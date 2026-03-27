Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.
Η Εθνική ηττήθηκε σε φιλικό από την Παραγουάη, με τον Τάσο Μπακασέτα να τονίζει σε δηλώσεις του μετά το ματς πως αυτά τα ματς πρέπει να γίνουν μάθημα ενόψει συνέχειας για την Ελλάδα.
Όσα είπε ο Μπακασέτας:
«Παίξαμε απέναντι σε μια σκληροτράχηλη ομάδα. Είναι ένα στυλ που δεν έχουμε συνηθίσει από ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Το παιχνίδι θα κρινόταν στο γκολ, εκτός αν εκμεταλλευόμασταν κάποιες από τις ευκαιρίες μας.Δεχθήκαμε ένα γκολ στο πρώτο μέρος και δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε όπως θέλαμε. Προήλθε από στημένη φάση, ενώ δεν θεωρώ ότι δεχθήκαμε πολλές ευκαιρίες συνολικά.
Αυτά τα παιχνίδια αποτελούν μάθημα για τη συνέχεια. Πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος, να βελτιωθούμε και να είμαστε όπως πρέπει στα παιχνίδια του Nations League. Εκεί θα αντιμετωπίσουμε ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου, που θα μας δυσκολέψουν, αλλά και εμείς θα τις δυσκολέψουμε».
Για τον αποκλεισμό της Εθνικής από το Μουντιάλ: «Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν μεταξύ εμάς των ποδοσφαιριστών. Δεν τα αφήνουμε στην τύχη. Σε αυτό το επίπεδο, ειδικά όταν αγωνίζεται η Εθνική ομάδα, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Δεν τις προσέξαμε και θεωρώ ότι τιμωρηθήκαμε. Αυτό όμως ανήκει στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να μένουμε σε ό,τι έγινε πριν, γιατί έτσι χάνουμε τη συγκέντρωσή μας για τα επόμενα παιχνίδια. Πρέπει να υπάρχει βελτίωση και να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη. Προχωράμε μπροστά».
Για την αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου από την Εθνική: «Με τον Πέτρο έχουμε υπάρξει συμπαίκτες στο παρελθόν. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Εθνικής ομάδας, ο δεύτερος αρχηγός, που μας βοηθούσε πάντα πολύ. Είναι λίγο περίεργο για μένα να βλέπω ότι ένας παίκτης με τον οποίο ξεκινήσαμε μαζί δεν θα είναι πλέον εδώ. Αυτή είναι η ζωή, προχωράς, μεγαλώνεις. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα για όλα όσα πρόσφερε στην ομάδα. Η παρουσία του ήταν πολύ σημαντική για εμάς».
