Η… ιδιαίτερη δήλωση του Κάιλ Γκάι: «Η G-League είναι η δεύτερη καλύτερη λίγκα στον κόσμο μετά το NBA»

Ο Κάιλ Γκάι παραχώρησε συνέντευξη στο NBA G-League Chronicles και έκανε έναν μίνι απολογισμό της καριέρας του, αναφερόμενος στον καιρό που είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Αμερικανός γκαρντ, μίλησε και για τον καιρό που έπαιξε στην Ευρώπη με την φανέλα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στη G-League υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο από τη Euroleague, χαρακτηρίζοντας παράλληλα και την θυγατρική του NBA, ως καλύτερη Λίγκα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κάιλ Γκάι:

«Δεν επέστρεψα στη G-League για να μείνω στη G-League. Και αυτός είναι ο τρόπος σκέψης όλων εδώ, με όλο τον σεβασμό προς τη G-League. Τη λατρεύω. Από πλευράς ταλέντου, πιστεύω ότι είναι η δεύτερη καλύτερη λίγκα στον κόσμο. Και έχω παίξει στην EuroLeague, και η EuroLeague είναι καταπληκτική.

Έθεσα τρεις στόχους όταν πήγα στο κολέγιο και ένας από αυτούς ήταν να γίνω draft. Έχω υπογράψει σχεδόν κάθε συμβόλαιο που μπορείς να υπογράψεις στο NBA και στη G League.

Πήγα στο εξωτερικό μετά από εκείνη τη χρονιά, έπαιξα στην Μπανταλόνα. Μετά πήγα από εκεί στην Ελλάδα και η οικογένειά μου δεν ήταν μαζί μου εκεί. Έπειτα έφυγα στα μισά της σεζόν και πήγα στην Τενερίφη. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς, παρότι ήμουν πρώτος σκόρερ σε όλη την ήπειρο, αποφάσισα να απομακρυνθώ και να πάρω λίγο χρόνο. Είχα χάσει τη γέννηση του δεύτερου γιου μου όσο ήμουν στην Τενερίφη».