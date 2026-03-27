Γιατί το πρόβλημα του νερού στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μια ευκαιρία

Κάθε GPU, κάθε κέντρο δεδομένων (data centre), κάθε επιπλέον megawatt ενέργειας που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της AI εξαρτάται από αξιόπιστα αποθέματα νερού. Χωρίς αρκετό νερό, η επανάσταση της AI δεν θα αναπτυχθεί. Όμως, στην ανάγκη να επανεξετάσουμε την παροχή νερού για την εποχή της AI, κρύβεται μια ευκαιρία.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές με έλλειψη νερού. Μέχρι το 2030, η παγκόσμια ζήτηση θα υπερβεί τη βιώσιμη προσφορά έως και κατά 40%, και 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα στερούνται πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό. Η ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση νερού από την AI τροφοδοτεί νέες εντάσεις μεταξύ βιομηχανιών και κοινοτήτων που ήδη αισθάνονται ότι οι πόροι δεν επαρκούν για όλους.

Λέγεται συχνά ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, και όσον αφορά το νερό, αυτό αποτελεί αιτία συγκρατημένης αισιοδοξίας. Κάθε βιομηχανική επανάσταση, από τα κλωστήρια του 19ου αιώνα μέχρι τον σύγχρονο εξηλεκτρισμό, δοκίμασε τα όρια των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι πρόγονοί μας, μερικές φορές αφού έφταναν σε σημείο κρίσης, μετέτρεπαν αυτές τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Οι υποδομές που έχουμε σήμερα (από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μέχρι τα υδροηλεκτρικά φράγματα) είναι το αποτέλεσμα προηγούμενων «μεταβάσεων στο νερό» που συμβίβασαν τις απαιτήσεις μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας με την ανάγκη για ευρεία ανάπτυξη και ανθρώπινη πρόοδο.

Τώρα η επανάσταση της AI μας αναγκάζει να σκεφτούμε ξανά το νερό. Με κακή διαχείριση, αυτό θα μπορούσε να γίνει ένας αγώνας μηδενικού αθροίσματος μεταξύ ανθρώπων και προόδου. Με καλή διαχείριση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επανάσταση της AI ως καταλύτη για κάτι μεγαλύτερο: μια μετάβαση προς μεγαλύτερη ασφάλεια νερού.

Πόσο νερό καταναλώνουν τα κέντρα δεδομένων;

Το νερό στηρίζει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του υπερ-κύκλου της AI. Τα κέντρα δεδομένων είναι συχνά ο πιο ορατός καταναλωτής νερού της AI. Ακόμη και με αποτελεσματική ψύξη, ένα μόνο κέντρο δεδομένων υπερκλίμακας (~130 megawatt) μπορεί να χρησιμοποιήσει 171 εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως. Αλλά αυτό που είναι λιγότερο ορατό είναι ότι η κατασκευή τσιπ και η παραγωγή ενέργειας που σχετίζονται με την AI καταναλώνουν ακόμη περισσότερο νερό από τα κέντρα δεδομένων. Συνολικά, αυτοί οι τρεις τομείς αποτελούν μια «οικονομία της AI» της οποίας η ζήτηση για νερό αυξάνεται ραγδαία.

Αυτή τη στιγμή, η οικονομία της AI καταναλώνει 23 κυβικά χιλιόμετρα νερού ετησίως. Μέχρι το 2050, προβλέπεται ότι αυτό το νούμερο θα υπερδιπλασιαστεί (αύξηση 129%) σε περισσότερα από 54 κυβικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με νέα έρευνα των Global Water Intelligence και Xylem. Με άλλα λόγια, ο κόσμος μας πρέπει να βρει επιπλέον 31 κυβικά χιλιόμετρα νερού ετησίως για να λειτουργήσει η οικονομία της AI. Αυτό το ποσό επαρκεί για να εφοδιάσει κάθε άνθρωπο στη Γη με επιπλέον 3.820 λίτρα γλυκού νερού τον χρόνο.

Εξισορρόπηση της ανάπτυξης της AI με τη χωρητικότητα του νερού

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι η AI χρειάζεται νερό, αλλά η τοποθεσία και ο χρόνος της ζήτησής του. Περίπου το 40% των κέντρων δεδομένων παγκοσμίως είναι συγκεντρωμένα σε περιοχές με υψηλή ή εξαιρετικά υψηλή καταπόνηση νερού (water stress), και η ζήτηση κορυφώνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν οι κοινότητες και οι αγρότες αντιμετωπίζουν ήδη ελλείψεις.

Οι κατασκευαστές ημιαγωγών αντιμετωπίζουν μια παρόμοια πρόκληση. Ήδη, σχεδόν το ένα τρίτο των εργοστασίων ημιαγωγών στον κόσμο βρίσκεται σε περιοχές με έλλειψη νερού. Ωστόσο, ένα μόνο λίτρο από το υπερ-καθαρό νερό που χρειάζονται απαιτεί έως και τέσσερα λίτρα γλυκού νερού. Με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των τσιπ, η ζήτηση νερού του κλάδου θα αυξηθεί περισσότερο από 600% έως το 2050, ακόμη και πριν ληφθούν υπόψη υλικά έντασης νερού όπως το λίθιο και ο χαλκός.

Με όλα αυτά, η κατανάλωση νερού της οικονομίας της AI είναι λιγότερο έντονη από τις βαριές βιομηχανίες του παρελθόντος. Όμως, νέοι παράγοντες παίζουν ρόλο: η οικονομία της AI δημιουργεί ζήτηση νερού σε μέρη όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι· ο ανταγωνισμός για το νερό οξύνεται καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν τον κύκλο του νερού λιγότερο αξιόπιστο· και τα συστήματα ύδρευσης παλεύουν ήδη μετά από δεκαετίες υποεπένδυσης.

Τρεις τρόποι για την «αδιαβροχοποίηση» της οικονομίας της AI

Εάν η ανάπτυξη της AI τρέξει πιο γρήγορα από την τοπική χωρητικότητα νερού, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε αυτό που έχει ονομαστεί «ψηφιακές ζώνες σκόνης» (digital dustbowls). Αλλά αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις σήμερα, θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του νερού για δεκαετίες. Ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις περιλαμβάνουν τη συνέχιση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (που χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο νερό από τις εναλλακτικές λύσεις ορυκτών καυσίμων) και την υιοθέτηση συστημάτων ψύξης αιχμής που βελτιώνουν σημαντικά την αποδοτικότητα χρήσης του νερού.

Όμως, για να θωρακίσουμε πλήρως την οικονομία της AI, χρειαζόμαστε μια μετάβαση στο νερό που να περιλαμβάνει τρεις βασικές αλλαγές:

Αντιμετώπιση των διαρροών

Η μείωση της απώλειας νερού στα γερασμένα δίκτυα υποδομών του κόσμου είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι επιχειρήσεις ύδρευσης παγκοσμίως χάνουν τον συγκλονιστικό όγκο των 320 τρισεκατομμυρίων λίτρων νερού κάθε χρόνο μεταξύ της μονάδας επεξεργασίας και του τελικού χρήστη.

Η χρήση ψηφιακών αισθητήρων, η παρακολούθηση μέσω AI και η προληπτική συντήρηση μπορούν να μειώσουν δραματικά το «μη τιμολογούμενο νερό» με χαμηλό κόστος. Αυτές οι λύσεις δεν είναι καλές μόνο για την οικονομία της AI, καθιστούν τις υποδομές πιο ανθεκτικές και ωφελούν το περιβάλλον, επειδή μειώνουν την ανάγκη για ενέργεια και χημικά για την επεξεργασία του νερού.

Ανακύκλωση του νερού

Το κλείσιμο του κύκλου του νερού είναι επίσης σημαντικό. Το περισσότερο γλυκό νερό χρησιμοποιείται μία φορά και απορρίπτεται. Παγκοσμίως, λιγότερο από το 10% υφίσταται επεξεργασία για επαναχρησιμοποίηση, παρόλο που υπάρχουν οι τεχνολογίες για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση νερού σε μεγάλη κλίμακα σε κοινότητες, κατασκευαστές τσιπ και κέντρα δεδομένων.

Στην αλυσίδα αξίας της AI, μπορούν να σχεδιαστούν εργοστάσια και κέντρα δεδομένων ως συστήματα κλειστού βρόχου, να επεξεργάζονται τα λύματα για να τροφοδοτούμε τόσο τις βιομηχανίες όσο και τις κοινότητες, και να αντιμετωπίζουμε το υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένο νερό ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο και όχι ως εκ των υστέρων σκέψη για τη βιωσιμότητα.

Δημιουργία διαφορετικών συνεργασιών

Νέα είδη συνεργασιών μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση αυτής της μετάβασης στο νερό. Το νερό είναι ένας εξαιρετικά τοπικός πόρος και οι διάφοροι φορείς έχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείρισή του. Αυτό μπορεί να είναι δύναμη αλλά και πρόκληση: αυτό που ένας χρήστης θεωρεί λύματα μπορεί, με τη σωστή διαχείριση, να γίνει ο βασικός πόρος νερού ενός άλλου χρήστη.

Μέσω συνεργατικών σχέσεων, ορισμένες από τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις στον υπερ-κύκλο της AI θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα των υδάτινων πόρων και των υποδομών μιας περιοχής, επιτρέποντας μεγαλύτερη ασφάλεια νερού.

Η επιλογή μας είναι απλή: μπορούμε να ανταγωνιστούμε ή να συνεργαστούμε για τη διαχείριση αυτού του περιορισμένου πόρου.

Εάν το διαχειριστούμε σωστά, ο υπερ-κύκλος της AI θα μείνει στη μνήμη όχι μόνο για όσα έχτισε, αλλά και για το πώς μας ανάγκασε να επανεξετάσουμε το νερό προς το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή, το νερό είναι ταυτόχρονα ένας καταλύτης της νέας οικονομίας και ένα δυνητικό σημείο συμφόρησης (bottleneck).

Οι ηγέτες που θα ενσωματώσουν την ασφάλεια του νερού στην αλυσίδα αξίας της AI θα διαμορφώσουν τον επόμενο αιώνα ανάπτυξης. Όσοι δεν το κάνουν, θα αντιμετωπίσουν σκληρά όρια και την αντίσταση των κοινοτήτων. Ο δρόμος μπροστά είναι ξεκάθαρος: η συνεργατική δράση και η καινοτομία σε κλίμακα μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια του νερού – τόσο για τις κοινότητες όσο και για τη βιομηχανία.

Πηγή: World Economic Forum