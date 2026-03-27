Υποκλοπές: Εκ(ν)τροπή

Δεύτερη φορά «χτύπησε» ο καταδικασθείς mr. Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Πλημμελειοδικείου για τη δίκη που αφορούσε τις παρακολουθήσεις με το Predator. Από την απόφαση προκύπτει κοινό κέντρο ΕΥΠ–Predator, κι όχι μόνο.

Στην απόφαση αποκωδικοποιείται η χρονική σειρά λειτουργίας του κέντρου: προηγείται η επισύνδεση της ΕΥΠ κι ακολουθούν τα πειστικά μολυσμένα μηνύματα με το Predator. Τεκμηριώνονται επίσης οι κοινές εγκαταστάσεις. Το εύρος της συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και των «ιδιωτών» που καταδικάστηκαν αποδεικνύεται ευρύ: από κουμπαριές και παρακολουθήσεις κοινών στόχων ως τη «γαλάζια» υπογραφή του τότε γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Σμυρλή, που έδινε το πράσινο φως για την εξαγωγή του κακόβουλου λογισμικού σε τρίτες χώρες.

Κι αν το πρώτο «χτύπημα» Ντίλιαν -όταν ξεκαθάριζε ότι πουλά μόνο σε κυβερνήσεις- ήταν «προειδοποιητικό», το δεύτερο μοιάζει τελειωτικό, πριν από ένα ολοκληρωτικό ξεκαθάρισμα. Ο Ταλ Ντίλιαν μιλά, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία «προκειμένου να καλυφθούν πολιτικές αρχές» και καταλήγει: «Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών. Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος. Θα παρουσιάσω την υπόθεσή μου ενώπιον εθνικών, περιφερειακών και διεθνών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για παρέμβαση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Η κυβέρνηση, που περίμενε την καθαρογραμμένη απόφαση, δεν μπορεί πλέον να επικαλείται το πόρισμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει ξεπεράσει η ίδια η πραγματικότητα. Απαντήσεις για το πόρισμα που συμπέραινε «αναντίλεκτα ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως εμπλοκή με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό κρατικής υπηρεσίας, και δη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της Αντιτρομοκρατικής (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και γενικότερα της ΕΛ.ΑΣ. (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), ή οποιουδήποτε κρατικού λειτουργού», κάποια στιγμή θα δοθούν.

Το ερώτημα είναι αν, με την απόφαση των 1.930 σελίδων και με την εντολή του δικαστή για τη διενέργεια νέου κύκλου ερευνών για την υπόθεση του Predator, για το αδίκημα της κατασκοπείας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα λειτουργήσει ανεξάρτητα και θα διατάξει νέες ποινικές έρευνες για μια υπόθεση που κάθε άλλο παρά “υπόθεση ιδιωτών” θυμίζει.

Και βέβαια, οι παρακολουθούμενοι υπουργοί, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και οι συνομιλητές τους: ως πότε θα κρύβονται πίσω από την επίμονη επανάληψη —σαν προσευχή— της εμπιστοσύνης τους στη Δικαιοσύνη; Από τον ισχυρισμό ότι ο βίος τους δεν έχει κάτι να κρύψει ως και πιο κυνικές, περιθωριακές προσεγγίσεις —όπως εκείνη του Άδωνι Γεωργιάδη— ότι «όποιος κάνει αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ και νομίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθείται είναι ανόητος».

Το πιο εκκωφαντικά σουρεαλιστικό, πάντως, έρχεται από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Με δεδομένη τη βαριά σκιά που απλώνεται πάνω από το Μαξίμου λόγω υποκλοπών, σκανδάλων και Τεμπών, οι εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό για πρόωρες εκλογές πληθαίνουν. Εκείνος, όμως, λένε οι ίδιες πηγές, προς το παρόν δεν ανταποκρίνεται, καθώς επιθυμεί να ολοκληρώσει κανονικά τη θητεία της η κυβέρνηση, για λόγους… θεσμικότητας.

«Γιατί γελάτε, κύριοι;» όπως είχε αναρωτηθεί και μια ψυχή.