Η… ιδιαίτερη δήλωση του Κάιλ Γκάι: «Η G-League είναι η δεύτερη καλύτερη λίγκα στον κόσμο μετά το NBA»
Ο Κάιλ Γκάι μίλησε για την πορεία της καριέρας του και εξέφρασε την άποψη πως η G-League είναι η δεύτερη καλύτερη λίγκα μετά το NBA από πλευράς ταλέντου.
- «Προβληματικά άτομα» χαρακτηρίζει τους γονείς που ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο
- Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
- Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης
- Καίσαρ Αλεξόπουλος: «Τα συλλυπητήριά μου, κύριε»
Ο Κάιλ Γκάι παραχώρησε συνέντευξη στο NBA G-League Chronicles και έκανε έναν μίνι απολογισμό της καριέρας του, αναφερόμενος στον καιρό που είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση.
Ο Αμερικανός γκαρντ, μίλησε και για τον καιρό που έπαιξε στην Ευρώπη με την φανέλα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στη G-League υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο από τη Euroleague, χαρακτηρίζοντας παράλληλα και την θυγατρική του NBA, ως καλύτερη Λίγκα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κάιλ Γκάι:
«Δεν επέστρεψα στη G-League για να μείνω στη G-League. Και αυτός είναι ο τρόπος σκέψης όλων εδώ, με όλο τον σεβασμό προς τη G-League. Τη λατρεύω. Από πλευράς ταλέντου, πιστεύω ότι είναι η δεύτερη καλύτερη λίγκα στον κόσμο. Και έχω παίξει στην EuroLeague, και η EuroLeague είναι καταπληκτική.
Έθεσα τρεις στόχους όταν πήγα στο κολέγιο και ένας από αυτούς ήταν να γίνω draft. Έχω υπογράψει σχεδόν κάθε συμβόλαιο που μπορείς να υπογράψεις στο NBA και στη G League.
Πήγα στο εξωτερικό μετά από εκείνη τη χρονιά, έπαιξα στην Μπανταλόνα. Μετά πήγα από εκεί στην Ελλάδα και η οικογένειά μου δεν ήταν μαζί μου εκεί. Έπειτα έφυγα στα μισά της σεζόν και πήγα στην Τενερίφη. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς, παρότι ήμουν πρώτος σκόρερ σε όλη την ήπειρο, αποφάσισα να απομακρυνθώ και να πάρω λίγο χρόνο. Είχα χάσει τη γέννηση του δεύτερου γιου μου όσο ήμουν στην Τενερίφη».
- LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21
- Ο Λανουά δεν έκανε απολογισμό και κρύβει τα χάλια της διαιτησίας
- Το νέο συλλεκτικό αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά – Supercar αξίας 1 εκατ. ευρώ (pics+vids)
- NBA: Και το Ορλάντο στο… κυνήγι του Αντετοκούνμπο (pic)
- Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Βάργκα, δεν παίζει κόντρα στην Εθνική μας
- Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας
- Ο Πίτερς, η Μιλάνο και ο… Μπλόσομγκεϊμ – Το «ντόμινο» της Euroleague στο «4»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις