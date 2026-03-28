Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν

Μπάσκετ 28 Μαρτίου 2026, 17:34

Ο Στέρλινγκ Μπράουν οδήγησε την Παρτιζάν στη νίκη επί της Βαλένθια, με τη σπουδαία εμφάνισή του να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Στέρλινγκ Μπράουν της Παρτιζάν, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 34ης αγωνιστικής στην EuroLeague, καθώς ήταν εντυπωσιακός στην νίκη επί της Βαλένθια με 110-104.

Ο Αμερικανός άσος, τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους (5/10 δίποντα, 4/9 δίποντα, 9/9 βολές), επτά ριμπάουντ, δύο ασίστ κι’ ένα «κλέψιμο», ενώ συγκέντρωσε 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Η λίστα των MVP ανά αγωνιστική στην EuroLeague

1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR
2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR
3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR
4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR
5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR
6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR
7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR
8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR
9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR
10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR
11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR
12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR
13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR)
14η αγωνιστική: Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR
15η αγωνιστική: Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR
16η αγωνιστική: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR
17η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR
18η αγωνιστική: Μπαστιέν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR
19η αγωνιστική: Γουέιντ Μπάλντγουιν (Φενέρμπαχτσε) – 29 PIR
20ή αγωνιστική: Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν) – 38 PIR
21η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 35 PIR
22η αγωνιστική: Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια) – 36 PIR
23η αγωνιστική: Εμπούκα Ιζούντου (Ερυθρός Αστέρας) – 36 PIR
24η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 34 PIR
25η αγωνιστική: Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR
26η αγωνιστική: Φιόντου Καμπενγκέλε (Dubai BC) – 30 PIR
27η αγωνιστική: Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) – 38 PIR
28η αγωνιστική: Μόουζες Ράιτ (Ζάλγκιρις) – 34 PIR
29η αγωνιστική: Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις) – 36 PIR
30ή αγωνιστική: Μπράιαν Ανγκόλα (Βιλερμπάν) – 28PIR
31η αγωνιστική: Τζέντι Όσμαν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR
32η αγωνιστική: Ντουέιν Μπέικον (Dubai BC), Ταμίρ Μπλατ (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 27 PIR
33η αγωνιστική: Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 32 PIR
34η αγωνιστική: Στέρλινγκ (Παρτίζαν) – 32 PIR

Μπάσκετ 28.03.26

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)

Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

