Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί
Μπάσκετ 28 Μαρτίου 2026, 19:46

Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο εξής θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τι ισχύει με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο υπόλοιπο της σεζόν.

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Δεν έχουν περάσει, παρά λίγοι μήνες από όταν ο Νεοκλής Αβδάλας «έπαιζε» δυνατά για την πρώτη δεκάδα του Draft στο NBA, ωστόσο τα πράγματα δείχνουν να έχουν αλλάξει άρδην.

Παρά το εκρηκτικό του ξεκίνημα στη σεζόν με το Βιρτζίνια Τεκ και τις μεγάλες εμφανίσεις του δεν είχε ανάλογη συνέχεια και συνέπεια στις εμφανίσεις του. Έτσι ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού το Σάββατο (28/3).

Μπορεί ο Αβδάλας να παίξει στο υπόλοιπο της σεζόν με τον Παναθηναϊκό;

Παρότι ο Αβδάλας αγωνίστηκε την τρέχουσα σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό παραμένει σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα αν το επιθυμεί να τον δηλώσει στο ρόστερ του για τη Stoiximan GBL.

Φυσικά δεν ισχύει το ίδιο και για τη Euroleague, καθώς έχει παρέλθει το χρονικό όριο για αλλαγές στο ρόστερ των ομάδων, με τους πράσινους να έχουν το δικαίωμα να ενεργοποιήσουν τον Αβδάλα, αν και εφόσον το επιθυμούν μονάχα για τη Stoiximan GBL.

Tο τελευταίο διάστημα ο ίδιος εξετάζει έντονα την παραμονή του στο NCAA για δεύτερη διαδοχική σεζόν. Ο ίδιος μπήκε στο tranfer portal ενόψει της νέας σεζόν, με σκοπό να βρει ένα κολέγιο καλύτερο του Βιρτζίνια Τεκ για να διεκδικήσει καλύτερη θέση στα επόμενα Draft του NBA από την επόμενη σεζόν.

Είναι ενδεικτικό πως από εκεί που εμφανιζόταν στην πρώτη δωδεκάδα του φετινού draft, πλέον αν και εφόσον θελήσει να δηλώσει συμμετοχή θα είναι στον δεύτερο γύρο των επιλογών.

JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

Κόσμος
CNN: Οι Χούθι εκτόξευσαν και δεύτερο πύραυλο

Μπάσκετ 28.03.26

Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»

Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αθλητισμός & Σπορ 28.03.26

Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)

Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρωταθλήτρια Αφρικής που έδωσε φιλικό με το Περού και έπειτα παρήλασε με το τρόπαιο!

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 28.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό των play offs της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Εθνική Ελλάδας 28.03.26

Ο... παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Νικόλαος Κώτσης
Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)
Μπάσκετ 28.03.26

Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Με σούπερ δίδυμο Νουά και Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι» (vid)

Ο Άρης Betsson έφυγε με το διπλό από την Ρόδο (96-92), για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ρεκόρ καριέρας σε πόντους ο Αμίν Νουά με 31. Εξαιρετικός και ο Αντετοκούνμπο με πέντε τάπες.

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
On Field 28.03.26

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν
Μπάσκετ 28.03.26

Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν

Ο Στέρλινγκ Μπράουν οδήγησε την Παρτιζάν στη νίκη επί της Βαλένθια, με τη σπουδαία εμφάνισή του να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.03.26

Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς τρελαίνει… κόσμο στο NCAA με τις επιδόσεις του και πρώην σταρ του NBA τον αποθεώνουν – Τα δεδομένα για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή με την Ελλάδα

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Πόλο 28.03.26

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Άλλοι δυο νεκροί 28.03.26

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Κόσμος 28.03.26

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα
Ελλάδα 28.03.26

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα

Ο ιατροδικαστής εξέτασε χθες το μωρό και σήμερα παρέδωσε το πόρισμα στις εισαγγελικές Αρχές - Με βάση αυτό θα κινηθούν και οι ανάλογες ποινικές διαδικασίες

Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 21:17

Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα
Ελλάδα 28.03.26

Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα

Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμαριά - Το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν - Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 22χρονος

Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

