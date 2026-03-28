Διατροφή: Το μαγείρεμα στο σπίτι κάνει καλό

Μελέτη 28 Μαρτίου 2026, 07:30

Σύμφωνα με νέα μελέτη, το μαγείρεμα στο σπίτι θα μπορούσε να μας προστατεύσει από την άνοια.

Νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Epidemiology & Community Health, παρακολούθησε 10.978 ενήλικες ηλικίας 65 και άνω για έξι χρόνια και ανακάλυψε ότι τα άτομα που μαγείρευαν σπίτι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα είχαν 23% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, με τα μεγαλύτερα οφέλη να παρατηρούνται σε εκείνους που είχαν περιορισμένη εμπειρία στην κουζίνα. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες με λιγότερη εμπειρία στην μαγειρική παρουσίασαν μείωση του κινδύνου για άνοια κατά 67%, γεγονός που ενισχύει τη θεωρία ότι η μάθηση νέων δεξιοτήτων και η γνωστική διέγερση που προκαλεί η μαγειρική βοηθούν στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Διατροφή και Άνοια: Η σύνδεση που δεν μπορεί να αγνοηθεί

Εκτός από το μαγείρεμα, οι διατροφικές μας συνήθειες έχουν συνδεθεί με τη μείωση του κινδύνου άνοιας εδώ και αρκετά χρόνια. Η διατροφή MIND (Mediterranean–DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), η οποία συνδυάζει στοιχεία της Μεσογειακής και της DASH διατροφής, έχει διαπιστωθεί πως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο έως και 23%. Η εν λόγω διατροφή επικεντρώνεται στην κατανάλωση τροφών όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μούρα, ξηροί καρποί, ελαιόλαδο και ψάρι – τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά, καλά λιπαρά και θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Μια μελέτη δημοσιευμένη στο Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry διαπίστωσε ότι αυτή η διατροφή μπορεί να επιβραδύνει τη γνωστική φθορά, καθώς οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν πιο πιστά την MIND παρουσίασαν αργότερη απώλεια εγκεφαλικών κυττάρων και λιγότερη συνολική συρρίκνωση στον εγκέφαλο. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μια καλή διατροφή μεσογειακού τύπου, που βασίζεται σε φυτικές τροφές και ψάρι, παρέχει τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την προστασία του εγκεφάλου.

Διατροφή MIND: Τα οφέλη της για τον εγκέφαλο

Η διατροφή MIND φαίνεται να μην έχει μόνο προληπτικά αποτελέσματα, αλλά να μπορεί και να ενισχύσει τη λειτουργία του εγκεφάλου σε άτομα που ήδη παρουσιάζουν πρώιμα σημάδια γνωστικής έκπτωσης. Οι βασικές αρχές της περιλαμβάνουν την καθημερινή κατανάλωση πράσινων φυλλωδών λαχανικών, τη συχνή κατανάλωση μούρων (τα οποία περιέχουν αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα) και τη χρήση ελαιόλαδου ως βασική πηγή λίπους, το οποίο βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και την ενίσχυση της μνήμης.

Αν σκέφτεστε να εντάξετε τη διατροφή MIND στη ζωή σας, δεν χρειάζεται να κάνετε δραματικές αλλαγές. Μπορείτε να ξεκινήσετε ενσωματώνοντας περισσότερα πράσινα λαχανικά στα γεύματά σας, να αντικαταστήσετε το βούτυρο με ελαιόλαδο και να προσθέσετε φρούτα όπως μύρτιλα ή φράουλες στο πρωινό ή τα σνακ σας. Επιπλέον, η κατανάλωση ψαριών πλούσιων σε Ω-3 λιπαρά, όπως ο σολομός και η σαρδέλα, μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ τα καρύδια και οι ξηροί καρποί παρέχουν μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Ε και άλλων θρεπτικών συστατικών που ενισχύουν την εγκεφαλική υγεία.

Ποιες αλλαγές προλαμβάνουν την άνοια;

Η πρόληψη της άνοιας δεν εξαρτάται μόνο από γενετικούς παράγοντες ή τη χρήση φαρμάκων, αλλά και από, όπως είπαμε, τις διατροφικές μας συνήθειες αλλά και τον τρόπο ζωής μας. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, είναι σαφές ότι μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για τον εγκέφαλο, μειώνοντας την ανάγκη για ιατρικές παρεμβάσεις και προσφέροντας μια πιο φυσική προσέγγιση στη διατήρηση της γνωστικής υγείας.

Η ενθάρρυνση των μεγαλύτερων ανθρώπων να συνεχίσουν να μαγειρεύουν και να εντάσσουν νέες διατροφικές συνήθειες στην καθημερινότητά τους μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση των αυξανόμενων ποσοστών άνοιας, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνεται.

* Πηγή: Vita

Κατώτατος μισθός: Γιατί η αύξηση στα 920 ευρώ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Ποδόσφαιρο 28.03.26

Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)

Χαμός έγινε στα αποδυτήρια της Μαυριτανίας μετά το τέλος του αγώνα με την Αργεντινή, με τον Κοϊτά της ΑΕΚ να δίνει… μάχη με τους συμπαίκτες του για μια φανέλα του Μέσι

Editorial 28.03.26

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου στα Ιωάννινα

Για τον 55χρονο πρώην συνοριοφύλακα που εξαφανίστηκε από τα Ιωάννινα στις 14 Μαρτίου έχει εκδοθεί Silver Alert - Τι λένε για την υπόθεση άνθρωποι που τον είδαν λίγο προτού χαθεί από προσώπου γης

Ποδόσφαιρο 28.03.26

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Γιώργος Μαζιάς
Chemisier 28.03.26

Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός στο αμάξι του

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Ποδόσφαιρο 28.03.26

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

