους εμποδίσει να καίνε ελαστικά κοντά στο γραφείο του πρωθυπουργού. Η αστυνομία έριξε δακρυγόνο και χρησιμοποίησε γκλομπς για να διαλύσει τις διαδηλώσεις, τραυματίζοντας ένα άτομο, σύμφωνα με μάρτυρες.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα του Νεπάλ (Ενωμένοι Μαρξιστές-Λενινιστές) του Ολί χαρακτήρισε τη σύλληψή του παράνομη και είπε ότι ήταν πράξη «εκδίκησης». Ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του και ανέφερε ότι είχαν προγραμματιστεί περισσότερες διαδηλώσεις για την Κυριακή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουδάν Γκουρούνγκ απέρριψε την κριτική, αναφέροντας στο Facebook: «Είναι η αρχή της δικαιοσύνης. Η χώρα θα πάρει τώρα μια νέα κατεύθυνση.»

Ήττα στις εκλογές

Ο Ολί διετέλεσε πρωθυπουργός τέσσερις φορές μεταξύ 2015 και 2025, αλλά ποτέ δεν ολοκλήρωσε πλήρη πενταετή θητεία. Το 2020, δημοσίευσε έναν νέο πολιτικό χάρτη που περιλάμβανε μια μικρή έκταση αμφισβητούμενης γης που ελέγχεται από την Ινδία, γεγονός που του έδωσε ώθηση στη δημοτικότητα στο Νεπάλ.

Η δημοτικότητά του δεν διήρκεσε, και ηττήθηκε από τον Σαχ στην εκλογική του περιφέρεια σε εκλογές που διεξήχθησαν αυτό το μήνα, η δεύτερη ήττα του από την αποκατάσταση της πολυκομματικής δημοκρατίας το 1990. Η οργή για τους θανάτους στις διαδηλώσεις του Σεπτεμβρίου βοήθησε το Κόμμα Ραστρίγια Σουατάντρα του Σαχ να κερδίσει τις εκλογές με συντριπτική πλειοψηφία.

Η επιτροπή που διερευνά τα βίαια επεισόδια του περασμένου Σεπτεμβρίου έκρινε τον Όλι και τον Λεκχάκ υπεύθυνους για το ότι δεν έλαβαν κανένα μέτρο για να σταματήσουν τις ώρες πυροβολισμών της αστυνομίας εναντίον των διαδηλωτών.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ομ Αντίκαρι δήλωσε ότι ο Όλι και ο Λεκχάκ θα παραπέμπονταν στο δικαστήριο την Κυριακή.

Ο Όλι, 74 ετών, ο οποίος έχει υποβληθεί σε δύο μεταμοσχεύσεις νεφρού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο από το αστυνομικό τμήμα όπου είχε αρχικά οδηγηθεί, σύμφωνα με μάρτυρες.

Ο δικηγόρος του, Τικαράμ Μπατταράι, δήλωσε στο Reuters ότι η σύλληψη ήταν αδικαιολόγητη και θα προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Είπαν ότι (η σύλληψη) γίνεται για λόγους έρευνας. Είναι παράνομη και ακατάλληλη, διότι δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει ή να αποφύγει την ανάκριση», είπε.

Ο Λεκχάκ και ο δικηγόρος του δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν το θέμα.