Οι συμβουλές του Μπουφόν στον Νόιερ για τη σωστή απόφαση και η εξομολόγηση του Ιταλού (vid)

«Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα’ ρθεις», αναφέρει το γνωστό λαϊκό ρητό και τα σημερινά 40ά γενέθλια του τερματοφύλακα της Μπάγερν Μονάχου Μάνουελ Νόιερ ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Τζανλουίτζι Μπουφόν να τον συμβουλεύσει πως να κρεμάσει τα γάντια του, καθώς και ο ίδιος ο Μπουφόν αποσύρθηκε στα 45του, ενώ «στην ηλικία του μόλις είχα μετακομίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν! Έτσι μπορεί να συνεχίσει για πέντε ακόμη χρόνια», όπως είπε ο Ιταλός, νυν παλαίμαχος γκολκίπερ που είναι 51 ετών!

Ο Μπουφόν μίλησε στο περιοδικό της Μπάγερν Μονάχου και ξεκίνησε λίγο… τετριμμένα: «Εύχομαι στον Νόιερ τα καλύτερα από τα βάθη της καρδιάς μου και τον συγχαίρω για μια καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο».

Μετά αναφέρθηκε στην… επόμενη μέρα, καθώς το συμβόλαιο του Γερμανού γκολκίπερ με την Μπάγερν λήγει το καλοκαίρι: «Θέλω να του πω να μην βιαστεί να πάρει την απόφαση. Θέλω να του πω: Άκου τον εαυτό σου ήρεμα. Σε αντίθεση με αυτό που κάνουμε συνήθως εμείς οι τερματοφύλακες, δεν χρειάζεται να πάρει μια απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου, εκείνο που προέχει είναι η απόφαση που θα πάρει να είναι η σωστή για τον εαυτό του».

Ο Μπουφόν, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση σε ηλικία 45 ετών πρόσθεσε: «Ο Νόιερ πρέπει να αποσυρθεί όταν νιώσει ότι είναι σωστό. Ήμουν τρελός στα 40 μου. Σκέφτηκα ότι αν πάω στο Παρίσι, θα μπορούσα να κερδίσω ξανά το Χρυσό Γάντι»!

🇮🇹🇩🇪✨ Gigi Buffon wishing Manuel Neuer a happy birthday. Greatness recognises greatness. ❤🧤 pic.twitter.com/KWw9K5xH6B — EuroFoot (@eurofootcom) March 27, 2026

Παράλληλα, ο Μπουφόν εξομολογήθηκε πότε έμαθε για τον Νόιερ: «Ήταν την άνοιξη του 2011 όταν η Σάλκε (σ.σ. η προηγουμένη ομάδα του Γερμανού) έπαιξε στο Σαν Σίρο. Είχε εξαιρετική σωματική διάπλαση και εντυπωσιακό ανάστημα. Μου θύμισε εμένα, σα να ήμουν στην αρχή της καριέρας μου στην Πάρμα. Τότε, πάντα έβγαινα από την εστία με τόλμη, όπως ακριβώς ο Νόιερ που του άρεσε να παίζει έξω από την περιοχή του πέναλτι».

Μετά, ο Μπουφόν αναφέρθηκε στις εντυπώσεις που αποκόμισε για την αξία του Νόιερ: «Μου άρεσε η στάση του. Είχε ακριβώς την κατάλληλη παρουσία: πολλή ενέργεια και αυτοπεποίθηση, μερικές φορές που έφτανε στα όρια της ευφορίας».

Ακόμη, ο Μπουφόν θυμήθηκε ότι πρώτη φορά αντίπαλοι ήταν το 2011, σε φιλικό μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας.: «Ήμουν πολύ περίεργος να τον δω ζωντανά. Μου άρεσε αμέσως. Έκανε μεγάλη εντύπωση».