H BYD χάνει τον «θρόνο» της στην Κίνα
Διεθνής Οικονομία 28 Μαρτίου 2026, 22:15

Τα κέρδη της BYD υποχωρούν λόγω τιμολογιακού πολέμου

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Spotlight

Η BYD,  κάποτε o αδιαμφισβήτητος ηγέτης της κινεζικής αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοίνωσε σημαντική πτώση των κερδών της και μείωση του προσωπικού για πρώτη φορά στην ιστορία της, επηρεασμένη από τη χαμηλή ζήτηση στην εγχώρια αγορά.

Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 19% στα 32,6 δισ. γιουάν (4,72 δισ. δολάρια), σύμφωνα με καταχώρηση στο χρηματιστήριο, σημειώνοντας την πρώτη ετήσια πτώση των κερδών σε τέσσερα χρόνια, ενώ οι αναλυτές περίμεναν μέση μείωση μόλις 12,1%.

Αντίξοες οι προοπτικές της BYD για το 2026

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η BYD μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη πιο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον το 2026, καθώς η έντονη ανταγωνιστικότητα και η χαλαρή εγχώρια ζήτηση θα συνεχίσουν να πιέζουν τα κέρδη, παρά την ανάπτυξη στις ξένες αγορές.

Η εταιρεία είχε ενισχυθεί παλαιότερα από τις σειρές Dynasty και Ocean, αλλά πλέον χάνει έδαφος απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Leapmotor και η Geely, που κλείνουν την τεχνολογική διαφορά, αναφέρει το Reuters.

Απώλεια της ηγετικής της θέσης στην Κίνα

Το 2025 η BYD ήταν η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα, όμως από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2026 έπεσε στην τέταρτη θέση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση πωλήσεων από την πανδημία COVID-19.

Τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 3,5%, η χαμηλότερη ανάπτυξη των τελευταίων έξι ετών, ενώ το προσωπικό μειώθηκε κατά 10,2%, φτάνοντας τους 869.622 εργαζόμενους στο τέλος του 2025.

Το περιθώριο κέρδους της BYD υπό πίεση

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων από τα αυτοκίνητα και συναφή προϊόντα, που αποτελούν το 80,7% των λειτουργικών εσόδων, μειώθηκαν στο 20,5%, από 22,3% το προηγούμενο έτος.

Παρά την ισχυρή στήριξη πολιτικής, η BYD αντιμετωπίζει πίεση στα περιθώρια, καθώς οι αποδόσεις πλέον εξαρτώνται από την κλίμακα, τον έλεγχο κόστους και την παγκόσμια επέκταση.

Ο πρόεδρος Wang Chuanfu τόνισε ότι η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων έχει μπει σε «βίαιο στάδιο ανταγωνισμού» και επανέλαβε τη δέσμευση για επέκταση στο εξωτερικό.

Ο αναλυτής Eugene Hsiao της Macquarie πρόσθεσε ότι η επένδυση στην τεχνολογία θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα σε βάρος της τιμής.

Προβλήματα στην εγχώρια αγορά

Η BYD επλήγη από τη λήξη της απαλλαγής φόρου αγοράς στα νέα ενεργειακά οχήματα. Τα αυτοκίνητα κάτω των 150.000 γιουάν αντιπροσώπευαν το 61% των εγχώριων πωλήσεων, ενώ οι αναθεωρημένες επιδοτήσεις ευνόησαν τα πιο ακριβά μοντέλα.

Για την ανάκαμψη των πωλήσεων, η BYD παρουσίασε 11 νέα μοντέλα με ταχύτερη φόρτιση μπαταρίας και επεκτείνει το δίκτυο flash charging. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η υψηλότερη γκάμα τιμών δεν αρκεί για να αυξηθεί η ζήτηση στην οικονομική κατηγορία.

Επέκταση στο εξωτερικό και ρευστότητα

Τα έσοδα από οχήματα και συναφή προϊόντα αυξήθηκαν κατά 5% χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη στις ξένες αγορές.

Παράλληλα, η BYD αντιμετωπίζει αυστηρότερη ρευστότητα καθώς συμμετέχει στην έγκαιρη πληρωμή προμηθευτών μετά από τους νέους κανονισμούς για στήριξη της βιομηχανίας ανταλλακτικών.

Τα βραχυπρόθεσμα κεφάλαια κίνησης ήταν μείον 97 δισ. γιουάν, έναντι ελλείμματος 122,7 δισ. γιουάν τον Ιούνιο.

Στην εγχώρια αγορά, η Geely κατέγραψε αύξηση 36% στα βασικά καθαρά κέρδη και η Xpeng πραγματοποίησε το πρώτο τρίμηνο κερδοφορίας της.

Πηγή: ΟΤ

Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Επιβεβαιωμένες οι επιθέσεις των Χούθι με μπαράζ κρουζ

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός 19-19: Αποκλεισμός στο… φινάλε για τους «πράσινους»
Δραματικός αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Γιάντραν Σπλιτ στο Euro Cup του πόλο, ξανά δια... χειρός Μπούτιτς, ο οποίος ισοφάρισε σε 19-19 κι έδωσε την πρόκριση στους Κροάτες.

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)
Μεγάλη νίκη στα Λιόσια επί της ΑΕΚ με 74-64, πέτυχε το Περιστέρι Betsson στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη 5άδα της Basket League. Η ομάδα του Ξανθόπουλου προηγήθηκε ακόμη και με 25π.

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»
Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)
Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρωταθλήτρια Αφρικής που έδωσε φιλικό με το Περού και έπειτα παρήλασε με το τρόπαιο!

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό των play offs της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί
Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο εξής θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τι ισχύει με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο υπόλοιπο της σεζόν.

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα
Ο ιατροδικαστής εξέτασε χθες το μωρό και σήμερα παρέδωσε το πόρισμα στις εισαγγελικές Αρχές - Με βάση αυτό θα κινηθούν και οι ανάλογες ποινικές διαδικασίες

Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Νικόλαος Κώτσης
Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

