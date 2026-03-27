Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη για «οδήγηση υπό την επήρεια» μετά το τροχαίο του
Ο Γουντς αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων κατά την κράτησή του, ενώ το αλκοτέστ δεν έδειξε ίχνη αλκοόλ.
Ο Τάιγκερ Γουντς συνελήφθη την Παρασκευή (27/3) με την κατηγορία της «οδήγησης υπό την επήρεια», έπειτα από ανατροπή του οχήματός του (Land Rover) νωρίτερα στην ημέρα σε επαρχιακό δρόμο δύο λωρίδων κοντά στην κατοικία του στο Τζούπιτερ Άιλαντ της Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν.
Ο 50χρονος Γουντς παρουσίαζε ενδείξεις «επηρεασμένης κατάστασης» και αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων κατά την κράτησή του, ενώ το αλκοτέστ δεν έδειξε ίχνη αλκοόλ. Οι αρχές εκτιμούν ότι η επηρεασμένη του κατάσταση σχετιζόταν με χρήση φαρμάκων ή άλλων ουσιών.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
