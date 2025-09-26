Λουίς Μπουφόν: Ο γιος του θρύλου έκανε ντεμπούτο στο Κόπα Ιτάλια
Στα 17 του χρόνια φόρεσε τη φανέλα της Πίζα, στην πόλη όπου ο πατέρας του έγραψε ιστορία με τη Γιουβέντους.
- Νέες αποκαλύψεις για την απάτη της 62χρονης – Έλαβε και ενισχύσεις για γεωργική δραστηριότητα της μητέρας της
- Χτύπησε και έγδυσε τη σύντροφό του τη μέση της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας
- Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του
- ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Μια βραδιά που θα θυμάται για πάντα έζησε ο Λουίς Μπουφόν. Ο 17χρονος γιος του Τζιανλουίτζι Μπουφόν και της πρώην μοντέλου Αλένα Σερέντοβα έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στο Κύπελλο Ιταλίας με τη φανέλα της Πίζα, στη φάση των «16» απέναντι στην Τορίνο. Και μάλιστα, στην ίδια πόλη όπου ο πατέρας του έγραψε μερικές από τις πιο χρυσές σελίδες της καριέρας του με τη Γιουβέντους.
Ο προπονητής της Πίζα, Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο, τον πέρασε στον αγώνα στο 68ο λεπτό, σε μια δύσκολη στιγμή: η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ με 1-0 και έπαιζε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Χουάν Κουαδράδο. Ο Λουίς πήρε τη θέση του Βουράλ και αγωνίστηκε με θάρρος και προσωπικότητα, δείχνοντας στοιχεία ωριμότητας παρά το νεαρό της ηλικίας του.
Η πρώτη που έσπευσε να τον καμαρώσει ήταν η μητέρα του, Αλένα Σερέντοβα, η οποία δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία του από τον αγώνα, συνοδεύοντάς την με το τρυφερό μήνυμα «ο δικός μου Λόλο» και μια κόκκινη καρδούλα. Ένα μήνυμα γεμάτο περηφάνια για τον γιο της, που κάνει τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο των μεγάλων.
Ο Λουίς Μπουφόν, γεννημένος το 2007, θα κλείσει τα 18 του χρόνια στις 28 Δεκεμβρίου. Έχει ήδη φορέσει τη φανέλα της εθνικής Τσεχίας Κ18, τιμώντας την καταγωγή της μητέρας του, ενώ είχε προλάβει να αγωνιστεί και στη Serie B την περασμένη σεζόν, στην αναμέτρηση της Πίζα με τη Σπέτσια.
Η σκιά του διάσημου πατέρα του είναι μεγάλη, αλλά ο Λουίς δείχνει να αντιμετωπίζει την πρόκληση με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Δεν ακολουθεί τα βήματα του Τζιανλουίτζι κάτω από τα δοκάρια, αλλά χτίζει τη δική του καριέρα ως παίκτης κίνησης, με όνειρο να αφήσει κι εκείνος το στίγμα του στα ιταλικά γήπεδα.
Για την Πίζα, ο αποκλεισμός από το Κόπα Ιτάλια απέναντι στην Τορίνο αφήνει πικρή γεύση. Ωστόσο, το ντεμπούτο ενός νέου ταλέντου δίνει ελπίδα και προοπτική. Για τον ίδιο τον Λουίς, η 25η Σεπτεμβρίου 2025 θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη: η μέρα που πάτησε για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο ενός μεγάλου θεσμού, στην ίδια πόλη που ο πατέρας του έγινε ποδοσφαιρικός θρύλος.
- Ανατροπή με σούπερ Παυλίδη η Μπενφίκα – Δύο γκολ σε οκτώ λεπτά! (vids)
- Ο Ρουμενίγκε ρίχνει «λάδι στη φωτιά» στην Μπάγερν
- Σαρώνει η Μπάγερν, 4-0 τη Βέρντερ – Ο Κέιν έφτασε στα 100 γκολ (vid)
- Οταν η Χετάφε παραλίγο να αποκτήσει τον Γκουαρδιόλα και τον Μέσι!
- Λουίς Μπουφόν: Ο γιος του θρύλου έκανε ντεμπούτο στο Κόπα Ιτάλια
- Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις