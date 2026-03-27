27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Γιατί το πρόβλημα του νερού στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μια ευκαιρία
Τεχνολογία 27 Μαρτίου 2026, 12:57

Γιατί το πρόβλημα του νερού στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μια ευκαιρία

Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση του World Economic Forum για τα νέα δεδομένα στην κατανάλωση του νερού.

Κάθε GPU, κάθε κέντρο δεδομένων (data centre), κάθε επιπλέον megawatt ενέργειας που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της AI εξαρτάται από αξιόπιστα αποθέματα νερού. Χωρίς αρκετό νερό, η επανάσταση της AI δεν θα αναπτυχθεί. Όμως, στην ανάγκη να επανεξετάσουμε την παροχή νερού για την εποχή της AI, κρύβεται μια ευκαιρία.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές με έλλειψη νερού. Μέχρι το 2030, η παγκόσμια ζήτηση θα υπερβεί τη βιώσιμη προσφορά έως και κατά 40%, και 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα στερούνται πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό. Η ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση νερού από την AI τροφοδοτεί νέες εντάσεις μεταξύ βιομηχανιών και κοινοτήτων που ήδη αισθάνονται ότι οι πόροι δεν επαρκούν για όλους.

Λέγεται συχνά ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, και όσον αφορά το νερό, αυτό αποτελεί αιτία συγκρατημένης αισιοδοξίας. Κάθε βιομηχανική επανάσταση, από τα κλωστήρια του 19ου αιώνα μέχρι τον σύγχρονο εξηλεκτρισμό, δοκίμασε τα όρια των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι πρόγονοί μας, μερικές φορές αφού έφταναν σε σημείο κρίσης, μετέτρεπαν αυτές τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Οι υποδομές που έχουμε σήμερα (από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μέχρι τα υδροηλεκτρικά φράγματα) είναι το αποτέλεσμα προηγούμενων «μεταβάσεων στο νερό» που συμβίβασαν τις απαιτήσεις μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας με την ανάγκη για ευρεία ανάπτυξη και ανθρώπινη πρόοδο.

Τώρα η επανάσταση της AI μας αναγκάζει να σκεφτούμε ξανά το νερό. Με κακή διαχείριση, αυτό θα μπορούσε να γίνει ένας αγώνας μηδενικού αθροίσματος μεταξύ ανθρώπων και προόδου. Με καλή διαχείριση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επανάσταση της AI ως καταλύτη για κάτι μεγαλύτερο: μια μετάβαση προς μεγαλύτερη ασφάλεια νερού.

Πόσο νερό καταναλώνουν τα κέντρα δεδομένων;

Το νερό στηρίζει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του υπερ-κύκλου της AI. Τα κέντρα δεδομένων είναι συχνά ο πιο ορατός καταναλωτής νερού της AI. Ακόμη και με αποτελεσματική ψύξη, ένα μόνο κέντρο δεδομένων υπερκλίμακας (~130 megawatt) μπορεί να χρησιμοποιήσει 171 εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως. Αλλά αυτό που είναι λιγότερο ορατό είναι ότι η κατασκευή τσιπ και η παραγωγή ενέργειας που σχετίζονται με την AI καταναλώνουν ακόμη περισσότερο νερό από τα κέντρα δεδομένων. Συνολικά, αυτοί οι τρεις τομείς αποτελούν μια «οικονομία της AI» της οποίας η ζήτηση για νερό αυξάνεται ραγδαία.

Αυτή τη στιγμή, η οικονομία της AI καταναλώνει 23 κυβικά χιλιόμετρα νερού ετησίως. Μέχρι το 2050, προβλέπεται ότι αυτό το νούμερο θα υπερδιπλασιαστεί (αύξηση 129%) σε περισσότερα από 54 κυβικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με νέα έρευνα των Global Water Intelligence και Xylem. Με άλλα λόγια, ο κόσμος μας πρέπει να βρει επιπλέον 31 κυβικά χιλιόμετρα νερού ετησίως για να λειτουργήσει η οικονομία της AI. Αυτό το ποσό επαρκεί για να εφοδιάσει κάθε άνθρωπο στη Γη με επιπλέον 3.820 λίτρα γλυκού νερού τον χρόνο.

Εξισορρόπηση της ανάπτυξης της AI με τη χωρητικότητα του νερού

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι η AI χρειάζεται νερό, αλλά η τοποθεσία και ο χρόνος της ζήτησής του. Περίπου το 40% των κέντρων δεδομένων παγκοσμίως είναι συγκεντρωμένα σε περιοχές με υψηλή ή εξαιρετικά υψηλή καταπόνηση νερού (water stress), και η ζήτηση κορυφώνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν οι κοινότητες και οι αγρότες αντιμετωπίζουν ήδη ελλείψεις.

Οι κατασκευαστές ημιαγωγών αντιμετωπίζουν μια παρόμοια πρόκληση. Ήδη, σχεδόν το ένα τρίτο των εργοστασίων ημιαγωγών στον κόσμο βρίσκεται σε περιοχές με έλλειψη νερού. Ωστόσο, ένα μόνο λίτρο από το υπερ-καθαρό νερό που χρειάζονται απαιτεί έως και τέσσερα λίτρα γλυκού νερού. Με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των τσιπ, η ζήτηση νερού του κλάδου θα αυξηθεί περισσότερο από 600% έως το 2050, ακόμη και πριν ληφθούν υπόψη υλικά έντασης νερού όπως το λίθιο και ο χαλκός.

Με όλα αυτά, η κατανάλωση νερού της οικονομίας της AI είναι λιγότερο έντονη από τις βαριές βιομηχανίες του παρελθόντος. Όμως, νέοι παράγοντες παίζουν ρόλο: η οικονομία της AI δημιουργεί ζήτηση νερού σε μέρη όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι· ο ανταγωνισμός για το νερό οξύνεται καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν τον κύκλο του νερού λιγότερο αξιόπιστο· και τα συστήματα ύδρευσης παλεύουν ήδη μετά από δεκαετίες υποεπένδυσης.

Τρεις τρόποι για την «αδιαβροχοποίηση» της οικονομίας της AI

Εάν η ανάπτυξη της AI τρέξει πιο γρήγορα από την τοπική χωρητικότητα νερού, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε αυτό που έχει ονομαστεί «ψηφιακές ζώνες σκόνης» (digital dustbowls). Αλλά αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις σήμερα, θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του νερού για δεκαετίες. Ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις περιλαμβάνουν τη συνέχιση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (που χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο νερό από τις εναλλακτικές λύσεις ορυκτών καυσίμων) και την υιοθέτηση συστημάτων ψύξης αιχμής που βελτιώνουν σημαντικά την αποδοτικότητα χρήσης του νερού.

Όμως, για να θωρακίσουμε πλήρως την οικονομία της AI, χρειαζόμαστε μια μετάβαση στο νερό που να περιλαμβάνει τρεις βασικές αλλαγές:

  1. Αντιμετώπιση των διαρροών

Η μείωση της απώλειας νερού στα γερασμένα δίκτυα υποδομών του κόσμου είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι επιχειρήσεις ύδρευσης παγκοσμίως χάνουν τον συγκλονιστικό όγκο των 320 τρισεκατομμυρίων λίτρων νερού κάθε χρόνο μεταξύ της μονάδας επεξεργασίας και του τελικού χρήστη.

Η χρήση ψηφιακών αισθητήρων, η παρακολούθηση μέσω AI και η προληπτική συντήρηση μπορούν να μειώσουν δραματικά το «μη τιμολογούμενο νερό» με χαμηλό κόστος. Αυτές οι λύσεις δεν είναι καλές μόνο για την οικονομία της AI, καθιστούν τις υποδομές πιο ανθεκτικές και ωφελούν το περιβάλλον, επειδή μειώνουν την ανάγκη για ενέργεια και χημικά για την επεξεργασία του νερού.

  1. Ανακύκλωση του νερού

Το κλείσιμο του κύκλου του νερού είναι επίσης σημαντικό. Το περισσότερο γλυκό νερό χρησιμοποιείται μία φορά και απορρίπτεται. Παγκοσμίως, λιγότερο από το 10% υφίσταται επεξεργασία για επαναχρησιμοποίηση, παρόλο που υπάρχουν οι τεχνολογίες για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση νερού σε μεγάλη κλίμακα σε κοινότητες, κατασκευαστές τσιπ και κέντρα δεδομένων.

Στην αλυσίδα αξίας της AI, μπορούν να σχεδιαστούν εργοστάσια και κέντρα δεδομένων ως συστήματα κλειστού βρόχου, να επεξεργάζονται τα λύματα για να τροφοδοτούμε τόσο τις βιομηχανίες όσο και τις κοινότητες, και να αντιμετωπίζουμε το υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένο νερό ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο και όχι ως εκ των υστέρων σκέψη για τη βιωσιμότητα.

  1. Δημιουργία διαφορετικών συνεργασιών

Νέα είδη συνεργασιών μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση αυτής της μετάβασης στο νερό. Το νερό είναι ένας εξαιρετικά τοπικός πόρος και οι διάφοροι φορείς έχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να γίνεται η διαχείρισή του. Αυτό μπορεί να είναι δύναμη αλλά και πρόκληση: αυτό που ένας χρήστης θεωρεί λύματα μπορεί, με τη σωστή διαχείριση, να γίνει ο βασικός πόρος νερού ενός άλλου χρήστη.

Μέσω συνεργατικών σχέσεων, ορισμένες από τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις στον υπερ-κύκλο της AI θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα των υδάτινων πόρων και των υποδομών μιας περιοχής, επιτρέποντας μεγαλύτερη ασφάλεια νερού.

Η επιλογή μας είναι απλή: μπορούμε να ανταγωνιστούμε ή να συνεργαστούμε για τη διαχείριση αυτού του περιορισμένου πόρου.

Εάν το διαχειριστούμε σωστά, ο υπερ-κύκλος της AI θα μείνει στη μνήμη όχι μόνο για όσα έχτισε, αλλά και για το πώς μας ανάγκασε να επανεξετάσουμε το νερό προς το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή, το νερό είναι ταυτόχρονα ένας καταλύτης της νέας οικονομίας και ένα δυνητικό σημείο συμφόρησης (bottleneck).

Οι ηγέτες που θα ενσωματώσουν την ασφάλεια του νερού στην αλυσίδα αξίας της AI θα διαμορφώσουν τον επόμενο αιώνα ανάπτυξης. Όσοι δεν το κάνουν, θα αντιμετωπίσουν σκληρά όρια και την αντίσταση των κοινοτήτων. Ο δρόμος μπροστά είναι ξεκάθαρος: η συνεργατική δράση και η καινοτομία σε κλίμακα μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια του νερού – τόσο για τις κοινότητες όσο και για τη βιομηχανία.

Πηγή: World Economic Forum

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
BgGPT 3.0. 27.03.26

Παγκόσμιο επίτευγμα της Βουλγαρίας στην τεχνητή νοημοσύνη

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Νάρκες, πύραυλοι και χιλιόμετρα ακτογραμμής: Γιατί το Ιράν έχει το πάνω χέρι στο Στενό του Ορμούζ
Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες – ρίχνοντας τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου στο χάος – και δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές τέλος.

Η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή στο νέο επεισόδιο του “Betsson Stories”
Η Betsson παρουσιάζει το τέταρτο επεισόδιο της σειράς “Betsson Stories” με τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς, έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής επιτυχημένης πορείας του Ηρακλή

Παναθηναϊκός: Τριπλό πρόστιμο από την UEFA
Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για τα ματς με την Βικτόρια Πλζεν και το πρώτο με την Μπέτις – Οι παραβάσεις και τα ποσά που θα παρακρατηθούν

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Το πρώτο «Bond Girl», η ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες, κατέθεσε ποινική καταγγελία εναντίον του αποθανόντος διαχειριστή της περιουσίας της, Έρικ Φρέιμοντ, τον Ιανουάριο. Σήμερα, υπάρχει μια εξήληξη.

Τρεις στους δέκα σκέφτονται να μετακομίσουν μέσα στο 2026 – Τι δείχνει έρευνα για τις κατοικίες
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό ικανοποίησης για τις κατοικίες και, κυρίως, οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες στην έρευνα

Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική
Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα
Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

