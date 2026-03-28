Super League 2: Καλαμάτα – Ηρακλής στο ΟΑΚΑ για το Super Cup

Ο αγώνας Super Cup ανάμεσα σε Καλαμάτα και ΠΟΤ Ηρακλή θα διεξαχθεί σήμερα Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 18:30 στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να ανακηρυχθεί ο υπέρ-πρωταθλητής της Super League 2. Τυπικά γηπεδούχοι οι Μεσσήνιοι, μετά από κλήρωση που διεξήχθη στα γραφεία της διοργανώτριας.

Η «Μαύρη Θύελλα», μετά από μια συναρπαστική μονομαχία με τον Πανιώνιο, κατάφερε να κόψει πρώτη το νήμα στον Β΄ Όμιλο. Μάλιστα, η Καλαμάτα χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή, καθώς στην πρεμιέρα των Play Off γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τους Νεοσμυρνιώτες, μένοντας δεύτερη. Εκείνη η ήττα από τον Πανιώνιο ήταν η μοναδική φέτος για την Καλαμάτα σε κανονική διάρκεια και Play Off.

Η άνοδος από την Καλαμάτα και τον Ηρακλή

Στη συνέχεια, πάντως, η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη ήταν… καταιγιστική, επιστρέφοντας στη μεγάλη κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Το μέλλον, ωστόσο, του έμπειρου προπονητή είναι ακόμη άγνωστο, καθώς εκκρεμεί συνάντηση με τον μεγαλομέτοχο Γιώργο Πρασσά.

Οι «κυανόλευκοι» είχαν εξίσου δύσκολο έργο στον Α΄ Όμιλο. Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας προέβαλαν ισχυρή αντίσταση στον «Γηραιό» που ταλαιπωρήθηκε από αρκετές αλλαγές προπονητών, βρίσκοντας εν τέλει την ηρεμία του με τον Γιώργο Πετράκη.

Ο ΠΟΤ Ηρακλής κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο σε όλη τη διάρκεια της σεζόν (κανονική διάρκεια και Play Off), σφραγίζοντας την επάνοδο στη Super League έπειτα από εννέα χρόνια, παίρνοντας σπουδαίες νίκες κατά τη διάρκεια του μίνι πρωταθλήματος. Είναι χαρακτηριστικό πως ο «Γηραιός» ήδη έθεσε στη διάθεση του κόσμου του τις κάρτες διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.