Διατροφή: Το μαγείρεμα στο σπίτι κάνει καλό

Νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Epidemiology & Community Health, παρακολούθησε 10.978 ενήλικες ηλικίας 65 και άνω για έξι χρόνια και ανακάλυψε ότι τα άτομα που μαγείρευαν σπίτι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα είχαν 23% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, με τα μεγαλύτερα οφέλη να παρατηρούνται σε εκείνους που είχαν περιορισμένη εμπειρία στην κουζίνα. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες με λιγότερη εμπειρία στην μαγειρική παρουσίασαν μείωση του κινδύνου για άνοια κατά 67%, γεγονός που ενισχύει τη θεωρία ότι η μάθηση νέων δεξιοτήτων και η γνωστική διέγερση που προκαλεί η μαγειρική βοηθούν στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Διατροφή και Άνοια: Η σύνδεση που δεν μπορεί να αγνοηθεί

Εκτός από το μαγείρεμα, οι διατροφικές μας συνήθειες έχουν συνδεθεί με τη μείωση του κινδύνου άνοιας εδώ και αρκετά χρόνια. Η διατροφή MIND (Mediterranean–DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), η οποία συνδυάζει στοιχεία της Μεσογειακής και της DASH διατροφής, έχει διαπιστωθεί πως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο έως και 23%. Η εν λόγω διατροφή επικεντρώνεται στην κατανάλωση τροφών όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μούρα, ξηροί καρποί, ελαιόλαδο και ψάρι – τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά, καλά λιπαρά και θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Μια μελέτη δημοσιευμένη στο Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry διαπίστωσε ότι αυτή η διατροφή μπορεί να επιβραδύνει τη γνωστική φθορά, καθώς οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν πιο πιστά την MIND παρουσίασαν αργότερη απώλεια εγκεφαλικών κυττάρων και λιγότερη συνολική συρρίκνωση στον εγκέφαλο. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μια καλή διατροφή μεσογειακού τύπου, που βασίζεται σε φυτικές τροφές και ψάρι, παρέχει τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την προστασία του εγκεφάλου.

Διατροφή MIND: Τα οφέλη της για τον εγκέφαλο

Η διατροφή MIND φαίνεται να μην έχει μόνο προληπτικά αποτελέσματα, αλλά να μπορεί και να ενισχύσει τη λειτουργία του εγκεφάλου σε άτομα που ήδη παρουσιάζουν πρώιμα σημάδια γνωστικής έκπτωσης. Οι βασικές αρχές της περιλαμβάνουν την καθημερινή κατανάλωση πράσινων φυλλωδών λαχανικών, τη συχνή κατανάλωση μούρων (τα οποία περιέχουν αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα) και τη χρήση ελαιόλαδου ως βασική πηγή λίπους, το οποίο βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και την ενίσχυση της μνήμης.

Αν σκέφτεστε να εντάξετε τη διατροφή MIND στη ζωή σας, δεν χρειάζεται να κάνετε δραματικές αλλαγές. Μπορείτε να ξεκινήσετε ενσωματώνοντας περισσότερα πράσινα λαχανικά στα γεύματά σας, να αντικαταστήσετε το βούτυρο με ελαιόλαδο και να προσθέσετε φρούτα όπως μύρτιλα ή φράουλες στο πρωινό ή τα σνακ σας. Επιπλέον, η κατανάλωση ψαριών πλούσιων σε Ω-3 λιπαρά, όπως ο σολομός και η σαρδέλα, μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ τα καρύδια και οι ξηροί καρποί παρέχουν μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Ε και άλλων θρεπτικών συστατικών που ενισχύουν την εγκεφαλική υγεία.

Ποιες αλλαγές προλαμβάνουν την άνοια;

Η πρόληψη της άνοιας δεν εξαρτάται μόνο από γενετικούς παράγοντες ή τη χρήση φαρμάκων, αλλά και από, όπως είπαμε, τις διατροφικές μας συνήθειες αλλά και τον τρόπο ζωής μας. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, είναι σαφές ότι μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για τον εγκέφαλο, μειώνοντας την ανάγκη για ιατρικές παρεμβάσεις και προσφέροντας μια πιο φυσική προσέγγιση στη διατήρηση της γνωστικής υγείας.

Η ενθάρρυνση των μεγαλύτερων ανθρώπων να συνεχίσουν να μαγειρεύουν και να εντάσσουν νέες διατροφικές συνήθειες στην καθημερινότητά τους μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση των αυξανόμενων ποσοστών άνοιας, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνεται.

* Πηγή: Vita