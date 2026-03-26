Πόσα μετρητά μπορεί να έχεις κανείς στο αυτοκίνητο; Ποιοι περιορισμοί ισχύουν
Αυτοκίνητο 26 Μαρτίου 2026, 17:59

Πόσα μετρητά μπορεί να έχεις κανείς στο αυτοκίνητο; Ποιοι περιορισμοί ισχύουν

Πότε ένας οδηγός κινδυνεύει με κατάσχεση των χρημάτων που έχει στο αυτοκίνητό του.

Την ώρα που οι περιορισμοί στις αγορές με μετρητά όλο και αυξάνονται, στη μάχη για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος», επανέρχεται η περίπτωση της μεταφοράς μετρητών σε ΙΧ και τι συμβαίνει όταν ο οδηγός λάβει σήμα για έλεγχο.

Υπάρχει περίπτωση να κατασχεθούν τα χρήματα;

Το όριο για μεταφορά μετρητών που θα προορίζονται για κάποια αγορά ή πληρωμή είναι στα 500 ευρώ, όπως συμβαίνει και με τις συναλλαγές καθώς πάνω από αυτό το ποσό θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση ελέγχου από τις αστυνομικές Αρχές, ο οδηγός θα πρέπει να γνωστοποιήσει το ποσό που έχει στην κατοχή του και να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων, με σκοπό να μην κατασχεθούν ως προϊόν πιθανής εγκληματικής ενέργειας.

Τι ισχύει στα σύνορα

Την ίδια ώρα, αν κάποιος θέλει να μπει ή να βγει από τα ελληνικά σύνορα με μετρητά, τότε το όριο αυξάνεται στις 10.000 ευρώ αν πρόσωπο.

Και σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα θα πρέπει να δηλωθούν στις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία εισέρχεστε ή από την οποία εξέρχεστε, χρησιμοποιώντας το έντυπο δήλωσης ρευστών διαθεσίμων της ΕΕ.

Ειδικότερα, οι κανόνες της ΕΕ ορίζουν τα ρευστά διαθέσιμα ως εξής:

• χαρτονομίσματα και κέρματα (συμπεριλαμβανομένων των νομισμάτων που δεν βρίσκονται πλέον σε κυκλοφορία αλλά γίνονται δεκτά σε τράπεζες)

• διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή (δηλαδή ταξιδιωτικές επιταγές και επιταγές, γραμμάτια ή εντολές πληρωμής με υπογραφή αλλά με παράλειψη του ονόματος του δικαιούχου)
κέρματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90%

• ράβδους χρυσού, όπως πλάκες, ψήγματα ή βώλοι με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5%.

Οι κυρώσεις

Σε περίπτωση που κάποιος δεν υποβάλει δήλωση ρευστών διαθεσίμων ή η δήλωση που θα υποβάλει είναι εσφαλμένη ή ελλιπής, υπάρχει ενδεχόμενο να του επιβληθούν κυρώσεις, αν τα ποσά εντοπιστούν από τις Αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχου στις αποσκευές και στο όχημά σας.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ενεργήσουν επίσης αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα, ακόμη και αν το ποσό στην κατοχή σας είναι χαμηλότερο από το κατώτατο όριο των 10.000 ευρώ.

