Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Λουίς Μπουφόν: Ο γιος του θρύλου έκανε ντεμπούτο στο Κόπα Ιτάλια
Ποδόσφαιρο 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:08

Στα 17 του χρόνια φόρεσε τη φανέλα της Πίζα, στην πόλη όπου ο πατέρας του έγραψε ιστορία με τη Γιουβέντους.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Spotlight

Μια βραδιά που θα θυμάται για πάντα έζησε ο Λουίς Μπουφόν. Ο 17χρονος γιος του Τζιανλουίτζι Μπουφόν και της πρώην μοντέλου Αλένα Σερέντοβα έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στο Κύπελλο Ιταλίας με τη φανέλα της Πίζα, στη φάση των «16» απέναντι στην Τορίνο. Και μάλιστα, στην ίδια πόλη όπου ο πατέρας του έγραψε μερικές από τις πιο χρυσές σελίδες της καριέρας του με τη Γιουβέντους.

Ο προπονητής της Πίζα, Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο, τον πέρασε στον αγώνα στο 68ο λεπτό, σε μια δύσκολη στιγμή: η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ με 1-0 και έπαιζε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Χουάν Κουαδράδο. Ο Λουίς πήρε τη θέση του Βουράλ και αγωνίστηκε με θάρρος και προσωπικότητα, δείχνοντας στοιχεία ωριμότητας παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Η πρώτη που έσπευσε να τον καμαρώσει ήταν η μητέρα του, Αλένα Σερέντοβα, η οποία δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία του από τον αγώνα, συνοδεύοντάς την με το τρυφερό μήνυμα «ο δικός μου Λόλο» και μια κόκκινη καρδούλα. Ένα μήνυμα γεμάτο περηφάνια για τον γιο της, που κάνει τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο των μεγάλων.

Ο Λουίς Μπουφόν, γεννημένος το 2007, θα κλείσει τα 18 του χρόνια στις 28 Δεκεμβρίου. Έχει ήδη φορέσει τη φανέλα της εθνικής Τσεχίας Κ18, τιμώντας την καταγωγή της μητέρας του, ενώ είχε προλάβει να αγωνιστεί και στη Serie B την περασμένη σεζόν, στην αναμέτρηση της Πίζα με τη Σπέτσια.

Η σκιά του διάσημου πατέρα του είναι μεγάλη, αλλά ο Λουίς δείχνει να αντιμετωπίζει την πρόκληση με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Δεν ακολουθεί τα βήματα του Τζιανλουίτζι κάτω από τα δοκάρια, αλλά χτίζει τη δική του καριέρα ως παίκτης κίνησης, με όνειρο να αφήσει κι εκείνος το στίγμα του στα ιταλικά γήπεδα.

Για την Πίζα, ο αποκλεισμός από το Κόπα Ιτάλια απέναντι στην Τορίνο αφήνει πικρή γεύση. Ωστόσο, το ντεμπούτο ενός νέου ταλέντου δίνει ελπίδα και προοπτική. Για τον ίδιο τον Λουίς, η 25η Σεπτεμβρίου 2025 θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη: η μέρα που πάτησε για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο ενός μεγάλου θεσμού, στην ίδια πόλη που ο πατέρας του έγινε ποδοσφαιρικός θρύλος.

World
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ

Κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας πρόσφερε 5,27 δις ευρώ για την αγορά της Τότεναμ. χρήματα που θα ξεπερνούσαν το ρεκόρ της Τσέλσι

Βάιος Μπαλάφας
Η επέκταση της Μπάγερν σε Ασία και ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η επέκταση της Μπάγερν σε Ασία και ΗΠΑ

Η Μπάγερν έχει ανοίξει γραφεία στη Νέα Υόρκη, στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στην Σαγκάη της Κίνας και το τελευταίο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, με στόχο επιχειρηματικές συνεργασίες και όχι μόνο

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τζολάκης και τα… χρυσά γάντια: Ανάμεσα στους ακριβότερους γκολκίπερ εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Ο Τζολάκης και τα… χρυσά γάντια: Ανάμεσα στους ακριβότερους γκολκίπερ εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων

Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται στη λίστα με τους 5 ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδό του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Επικαιροποιημένη έκθεση 26.09.25

ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 158 εταιρείες μετά την προσθήκη 68 νέων ονομάτων

Σύνταξη
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες
Εθνοκάθαρση 26.09.25

Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες

Τραύματα όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια είναι πιο συνηθισμένα στη Γάζα από ό,τι στους Αμερικανούς στρατιώτες που πολέμησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης
«Αυτό με σκότωσε» 26.09.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης

«Μεγάλωσε μόνη της εμένα και την αδερφή μου και δούλεψε σκληρά» ανέφερε ο Πιτ Ντέιβιντσον για την μητέρα του, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει νηφάλιος με μια μόνο φράση.

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος
Η ευκαιρία 26.09.25

Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος

O Σαμ Σο, o φωτογράφος πίσω από την εμβληματική λήψη της Μέριλιν Μονρόε με το λευκό φόρεμα πάνω από έναν υπόγειο σιδηρόδρομο, έδωσε σάρκα και οστά σε μια ιδέα χρόνων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε
Διπλωματία 26.09.25

Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε

Ο κ. Γεραπετρίτη επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και τόνισε την ανάγκη για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
Μπάσκετ 26.09.25

Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντιλικινά και δήλωσε ενθουσιασμένος με το ρόστερ του.

Σύνταξη
«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς
Κόσμος 26.09.25

«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

«Το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.

Σύνταξη
Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς
Wall Street Journal 26.09.25

Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της WSJ, που επικαλείται δυο δυτικούς αξιωματούχους και προσθέτει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ και περισσότερους αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Ελλάδα 26.09.25

Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν ζητώντας εξηγήσεις στον χώρο όπου βρισκόταν ο 50χρονος με τον 21χρονο οι οποίοι τους επιτέθηκαν με μαχαίρια

Σύνταξη
Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»
Μπάσκετ 26.09.25

Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»

Ο Κώστας Σλούκας, σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι το τέλος της καριέρας του είναι κοντά, μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
