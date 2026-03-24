«Ο Μαλακάι Φλιν, η Εφές και η Euroleague…»

Ένα από τα ονόματα που θα «παίξουν» δυνατά το φετινό καλοκαίρι είναι αυτό του Μαλακάι Φλιν, με τον Αμερικανό γκαρντ να έχει ήδη… ακουστεί για τον Ολυμπιακό τους περασμένους μήνες.

Τώρα, είναι η σειρά της Εφές να «μπει» στο παιχνίδι, με το Solobasket να τον θεωρεί ως μία από τις βασικές περιπτώσεις που μπορούν να σηματοδοτήσουν τη νέα εποχή της τουρκικής ομάδας.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα για τον Μαλακάι Φλιν

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Εφές παρόλο που έχει μείνει μακριά από τους στόχους τη φετινής σεζόν, ετοιμάζεται ήδη για σημαντικές αλλαγές το καλοκαίρι και αναμένεται να χτίσει από την αρχή το ρόστερ της.

Ο Φλιν αυτή τη στιγμή φαντάζει ένα από τα πρώτα ονόματα που έχουν μπει πολύ ψηλά στη λίστα της Εφές, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως είναι από τους κύριους στόχους των Τούρκων για την περιφέρεια. Μάλιστα η επιλογή του δεν είναι τυχαία…

Όπως αναλύει το Solobasket, η Εφές είναι μια ομάδα που διαχρονικά επενδύει πολύ στο ατομικό ταλέντο και ο Λάσο σαν προπονητής είναι από αυτούς που ξέρουν να διαχειρίζονται δημιουργικούς εκτελεστές.