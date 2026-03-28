Μπαίνουμε στον τρίτο κύκλο της δουλειάς του Γιοβάνοβιτς
On Field 28 Μαρτίου 2026, 21:34

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να αφήσει την κληρονομιά του στην Εθνική ομάδα και αυτό θα εξαρτηθεί από την επιτυχία του στα προκριματικά του Euro.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέλαβε επίσημα την Εθνική ομάδα την 1η Αυγούστου του 2024. Η πρόσληψη του Σέρβου ήταν μία από τις πρώτες αποφάσεις που πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης και απέσπασε θετικά σχόλια απ’ όλο το φάσμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άλλωστε, ο Γιοβάνοβιτς για το διάστημα που εργάστηκε στον Παναθηναϊκό, συμπεριφέρθηκε με χαμηλούς τόνους, δεν προκάλεσε και όλοι τον σέβονταν ως προσωπικότητα.

Επιπλέον, υπήρξε καθολική αποδοχή για τις προπονητικές ικανότητες του Γιοβάνοβιτς. Θεωρήθηκε ο κατάλληλος γιατί έχει εμπειρία, είναι ένας άνθρωπος των συναινέσεων και γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι πως δεν διατυπώθηκαν σοβαρές ενστάσεις για την ανάληψη της ηγεσίας της Εθνικής ομάδας.

Μέχρι τώρα, η δουλειά του Γιοβάνοβιτς στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χωρίζεται σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος περιλαμβάνει το Nations League του 2024. Η Ελλάδα αντιμετώπισε τις Αγγλία, Φιλανδία και Ιρλανδία στον όμιλο της Β’ κατηγορίας, τερμάτισε δεύτερη σε ισοβαθμία με τους Άγγλους, πληρώνοντας την ήττα με 3-0 στο ΟΑΚΑ και ενώ είχε πετύχει ένα ιστορικό διπλό στο Γουέμπλεϊ με 2-1. Ο κύκλος ολοκληρώθηκε με τα Play Out του Μαρτίου του 2025, όταν η Εθνική ομάδα αντιμετώπισε τη Σκωτία με έπαθλο μία θέση στην Α’ κατηγορία της διοργάνωσης. Την ήττα με 1-0 στο «Καραϊσκάκης» ακολούθησε μία εντυπωσιακή νίκη 3-0 στη Γλασκόβη και φυσικά, τον προβιβασμό στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Τα ομολογουμένως επιτυχημένα αποτελέσμα (κυρίως εκτός έδρας) της Ελλάδας, συνοδεύτηκαν από όμορφο θέαμα σε μερικά παιχνίδια και τη σταδιακή ανάδειξη μίας νέας γενιάς ταλαντούχων παικτών, που δημιούργησαν προσδοκίες. Γιατί όταν ένας ομοσπονδιακός τεχνικός διαχειρίζεται ένα ρόστερ με Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζόλη, Παυλίδη, Ιωαννίδη, Ζαφείρη, Βαγιαννίδη, Τσιμίκα κ.α., αναμφίβολα οι Έλληνες φίλαθλοι ονειρεύονται διακρίσεις σε Euro και Παγκόσμια Κύπελλα.

Δεν συνιστά υπερβολή να γραφτεί ότι ο πρώτος κύκλος του Ιβάν ξεπέρασε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Η ελληνική φίλαθλη κοινή γνώμη πίστεψε ότι η Εθνική ομάδα έχει τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και στην πίστη συνετέλεσε η βατή κλήρωση στον προκριματικό όμιλο με τις Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία. Επιπροσθέτως, η ΕΠΟ ανανέωσε το συμβόλαιο του ομοσπονδιακού τεχνικού μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Αλλά το δεύτερο κεφάλαιο του Γιοβάνοβιτς στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος δεν ήταν εξίσου πετυχημένο. Γιατί η Ελλάδα όχι μόνο δεν διεκδίκησε την πρόκριση, αλλά τέθηκε εκτός διεκδίκησης από την 4η αγωνιστική. Ο τρόπος ανάπτυξης του Ιβάν αντιμετωπίστηκε εύκολα από τους Δανούς και τους Σκωτσέζους και η Εθνική ομάδα έδειξε ανέτοιμη για ένα μεγάλο ποδοσφαιρικού ραντεβού.

O Γιοβάνοβιτς νοιάζεται για τη δουλειά του

Είναι στη φύση του Έλληνα να ενθουσιάζεται και να απογοητεύεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Κάπως έτσι, ο αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο αντιμετωπίστηκε ως τρανταχτή αποτυχία και κλόνισε την εμπιστοσύνη στον Γιοβάνοβιτς. Παρόλα αυτά, η διοίκηση Γκαγκάτση στήριξε τον Σέρβο προπονητή και ορθώς αποφάσισε, αφού αυτό επιτάσσει η ποδοσφαιρική λογική.

Πλέον, ο 63χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός έχει περάσει στην τρίτη «πράξη» της θητείας του στην Ελλάδα. Είναι η πιο κρίσιμη, αυτή που θα καθορίσει την επιτυχία του ή την αποτυχία του. Για να το θέσουμε πιο σωστά για τον Γιοβάνοβιτς, την κληρονομία του. Ο Ιβάν δεν είναι στυγνός επαγγελματίας, που μόλις ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την ΕΠΟ, θα ξεχάσει και που βρίσκεται η Αθήνα… Ο Γιοβάνοβιτς ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, αγαπά τη χώρα και θα συνεχίσει να περνά εδώ ένα μέρος της ζωής του, αφού αποχωρήσει από την Εθνική ομάδα.

Ο Γιοβάνοβιτς επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στην Ελλάδα, να εξελίξει την πιο ταλαντούχα φουρνιά των τελευταίων δεκαετιών και να μας οδηγήσει στο Euro 2028. Πρόκειται για το προσωπικό στοίχημα του. Με όλους μας να ελπίζουμε να τα καταφέρει!

JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

CNN: Οι Χούθι εκτόξευσαν και δεύτερο πύραυλο

Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»

Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)

Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρωταθλήτρια Αφρικής που έδωσε φιλικό με το Περού και έπειτα παρήλασε με το τρόπαιο!

Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Ο... παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση

Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό των play offs της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί
Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί

Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο εξής θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τι ισχύει με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο υπόλοιπο της σεζόν.

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα
Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα

Ο ιατροδικαστής εξέτασε χθες το μωρό και σήμερα παρέδωσε το πόρισμα στις εισαγγελικές Αρχές - Με βάση αυτό θα κινηθούν και οι ανάλογες ποινικές διαδικασίες

Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)
Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)

Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα
Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα

Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμαριά - Το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 22χρονος

Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

