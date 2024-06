Τα ρεκόρ του Νόιερ στην πρεμιέρα του Euro: Ξεπέρασε τον Λαμ κι έπιασε τον Μπουφόν

Η Γερμανία ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Euro 2024, αφού διέλυσε με 5-1 την Σκωτία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης πραγματοποιώντας μία κυριαρχική εμφάνιση.

Ο Μάνουελ Νόιερ εκτός από την νίκη των «πάντσερ», όμως, μπορεί να είναι χαρούμενος και για άλλους λόγους αφού, σημείωσε δύο ρεκόρ με την εμφάνισή του στο ματς με τους Σκωτσέζους.

Ο Γερμανός κίπερ έγινε ο πρώτος παίκτες στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Γερμανίας σε συμμετοχές σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων (Euro-Μουντιάλ) ως βασικός, αφού έφτασε τις 35 και ξεπέρασε τον Φίλιπ Λαμ που έχει 34.

Μάλιστα, αν γενικεύσουμε το επίτευγμα και το συγκρίνουμε και με τους παίκτες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων, βρίσκεται πίσω μόνο από τον Κρισιτάνο Ρονάλντο, που έχει 43 και τον Πάολο Μαλντίνι που έχει 36. Αν όλα πάνε καλά για τον Νόιερ, θα έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει και τον Ιταλό κεντρικό αμυντικό στην φετινή διοργάνωση.

35 – Manuel Neuer makes his 35th start at a major international tournament tonight, the outright most of any German player (Philipp Lahm, 34). Indeed, only Cristiano Ronaldo (43) and Paolo Maldini (36) have more among European players at the World Cup/EUROs combined. Leader. pic.twitter.com/qw6Tmi6Dzl

— OptaFranz (@OptaFranz) June 14, 2024