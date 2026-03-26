Το διαδίκτυο βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με μια υπαρξιακή κρίση, και το Reddit, κατά κάποιον τρόπο, βρίσκεται κι αυτό στο επίκεντρο της.

Το Reddit εξετάζει μεθόδους επαλήθευσης ταυτότητας για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα bot

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Steve Huffman δηλώνει ότι η εταιρεία θα απαιτεί σύντομα από τους χρήστες να πιστοποιούν ότι είναι άνθρωποι, χρησιμοποιώντας βιομετρικά εργαλεία όπως το FaceID και το TouchID της Apple ή κωδικούς πρόσβασης.

Σήμερα, τα bots τεχνητής νοημοσύνης μπορούν εύκολα να μιμηθούν ανθρώπινες συνομιλίες, να επηρεάσουν την κοινή γνώμη, ακόμη και να δημιουργήσουν τεχνητή αλληλεπίδραση.

Η μετάβαση

Καθώς κάθε μέρα παράγονται όλο και περισσότερα «ψηφιακά σκουπίδια» το Reddit προσπαθεί ενεργά να περιορίσει το φαινόμενο διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα των αναρτήσεων και περιορίζοντας δραστικά το αυτοματοποιημένο περιεχόμενο που παράγεται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετάβαση σε συστήματα επιβεβαίωσης χωρίς κωδικό (passwordless) αποτελεί τον τεχνικό πυρήνα της νέας στρατηγικής.

Χρησιμοποιώντας τα πρότυπα WebAuthn και κλειδιά πρόσβασης που απαιτούν μια φυσική ανθρώπινη ενέργεια, όπως το να κοιτάξει κανείς την οθόνη ή να αγγίξει έναν αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, το Reddit ελπίζει να επαληθεύσει την ανθρώπινη παρουσία, χωρίς να χρειάζεται ποτέ να γνωρίζει την πραγματική νομική υπόσταση του χρήστη.

Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα λύνει το πρόβλημα της δημιουργίας χιλιάδων ψεύτικων λογαριασμών από scripts, καθώς κάθε λογαριασμός απαιτεί την ύπαρξη ενός μοναδικού, φυσικού μέσου ταυτοποίησης.

Η τεχνολογία Passkeys

Η εφαρμογή των νέων κανόνων στην ελληνική αγορά δεν αναμένεται να δημιουργήσει τεχνικά εμπόδια, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων χρηστών έχει πρόσβαση στο Reddit μέσω smartphones (iOS και Android) τα οποία υποστηρίζουν πλήρως την τεχνολογία Passkeys.

Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει ότι το Reddit δεν θα συλλέγει τα ίδια τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των χρηστών.