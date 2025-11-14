Ο νέος Μπουφόν δεν φορά γάντια, αλλά… σκοράρει

Πέρασαν ακριβώς τριάντα χρόνια από τότε που ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν έγραψε την πρώτη σελίδα μιας από τις πιο εντυπωσιακές καριέρες στην ποδοσφαιρική ιστορία. Ήταν το 1995, όταν ο 17χρονος τότε τερματοφύλακας του Πάρμα έκανε το ντεμπούτο του στη Serie A με μια παράσταση απέναντι στη Μίλαν των Μπαρέζι και Γουεά. Τρεις δεκαετίες αργότερα, η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται —όχι όμως κάτω από τα δοκάρια, αλλά στην επίθεση. Ο γιος του, Λουί Μπουφόν, ανέβηκε ήδη τα πρώτα του σκαλοπάτια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και αρχίζει να γράφει τη δική του, ξεχωριστή πορεία.

Ο 18χρονος επιθετικός της Πίζα, παιδί του «Τζίτζι» και της Τσέχας μητέρας του, επέλεξε να εκπροσωπήσει τη χώρα της, και όχι την Ιταλία, ίσως θέλοντας να χαράξει δρόμο δικό του, μακριά από τη βαριά σκιά του επωνύμου. Με τη φανέλα της εθνικής Τσεχίας Κ19 σημείωσε ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ και πρόσθεσε μία ασίστ στη νίκη με 6-1 κόντρα στο Αζερμπαϊτζάν για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ένα αποτέλεσμα που τον έφερε αμέσως στο επίκεντρο —όχι μόνο για τα στατιστικά του, αλλά για τον τρόπο που παίζει: ταχύς, τεχνικός, με έμφυτη επιθετική αντίληψη.

Ο Λουί είχε ήδη δοκιμάσει τα νερά της Serie Β την περασμένη σεζόν υπό τον Πίπο Ιντζάγκι, όμως φέτος σημείωσε το μεγάλο βήμα —το ντεμπούτο του στη Serie A, στις 5 Οκτωβρίου, απέναντι στην Μπολόνια. Τα 13 εκείνα λεπτά συμμετοχής ήταν η αρχή, η προαναγγελία ενός νέου επιθετικού που δεν ζει για να μιμηθεί τον πατέρα του, αλλά να τον τιμήσει με διαφορετικό τρόπο. Στην Πίζα του Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο, ο νεαρός Μπουφόν προπονείται καθημερινά με ποδοσφαιριστές ανώτερης εμπειρίας, δείχνοντας ωριμότητα που δεν συναντάς εύκολα σε εφήβους.

«Το συζήτησα με την οικογένειά μου και αποφασίσαμε ότι η επιλογή της Τσεχίας είναι η καλύτερη για την καριέρα μου», δήλωσε πρόσφατα. Ο πατέρας του, ο οποίος πλέον υπηρετεί ως αρχηγός αποστολής της εθνικής Ιταλίας, δεν άσκησε καμία πίεση. Απεναντίας, τον στήριξε σε αυτή τη «διεθνή» επιλογή που αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο: παιδιά που κουβαλούν διπλές ταυτότητες και κάνουν συνειδητές, στρατηγικές επιλογές για την εξέλιξή τους.

Τα ποδοσφαιρικά παραμύθια σπάνια επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Λουί Μπουφόν δεν φτιάχτηκε για να γίνει ο επόμενος «Τζίτζι», αλλά για να ενώσει δύο κουλτούρες και να δώσει νέα μορφή στο όνομα που σημάδεψε το ιταλικό ποδόσφαιρο. Και αν το ξεκίνημα με χατ-τρικ σε διεθνές επίπεδο είναι σημάδι για το μέλλον, τότε ίσως η οικογένεια Μπουφόν να συνεχίσει να δίνει ήρωες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο —απλώς από διαφορετικές γραμμές του γηπέδου.