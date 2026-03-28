Μπαίνουμε στον τρίτο κύκλο της δουλειάς του Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέλαβε επίσημα την Εθνική ομάδα την 1η Αυγούστου του 2024. Η πρόσληψη του Σέρβου ήταν μία από τις πρώτες αποφάσεις που πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης και απέσπασε θετικά σχόλια απ’ όλο το φάσμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άλλωστε, ο Γιοβάνοβιτς για το διάστημα που εργάστηκε στον Παναθηναϊκό, συμπεριφέρθηκε με χαμηλούς τόνους, δεν προκάλεσε και όλοι τον σέβονταν ως προσωπικότητα.

Επιπλέον, υπήρξε καθολική αποδοχή για τις προπονητικές ικανότητες του Γιοβάνοβιτς. Θεωρήθηκε ο κατάλληλος γιατί έχει εμπειρία, είναι ένας άνθρωπος των συναινέσεων και γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι πως δεν διατυπώθηκαν σοβαρές ενστάσεις για την ανάληψη της ηγεσίας της Εθνικής ομάδας.

Μέχρι τώρα, η δουλειά του Γιοβάνοβιτς στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χωρίζεται σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος περιλαμβάνει το Nations League του 2024. Η Ελλάδα αντιμετώπισε τις Αγγλία, Φιλανδία και Ιρλανδία στον όμιλο της Β’ κατηγορίας, τερμάτισε δεύτερη σε ισοβαθμία με τους Άγγλους, πληρώνοντας την ήττα με 3-0 στο ΟΑΚΑ και ενώ είχε πετύχει ένα ιστορικό διπλό στο Γουέμπλεϊ με 2-1. Ο κύκλος ολοκληρώθηκε με τα Play Out του Μαρτίου του 2025, όταν η Εθνική ομάδα αντιμετώπισε τη Σκωτία με έπαθλο μία θέση στην Α’ κατηγορία της διοργάνωσης. Την ήττα με 1-0 στο «Καραϊσκάκης» ακολούθησε μία εντυπωσιακή νίκη 3-0 στη Γλασκόβη και φυσικά, τον προβιβασμό στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Τα ομολογουμένως επιτυχημένα αποτελέσμα (κυρίως εκτός έδρας) της Ελλάδας, συνοδεύτηκαν από όμορφο θέαμα σε μερικά παιχνίδια και τη σταδιακή ανάδειξη μίας νέας γενιάς ταλαντούχων παικτών, που δημιούργησαν προσδοκίες. Γιατί όταν ένας ομοσπονδιακός τεχνικός διαχειρίζεται ένα ρόστερ με Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζόλη, Παυλίδη, Ιωαννίδη, Ζαφείρη, Βαγιαννίδη, Τσιμίκα κ.α., αναμφίβολα οι Έλληνες φίλαθλοι ονειρεύονται διακρίσεις σε Euro και Παγκόσμια Κύπελλα.

Δεν συνιστά υπερβολή να γραφτεί ότι ο πρώτος κύκλος του Ιβάν ξεπέρασε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Η ελληνική φίλαθλη κοινή γνώμη πίστεψε ότι η Εθνική ομάδα έχει τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και στην πίστη συνετέλεσε η βατή κλήρωση στον προκριματικό όμιλο με τις Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία. Επιπροσθέτως, η ΕΠΟ ανανέωσε το συμβόλαιο του ομοσπονδιακού τεχνικού μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Αλλά το δεύτερο κεφάλαιο του Γιοβάνοβιτς στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος δεν ήταν εξίσου πετυχημένο. Γιατί η Ελλάδα όχι μόνο δεν διεκδίκησε την πρόκριση, αλλά τέθηκε εκτός διεκδίκησης από την 4η αγωνιστική. Ο τρόπος ανάπτυξης του Ιβάν αντιμετωπίστηκε εύκολα από τους Δανούς και τους Σκωτσέζους και η Εθνική ομάδα έδειξε ανέτοιμη για ένα μεγάλο ποδοσφαιρικού ραντεβού.

O Γιοβάνοβιτς νοιάζεται για τη δουλειά του

Είναι στη φύση του Έλληνα να ενθουσιάζεται και να απογοητεύεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Κάπως έτσι, ο αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο αντιμετωπίστηκε ως τρανταχτή αποτυχία και κλόνισε την εμπιστοσύνη στον Γιοβάνοβιτς. Παρόλα αυτά, η διοίκηση Γκαγκάτση στήριξε τον Σέρβο προπονητή και ορθώς αποφάσισε, αφού αυτό επιτάσσει η ποδοσφαιρική λογική.

Πλέον, ο 63χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός έχει περάσει στην τρίτη «πράξη» της θητείας του στην Ελλάδα. Είναι η πιο κρίσιμη, αυτή που θα καθορίσει την επιτυχία του ή την αποτυχία του. Για να το θέσουμε πιο σωστά για τον Γιοβάνοβιτς, την κληρονομία του. Ο Ιβάν δεν είναι στυγνός επαγγελματίας, που μόλις ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την ΕΠΟ, θα ξεχάσει και που βρίσκεται η Αθήνα… Ο Γιοβάνοβιτς ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, αγαπά τη χώρα και θα συνεχίσει να περνά εδώ ένα μέρος της ζωής του, αφού αποχωρήσει από την Εθνική ομάδα.

Ο Γιοβάνοβιτς επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στην Ελλάδα, να εξελίξει την πιο ταλαντούχα φουρνιά των τελευταίων δεκαετιών και να μας οδηγήσει στο Euro 2028. Πρόκειται για το προσωπικό στοίχημα του. Με όλους μας να ελπίζουμε να τα καταφέρει!