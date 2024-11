Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» Μότλεϊ – Υπέγραψε στην G-League

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Τζόναθαν Μότλεϊ και το μέλλον του συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ του Bleacher Report ο Αμερικανός ψηλός αποφάσισε να αλλάξει κεφάλαιο αφήνοντας το Ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς υπέγραψε σε ομάδα της G-League.

Όπως αναφέρεται μάλιστα, ο Μότλεϊ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ομάδων του NBA, που μπορεί να θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Former NBA big Johnathan Motley has signed into the G League, per sources. Motley, who played with Mavericks and Clippers, is drawing NBA interest amid running injuries at the center position. Motley most recently played w/ Hapoel Tel Aviv, the current club of Patrick Beverley.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) November 18, 2024