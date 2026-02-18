sports betsson
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Το είδαμε κι αυτό σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Τουρκία: Διαιτητής τραυματίστηκε από ρίψη… πατινιού!
Ένας βοηθός διαιτητή σε ερασιτεχνικό αγώνα στην Τουρκία δέχθηκε… πατίνι από την κερκίδα στο κεφάλι! Αποτέλεσμα ήταν να καταλήξει στο νοσοκομείο…

Spotlight

Κι αν έχουμε δει επεισόδια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην Τουρκία όμως οι Τούρκοι οπαδοί έχουν… εμπνεύσεις που μας ξεπερνούν. Πώς αλλιώς να εξηγήσεις ότι ένας βοηθός διαιτητή τραυματίστηκε από ρίψη πατινιού;

Το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή (15/2) που μας πέρασε  στη διάρκεια ενός παιχνιδιού στη Μαλάτια, ανάμεσα σε Νταρεντεσπόρ και Χεκιμάν Μπελεντίγεσι για το τοπικό πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας.

Στο 87ο λεπτό με το σκορ στο 1-1, οι γηπεδούχοι σκόραραν, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ από τον βοηθό Χακάν Μπασκούρτ. Η απόφαση αυτή προκάλεσε οργή στην κερκίδα, με κάποιον από τους θυμωμένους οπαδούς της Νταρεντεσπόρ να εκσφενδονίζουν ένα… πατίνι στον βοηθό!

Αποτέλεσμα ήταν ο Μπασκούρτ να πέσει στο έδαφος τραυματισμός και να χρειαστεί να διακομισθεί σε νοσοκομείο της περιοχής. Εκεί αφού υπεβλήθη στις απαραίτητες εξετάσεις στη συνέχεια κρίθηκε πως έπρεπε να του γίνουν ράμματα στο κεφάλι.

Όσο για τον ταραξία οπαδό που πέταξε το πατίνι, αρχικά συνελήφθη όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος…

Δείτε το περιστατικό στην Τουρκία με το πατίνι που «προσγειώθηκε» στο κεφάλι του βοηθού

