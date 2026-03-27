27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία
Opinion 27 Μαρτίου 2026, 09:34

Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Παναγιώτης Σωτήρης
Η Λέσβος βρίσκεται στον μεγάλο αναβρασμό των κινητοποιήσεων που απαιτούν μέτρα για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού και τη στήριξη των παραγωγών. Οι κινητοποιήσεις αυτές όπως και η αγωνία για την κλίμακα των παρεμβάσεων που θα χρειαστούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, δεν θα πρέπει να θεωρηθούν απλώς μια «τυπική» αγροτοκτηνοτροφική κινητοποίηση που ζητά μεγαλύτερες κρατικές ενισχύσεις. Πολύ περισσότερο αποτελεί μια κραυγή αγωνίας που μας φέρνει αντιμέτωπους με το είδος της αναπτυξιακής προοπτικής που αυτή τη στιγμή θέλουμε για τη χώρα.

Και αυτό γιατί το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις καταγράφηκε, για πρώτη φορά ίσως τόσο έντονα, μια τάση να αντιμετωπίζεται η αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή ως δραστηριότητα ουσιωδώς παρωχημένη – ή όχι και τόσο παραγωγική – και σε τροχιά να ξεπεραστεί από άλλες δραστηριότητες – ενδεικτική άλλωστε και η μείωση των απασχολουμένων στον ευρύτερο αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Μόνο που αυτό σημαίνει ότι όχι απλώς μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες, αλλά ένα ευρύτερο σύνολο από πρακτικές, ένας πολιτισμός ολόκληρος τίθεται σε κίνδυνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα χαρακτηριστικά, την απασχόληση, την πληθυσμιακή πυκνότητα ευρύτερων περιοχών. Μια στοιχειώδης ματιά σε μια περιοχή όπως η Λέσβος και τα στοιχεία για την έκταση της κτηνοτροφίας, την απασχόληση που διατηρεί η εκτροφή, η παραγωγή γάλακτος, η τυροκομία, τη συσχέτιση ανάμεσα σε αυτή τη δραστηριότητα και τη διατήρηση ικανού αριθμού κατοίκων στα χωριά, δείχνει τη σημασία που έχουν τέτοιες δραστηριότητες, αλλά και το μέγεθος της αρνητικής επίπτωση που θα είχε μια μεγάλης κλίμακας συρρίκνωση αυτού του κλάδου.

Κυρίως, όμως, αναδεικνύει ένα ερώτημα που αφορά το είδος της ανάπτυξης που θέλουμε για περιοχές όπως η Λέσβος και συνολικότερα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και αυτό γιατί οι εναλλακτικές λύσεις απέναντι στην ενίσχυση τοπικών παραγωγικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων δύσκολα μπορούν να δώσουν ανάλογη δυναμική αλλά και να στηρίξουν πραγματικά τοπικές κοινωνίες και όχι απλώς εισοδήματα. Η στροφή προς τον τουρισμό και το real estate, συμπεριλαμβανομένης και της προσέλκυσης επενδυτών για Golden Visa μπορεί να φαντάζει ως εισροή κεφαλαίων αλλά δεν δημιουργεί την ίδια δυναμική ως προς την απασχόληση, την ώρα που συχνά έρχεται να συγκρουστεί με παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ το ίδιο ισχύει και για φαραωνικά σχέδια ΑΠΕ που κατά καιρούς επανέρχονται.

Το ίδιο ισχύει και τις όποιες εισροές υπάρχουν για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό έργο στη Λέσβο, μετά το φράγμα Τσικνιά, είναι ένα μεγάλο κέντρο κράτησης, μια φυλακή για μετανάστες και πρόσφυγες, στη Βάστρια, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί αναπτυξιακή επένδυση, όποιες και εάν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Προσθέστε σε αυτό και την υπονόμευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την συνειδητή κυβερνητική προώθηση των ιδιωτικών σουπερμάρκετ πτυχίων και μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος και το βάθος μιας αναπτυξιακής αγωνίας στην οποία μέχρι στιγμής απάντηση δεν δίνεται.

AXIA – Alpha Finance: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει τις τιμές στόχους 

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Editorial 24.03.26

Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό
Editorial 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, όμως η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
Ο βασιλιάς είναι γυμνός 20.03.26

Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Παναγιώτης Σωτήρης
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μόνο η Μόσχα μπορεί να βοηθήσει στα Στενά
Opinion 20.03.26

Η συνεννόηση για την προστασία των Στενών του Ορμούζ οφείλει να περιλαμβάνει τη Μόσχα. Με τις χώρες του ΝΑΤΟ, την Ινδία και την Κίνα το πρόβλημα δεν υπάρχει ελπίδα και προοπτική να λυθεί.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Υποκλοπές: Ως πότε θα μας δουλεύουν;
Opinion 19.03.26

Οι πληροφορίες θέλουν έξι ακόμα θύματα του Predator να είναι έτοιμα να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση

Αναστασία Γιάμαλη
Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Editorial 19.03.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Editorial 17.03.26

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Κόσμος 27.03.26

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Δεν βγαίνει ο μήνας 27.03.26

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
O Willy Chavarria προσφέρει «κόκκινα τριαντάφυλλα» στη Zara
Yes, sir 27.03.26

Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τη Zara, ωστόσο, στην περίπτωση του Willy Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
Στο Σύνταγμα 27.03.26

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός: «Είχα 130 αρνιά να δώσω για το Πάσχα. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο»
Τα κρίσιμα 10 χιλιόμετρα 27.03.26

Στη Λέσβο την Παρασκευή το πρωί ο Τσιάρας- Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εύρεση του πρώτου κρούσματος κυκλοφορούσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί - Κλιμάκιο Ευρωπαίων ειδικών πραγματοποιεί αυτοψίες- Τι λένε στο in κτηνοτρόφοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Κόσμος 27.03.26

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Σύνταξη
Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 27.03.26 Upd: 09:33

Ο Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 27.03.26

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

