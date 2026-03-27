Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας

Η Τουρκία κατάφερε να αποκλείσει τη Ρουμανία (1-0) και πλέον ονειρεύεται την επιστροφή της στα τελικά του Μουντιάλ καθώς έχει πλέον να αντιμετωπίσει το Κόσοβο για να το πετύχει. Σε ένα κατάμεστο «Besiktas Park», οι Τούρκοι ανέβασαν ένα πανό το οποίο απεικόνιζε τους παίκτες που είχαν πάει στο τελευταίο Μουντιάλ το 2002 και ένα με τους παίκτες που ευελπιστούν να πάνε στο επόμενο το 2026. Ωστόσο υπήρξε μια απουσία που «σήκωσε» θόρυβο.

Πρόκειται για τον Χακάν Σουκούρ. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που πέρασε από τα τουρκικά γήπεδα, έχοντας αναδειχθεί πέντε συνεχόμενες χρονιές καλύτερος παίκτης της Γαλατασαράι, κατέκτησε το Europa League, σάρωσε ως πρώτος σκόρερ στο τουρκικό πρωτάθλημα και μέτρησε 51 γκολ σε 112 συμμετοχές με το εθνόσημο της χώρας.

Οι λόγοι που επέφερε την αποκαθήλωση του Σουκούρ είναι κάθε άλλο παρά ποδοσφαιρικοί. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ο άλλοτε επιθετικός δεν σταμάτησε ποτέ να στηρίζει τον Φετουλάχ Γκιουλέν ο οποίος ήταν ο θρησκευτικός ηγέτης της Τουρκίας και μαζί με τον Ερντογάν είχαν βρεθεί στον γάμο του διεθνή ποδοσφαιριστή. Η ρήξη στη σχέση των δύο, έφερε τον Σουκούρ απέναντι με τον πρόεδρο της Τουρκίας και από το 2014 ξεκίνησε μία αρκετά δύσκολη κατάσταση για τον ίδιο.

Η ανάρτηση του Σουκούρ για το πανό στο Τουρκία – Ρουμανία

Το αποκορύφωμα συνέβη το 2016 με το πραξικόπημα στην Τουρκία, όπου ο Φετουλάχ Γκιουλέν θεωρήθηκε υπεύθυνος πίσω από αυτό και παρέσυρε και όσους τον στήριζαν, μεταξύ αυτών και ο Σουκούρ, ο οποίος παρότι το αρνήθηκε ότι συμμετείχε, το όνομα του είχε μπει στη «μαύρη λίστα» της χώρας. Έτσι ο παλαίμαχος παίκτης αναγκάστηκε να μετακομίσει στην Καλιφόρνια. Εκεί άνοιξε ένα μαγαζί στο οποίο έκανε όλες τις δουλειές ο ίδιος, όμως μόλις έγινε αντιληπτό από Τούρκους που έμεναν εκεί και ήταν υπέρ του Ερντογάν, είχε ουκ ολίγες απειλητικές επισκέψεις. Έτσι αποφάσισε να κάνει δουλειές όπου δεν θα «φαίνεται» ή δεν θα είναι σε ένα σημείο όπως οδηγός Uber.