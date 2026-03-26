Αχαΐα: Aπείλησαν μάνα και κόρη και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με κοσμήματα χιλιάδων ευρώ
Οι δράστες εισέβαλα τα ξημερώματα στο διαμέρισμα και με την απειλή αλλά και τη χρήση βίας εξανάγκασαν της δύο γυναίκες να αποκαλύψουν που είναι το χρηματοκιβώτιο
Χρηματοκιβώτιο που περιείχε 7.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, άρπαξαν από διαμέρισμα αδίστακτοι ληστές που «χτύπησαν», στις Αλυκές Δυτικής Αχαΐας.
Σύμφωνα με το patrapress οι δράστες μπήκαν σαν κύριοι στη διώροφη κατοικία καθώς βρήκαν στην εξώπορτα τα κλειδιά. Όπως επίσης εντόπισαν και τα κλειδιά του διαμερίσματος.
Με κουκούλας
Οι τρεις άνδρες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες full face, εισέβαλλαν στην οικία που βρισκόταν μητέρα και κόρη, περίπου στις 2.30 σήμερα τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/03/2026).
Ασκώντας τους σωματική βία και απειλώντας τη ζωή τους, ανάγκασαν τη μητέρα την οποία και τραυμάτισαν ελαφρά στο κεφάλι, να τους αποκαλύψει την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου.
Σήκωσαν το χρηματοκιβώτιο
Οι ληστές οι οποίοι, όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ένα από τα θύματα, μιλούσαν αλβανικά, αφού άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν σε ντουλάπα και τα χρυσαφικά, τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ πληροφορίες θέλουν να υπάρχει βίντεο που έχει καταγράψει τις κινήσεις τους.
